Как изменилась нашла планета с 1984 по 2020 год

Google Earth поделились сравнениями того, как изменились города, леса и ледники за 36 лет.
Как сообщает Google, такой проект помогает не только понаблюдать за развитием городов, но и показать влияние человека на окружающий мир. Пока города растут, леса вырубаются, а ледники тают.
Как вырубались леса:
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Как росли города:
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Как таяли ледники:
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Посмотреть на видео, которые подробно покажут, как все эти места менялись на протяжении 36 лет, можно вот здесь.
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