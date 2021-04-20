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Многие из вас наверняка встречали в интернете видеоролик с мужчиной, который исполняет кавер на песню группы Modern Talking с помощью своего голоса. Видео снято в 2008 году и носит самые разные названия: "Тракторист отжигает", "Русский битбоксер Modern Talking", "Макс (Магнитофон)" и другие. Благодаря данному интервью вы ознакомитесь с историей создание этого и других знаменитых роликов и узнаете, каким образом мужчина "битбоксит".
Видеоролик, знакомый многим
Первое интервью Максима (Магнитофона) Клянова. История создания знаменитого видео с 4:02
Свежая версия кавера на песню Modern Talking "You're My Heart, You're My Soul" в хорошем качестве, записанная после интервью
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