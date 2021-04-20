Реалистичный костюм с мускулистым телом

Этот костюм за $609 позволяет мужчине выглядеть подкачанным, не ходя в тренажерный зал.
На Taobao цены на костюмы в виде мускулистого тела варьируются от 121 до 609 долларов США в зависимости от размера и типа необходимого продукта.
Между тем, интернет-магазин AliExpress и вовсе просит за костюм Smitzen для мышц верхней части тела ошеломляющие 380 баксов — чтобы у купивших его мужчин всегда достойно выглядел пресс.
На предложенных компанией-производителем фотографиях изображён мужчина, одетый в мускулистый костюм Smitzen, который без лишнего стеснения хвастается подтянутым телосложением и шестью кубиками пресса, достигнутых плотным слоем силикона.
Данные костюмы для тела имеют дополнительные реалистичные элементы в виде вен на руках и выступов в области ключицы, которые на кого угодно обязательно произведут впечатление и непременно заставят поверить в то, что перед ними на самом деле крутой перец.
Но стоит отметить, что китайский вариант искусственно подкачанного тела определённо не является чем-то дешёвым, ведь есть конкуренты, которые за подобное изделие просят куда меньше денег, например, один продавец на eBay продаёт наряд качка за 200 фунтов стерлингов (около 280 долларов США).
Источник:
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