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Первое интервью "битбоксера Modern Talking" и история создания знаменитых видео

Первое интервью "битбоксера Modern Talking" и история создания знаменитых видео (1 фото + 3 видео)

Автор:
20 апреля 2021 08:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Modern Talking   МАКС МАГНИТОФОН   видео   интервью   интересно   кавер   мем   
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Многие из вас наверняка встречали в интернете видеоролик с мужчиной, который исполняет кавер на песню группы Modern Talking с помощью своего голоса. Видео снято в 2008 году и носит самые разные названия: "Тракторист отжигает", "Русский битбоксер Modern Talking", "Макс (Магнитофон)" и другие. Благодаря данному интервью вы ознакомитесь с историей создание этого и других знаменитых роликов и узнаете, каким образом мужчина "битбоксит".

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Метки: Modern Talking   МАКС МАГНИТОФОН   видео   интервью   интересно   кавер   мем   
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