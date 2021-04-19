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"Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока

"Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока (4 фото)

Автор:
19 апреля 2021 09:24
Метки: война   история   факты   
489
4
"Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока, нигде более не встречающийся
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Метки: война   история   факты   
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6k
vitenok Час назад
Интересно. В каком нибудь фэнтезийном варианте доспехов обыграть. У меня ребёнок начал делать моды на Скайрим, покажу статью, попрошу мне доспех такой сделать.
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27k
Fat Lynx 42 минуты назад
С таким же успехом двум крайним героям можно было нарисовать одному ПКМ, а второму Печенег...
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21k
SerGProS Час назад
Ага.."PVP или зассал?"

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