"Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока

Основная функция "крыла" - это защита от стрел: при сильном вражеском огне воин либо "захлопывался в кокон", либо подставлял летящей смерти наиболее защищенный левый бок. Вот при копейной стычке оно скорее мешало, поэтому практически никогда не встречались ситуации, чтобы в "крылья" были одеты все воины отряда. Это прерогатива лучников, которые намерены учинить длительную перестрелку с противником.



Важно! Обратите внимание, что без основного доспеха, прикрывающего корпус от грудины и ниже, "крылья" обычно не использовались. Тогда в них бы не было никакого смысла: они бы только лишали воина подвижности и обзора.



Просто конструктивный недостаток дальневосточных корпусных панцирей - они закрывают хозяина где-то до диафрагмы. За счет дополнительного нагрудника - до подмышек и ключиц. Поэтому то, что выше, сзади и сбоку должно прикрывать "крыло".