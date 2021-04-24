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16 брутальных идей для мангалов своими руками, которые оценят настоящие мужики

16 брутальных идей для мангалов своими руками, которые оценят настоящие мужики (17 фото)

Автор:
24 апреля 2021 06:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: гриль   гриль своими руками   идеи   мангал   мангал своими руками   своими руками   шашлыки   
1570
17
Уже выезжали на первые шашлыки? Если нет, то майские не за горами. Открыть сезон можно вместе с необычным мангалом. Мы собрали идеи от умельцев, которые превратили обычный гриль в произведение искусства.
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Метки: гриль   гриль своими руками   идеи   мангал   мангал своими руками   своими руками   шашлыки   
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Алёшка 24 минуты назад

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