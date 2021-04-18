Очередь в Мавзолей Ленина

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В Москве после долгого перерыва открылись Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. На Красной площади тут же собрались огромные очереди из желающих попасть в Мавзолей.
Как сообщает РИАМО, очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада. Она движется медленно, так как на входе в Мавзолей у посетителей тщательно проверяют содержимое сумок.
Как сообщает РИАМО, очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада. Она движется медленно, так как на входе в Мавзолей у посетителей тщательно проверяют содержимое сумок.
Напомним, Мавзолей и некрополь были закрыты для посетителей с 17 ноября по 16 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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Метки: 17 апреля 2021 Москва Россия
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Люди по разным причинам идут в мавзолей, многие посмотреть как на туристическую достопримечательность.