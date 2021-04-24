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Уже выезжали на первые шашлыки? Если нет, то майские не за горами. Открыть сезон можно вместе с необычным мангалом. Мы собрали идеи от умельцев, которые превратили обычный гриль в произведение искусства.
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2. Для создания мангалов в ход идут металлические баки и диски, ненужных деталей просто не существует
5. "Я специально сам сделал шпатель, чтобы спокойно переворачивать куски мяса, не боясь, что очередная лопатка погнется"
8. Для многих важно, чтобы мангал был функциональным: мобильный гриль упрощает перемещения
14. Гриль, на котором можно контролировать уровень прожарки и готовить сразу несколько блюд
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