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Оригинальные идеи для сада: 53 способа украсить участок своими руками

Оригинальные идеи для сада: 53 способа украсить участок своими руками (53 фото)

Автор:
17 октября 2020 09:14
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи для сада   идея   креатив   сад   своими руками   фантазия   
647
53
Представляем подборку фотографий с интересными идеями для дачи, которые не требуют приобретения каких-то дорогих предметов мебели – можно все сделать непосредственно из различных подручных средств. Главное – это желание, энтузиазм и фантазия!
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Метки: идеи для сада   идея   креатив   сад   своими руками   фантазия   
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3k
Durian 2 часа назад
Оригинальные идеи для сада: 53 способа украсить участок своими руками
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554
Тамара Коршунова 2 часа назад
Благодарю, что мало лебедей . Ох уж эти шины... На фото они ещё ничего так смотрятся. Но в живую.. Это даже не колхоз " Последний привет" , это сад старьёвщика получается...
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6k
Михалыч 2 часа назад
Это тоже красиво? Ну хорошо, хоть из бутылок и покрышек лебедей нет...

Это тоже красиво? Ну хорошо, хоть из бутылок и покрышек лебедей нет...
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554
Тамара Коршунова Михалыч 2 часа назад
Присоединяюсь ко мнению. Терпеть не могу покрышки в садах. Да и бутылки тоже. Сидишь, понимаешь, себе так в панамке между Лебедем из покрышки под пальмой из бутылок, и смотришь, как морковка растёт... Жуть...
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