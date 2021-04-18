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Очередь в Мавзолей Ленина

Очередь в Мавзолей Ленина (9 фото)

Автор:
18 апреля 2021 11:00
Метки: 17 апреля 2021   Москва   Россия   
183
9
В Москве после долгого перерыва открылись Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. На Красной площади тут же собрались огромные очереди из желающих попасть в Мавзолей.
Как сообщает РИАМО, очередь растянулась почти до самого выхода из Александровского сада. Она движется медленно, так как на входе в Мавзолей у посетителей тщательно проверяют содержимое сумок.
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Метки: 17 апреля 2021   Москва   Россия   
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16  комментариев
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61k
Доктор Джонс 48 минут назад
Тело Ленина живёт и торжествует?
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Evita Доктор Джонс Полчаса назад
Не тело, а дело. Социализм, социальное равенство, справедливость при распределении и уважение к труду рабочего люда...
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
Всё что надо знать о нынешнем поколении дегенератов...
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6k
Ф Ив Мерзавец... 16 минут назад
Те кто ездит в Египет смотреть на пирамиды это тоже дегенераты?
Люди по разным причинам идут в мавзолей, многие посмотреть как на туристическую достопримечательность.
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27k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Почему до сих пор не берут за это деньги, ума не приложу. Коммунистам по партбилету можно вход бесплатно.
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3k
Феликс Дзержинский 41 минуту назад
Владимир Ильич Ленин(Ульянов) создал первое в мире государство рабочих и крестьян. Современная власть создаёт государство эксплуататоров и эксплуатируемых. Современной власти В. И. Ленин не даёт покоя из-за своих политических взглядов, В. И. Ленин всем сердцем презирал нещадную эксплуатацию трудового народа и всеми возможными способами искоренял превосходство одного человека над другим. А что мы видим сегодня? Сегодня человек труда обесценен, современная буржуазия вытягивает из трудового народа последние соки, сегодня трудовой человек в глазах капиталиста является расходным материалом которому, в случае чего можно даже не платить зарплату и эксплуатировать от двенадцати до 16 часов в сутки. На фоне В. И. Ленина современные правители страны выглядят как сборище хапуг, которые разбазаривают богатства страны и лично обогощаются, а трудовому народу не достаётся ничего.
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14k
Мария Коненкова 52 минуты назад
Не всех больных война убила. Я это так вижу: приехали в Москву. Всё дорого. Кино - дорого, концерты - дорого, торговые центры - дорого. Ну, в Макдаке посидели. Но надо ещё что-то посмотреть, всё-таки в столицу приехали. А тут - опа! - зрелище! И если на выставку "Мир тела" на ВДНХ опять же неслабых денег за билет просят, тут то же самое, только бесплатно и культурное мероприятие опять же. П....Ц!
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4k
Sanar Мария Коненкова 42 минуты назад
Какая интересная по деревенски наивная точка зрения.
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747
sedoisever Мария Коненкова 41 минуту назад
Не всех. Некоторые здравствуют и пишут комменты на фишках, раздавая ярлыки...
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536
VOX Мария Коненкова 22 минуты назад
Матушка, а вы полная дура. Вам никогда не приходило в голову то, что кто-то приходит просто посмотреть на историю своего Государства в виде одного из крупнейших лидеров, благодаря которому весь мир стал постепенно преобразовываться в сторону социальной справедливости?
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151k
☭Cheкаво☭ Час назад
как мир
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120k
Игорь Автор поста ☭Cheкаво☭ 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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151k
☭Cheкаво☭ Игорь 51 минуту назад
а че..ХРАНЦУЗЫ.СВОЕВА МУМИЮ НА ПОЛЕ ОНА НЕ хоронят......а.ето другое...полагать надо)
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120k
Игорь Автор поста ☭Cheкаво☭ 43 минуты назад
Если тело находиться ниже уровня земли она считается похороненой. Вот кстати мумия Ильи Муромца, в Киево-Печорской лавре. А ну да, совсем забыл, для вас это совсем другое.
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151k
☭Cheкаво☭ Игорь 41 минуту назад
Бывал, я, в КИЕВО ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ..........со школы возилим,детей. имз СИБИРИ)
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Игорь Автор поста ☭Cheкаво☭ 24 минуты назад
Ну я и говорю, для вас это другое.
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Игорь
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