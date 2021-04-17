Как изменилась нашла планета с 1984 по 2020 год

В Google Earth появилось первое обновление с 2017 года — в сервисе Timelapse теперь можно посмотреть, как со временем менялись разные точки планеты. Это стало возможно благодаря 24 миллионам изображений, полученным со спутников с 1984 по 2020 год. Все эти кадры собрали в одну большую видеомозаику, которая стала самым большим видео на планете. Её размер 4,4 терапикселя, что примерно равно 530 тысячам видео в формате 4K. Чтобы продемонстрировать результаты такой впечатляющей работы, Google поделились сравнениями того, как изменились города, леса и ледники за 36 лет съёмок.