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Как изменилась нашла планета с 1984 по 2020 год

Как изменилась нашла планета с 1984 по 2020 год (27 фото)

Автор:
17 апреля 2021 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Что происходит   изменения   климат   наша планета   перемены   планета   спутниковые снимки   
513
27

Google Earth поделились сравнениями того, как изменились города, леса и ледники за 36 лет.

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Метки: Что происходит   изменения   климат   наша планета   перемены   планета   спутниковые снимки   
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13k
kotovski 17 минут назад
https://old.fishki.net/video/3711693-jepichnoe-obnovlenie-google-planeta-zemlja-izmenenija-pochti-za-chetyre-desjatiletija-pokazany-nagljadno.htmlhttps://old.fishki.net/video/3711693-jepichnoe-obnovlenie-google-planeta-zemlja-izmenenija-pochti-za-chetyre-desjatiletija-pokazany-nagljadno.html
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6k
Летучий Мыш 13 минут назад
Я правильно понимаю: во всем виноваты ЛА и Дубаи?
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40k
parallax 17 минут назад
В итоге убьём природу и сгинем сами.
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28k
LEPA parallax 2 минуты назад
Это они там у себя в забугорщине убьют,а у нас всё стабильно.
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