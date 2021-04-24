Уже выезжали на первые шашлыки? Если нет, то майские не за горами. Открыть сезон можно вместе с необычным мангалом. Мы собрали идеи от умельцев, которые превратили обычный гриль в произведение искусства.

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1. Не гриль, а произведение искусства 0 Источник:

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2. Для создания мангалов в ход идут металлические баки и диски, ненужных деталей просто не существует 0 Источник:

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5. "Я специально сам сделал шпатель, чтобы спокойно переворачивать куски мяса, не боясь, что очередная лопатка погнется" 0 Источник:

6. "Кованую сковороду переделал в основание для гриля" 0 Источник:

7. Вертикальная конструкция, на которой тоже все равномерно прожаривается 0 Источник:

8. Для многих важно, чтобы мангал был функциональным: мобильный гриль упрощает перемещения 0 Источник:

9. Гриль на колесах 0 Источник:

10. Вторая жизнь старой бочки: подходит не только для жарки, но и копчения 0 Источник:

11. Сварили своими руками под свои запросы 0 Источник:

12. В стиле печки 0 Источник:

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14. Гриль, на котором можно контролировать уровень прожарки и готовить сразу несколько блюд 0 Источник:

15. Походный вариант 0 Источник: