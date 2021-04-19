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"Крыло" - уникальный элемент доспеха с Дальнего Востока, нигде более не встречающийся
Дальний Восток - своего рода "терра инкогнита". Особенно его северная часть. Жившие там народы волею географии и суровых природных условий были почти отрезаны от остального мира, очень длительное время проживая... Нет, не в полной изоляции, конечно, но их связи с соседями из более развитых регионов были сведены к минимуму.
Военное дело народов Дальнего Востока поэтому во многом уникально и своеобычно. В частности, там сформировался такой тип доспеха, как "крыло". Его использовали чукчи, коряки и эскимосы (азиатские, во всяком случае), и "крылья" были настолько популярными, что привели к снижению роли шлема. Случай в мировой практике уникальный, шлем практически повсеместно считался главным элементом личной защиты. Кирасы можно не иметь, панциря, но шлем быть должен.
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Довольно грамотный рисунок. Обратите внимание: у того воина, что шлем есть, "крыло" не закрывает голову. А вот у персонажа в центре "крыло" имеет высокий назатыльник, и вообще другой конструкции.
Конструктивно "крыло" состояло из следующих деталей:
задний щит в виде деревянной основы четырех- или пятиугольной формы из деревянных плашек толщиной примерно в 1 дюйм, длиной примерно полтора фута и шириной в фут с небольшим;
один или два боковых щита, выполненных из нескольких дощечек, более тонких, чем основа для спинного щита. Дощечки соединялись между собой ремнями, что обеспечивало подвижность соединения и возможность почти свободно двигать руками.
Деревянная основа вместе со связующими ремешками обтягивалась поверх кожей лахтака (морского зайца). На боковых щитах кожа могла быть в два слоя. Чукчи, коряки и эскимосы считали шкуру лахтака оптимальной для изготовления доспехов. На переднем крае бокового щита, заканчивающегося примерно у линии кисти, делалась петля для руки.
Вся конструкция крепилась системой ремней к основному доспеху - колоколовидному костяному или железному (этот был редок), набранному по ламеллярному принципу, или кожаному ламинарному, из того же несчастного лахтака.
задний щит в виде деревянной основы четырех- или пятиугольной формы из деревянных плашек толщиной примерно в 1 дюйм, длиной примерно полтора фута и шириной в фут с небольшим;
один или два боковых щита, выполненных из нескольких дощечек, более тонких, чем основа для спинного щита. Дощечки соединялись между собой ремнями, что обеспечивало подвижность соединения и возможность почти свободно двигать руками.
Деревянная основа вместе со связующими ремешками обтягивалась поверх кожей лахтака (морского зайца). На боковых щитах кожа могла быть в два слоя. Чукчи, коряки и эскимосы считали шкуру лахтака оптимальной для изготовления доспехов. На переднем крае бокового щита, заканчивающегося примерно у линии кисти, делалась петля для руки.
Вся конструкция крепилась системой ремней к основному доспеху - колоколовидному костяному или железному (этот был редок), набранному по ламеллярному принципу, или кожаному ламинарному, из того же несчастного лахтака.
При этом, что интересно, у чукчей чаще встречался доспех с одним боковым щитом, обычно с левой стороны, т.н. "левым крылом", а вот у коряков и эскимосов "крылья" располагались с двух сторон. Это показатель не абсолютный, а относительный, но все-таки...
Коряки и эскимосы, можно сформулировать так, предпочитали защиту за счет ухудшения возможностей атаки, а чукчи - наоборот.
Подвижная конструкция закрывала воина примерно от лопаток до висков, иногда площадь защиты была выше. Все по ситуации - чем больше площадь защиты, тем больше вес и габариты, выбирай, вояка, сам, что тебе надо....)
Коряки и эскимосы, можно сформулировать так, предпочитали защиту за счет ухудшения возможностей атаки, а чукчи - наоборот.
Подвижная конструкция закрывала воина примерно от лопаток до висков, иногда площадь защиты была выше. Все по ситуации - чем больше площадь защиты, тем больше вес и габариты, выбирай, вояка, сам, что тебе надо....)
Основная функция "крыла" - это защита от стрел: при сильном вражеском огне воин либо "захлопывался в кокон", либо подставлял летящей смерти наиболее защищенный левый бок. Вот при копейной стычке оно скорее мешало, поэтому практически никогда не встречались ситуации, чтобы в "крылья" были одеты все воины отряда. Это прерогатива лучников, которые намерены учинить длительную перестрелку с противником.
Важно! Обратите внимание, что без основного доспеха, прикрывающего корпус от грудины и ниже, "крылья" обычно не использовались. Тогда в них бы не было никакого смысла: они бы только лишали воина подвижности и обзора.
Просто конструктивный недостаток дальневосточных корпусных панцирей - они закрывают хозяина где-то до диафрагмы. За счет дополнительного нагрудника - до подмышек и ключиц. Поэтому то, что выше, сзади и сбоку должно прикрывать "крыло".
Важно! Обратите внимание, что без основного доспеха, прикрывающего корпус от грудины и ниже, "крылья" обычно не использовались. Тогда в них бы не было никакого смысла: они бы только лишали воина подвижности и обзора.
Просто конструктивный недостаток дальневосточных корпусных панцирей - они закрывают хозяина где-то до диафрагмы. За счет дополнительного нагрудника - до подмышек и ключиц. Поэтому то, что выше, сзади и сбоку должно прикрывать "крыло".
До наплечников и горжетов местные так и не додумались, хотя, например, пластинчатые наручи, защищающие руку от запястья до локтя, делали, и неплохие.
Также важно учитывать, что такое "крыло" а-ля дельтаплан, как на фото выше - это вершина эволюции данного вида доспеха. Многие небогатые воины обходились просто широкими прямоугольными щитами сбоку слева.
Также важно учитывать, что такое "крыло" а-ля дельтаплан, как на фото выше - это вершина эволюции данного вида доспеха. Многие небогатые воины обходились просто широкими прямоугольными щитами сбоку слева.
Классические, в европейском понимании, щиты у чукчей, коряков и прочих местных в ходу не были - из-за почти полного отсутствия "одноручного" оружия, за исключением ножа. Для обращения с луком, копьем или пальмой (батасом) необходимы две руки. А топорами они в бою не пользовались, такая вот местная специфика.
Авторский пост
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