Реалистичный костюм с мускулистым телом

На Taobao цены на костюмы в виде мускулистого тела варьируются от 121 до 609 долларов США в зависимости от размера и типа необходимого продукта.

Между тем, интернет-магазин AliExpress и вовсе просит за костюм Smitzen для мышц верхней части тела ошеломляющие 380 баксов — чтобы у купивших его мужчин всегда достойно выглядел пресс.

На предложенных компанией-производителем фотографиях изображён мужчина, одетый в мускулистый костюм Smitzen, который без лишнего стеснения хвастается подтянутым телосложением и шестью кубиками пресса, достигнутых плотным слоем силикона.