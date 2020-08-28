Начальник деревенского совета занялся любовью со своей секретаршей во время конференции

С пандемией коронавируса многие совещания вдруг перешли на онлайн-режим. С одной стороны это конечно удобно, но вот у старшего поколения возникли проблемы. Начальник сельсовета просто забыл, что у него включена камера и придавался сексуальным утехам на глазах у своих коллег.
26 августа сотрудники сельсовета филиппинской деревни Фатима Дос устроили онлайн-совещание в Zoom для решения некоторых вопросов. Начальник Джизес Эстил (Jesus Estil) присоединился уже после начала конференции и сказал, что будет участвовать в совещании без камеры. Однако, так как Джизес не разбирается в технике, он не нажал соответствующую кнопку.
Его подчинённые начали обсуждение вопросов, но Джизес похоже не собирался заниматься рабочими вопросами. Он подошёл к женщине, сидящей на диване и принялся с ней заниматься сексом. Один из коллег Эстила сумел записать откровенную сцену.
Позже стало известно, что эта женщина - секретарша Эстила. Коллеги обнародовали видео и мужчина лишился своего поста.
«Это не просто проступок, это серьезный проступок. Мы сделаем все, чтобы наказать его. Естественно, рассматриваемый сотрудник просил прощения, но все не так просто», — сказал представитель министерства внутреннего самоуправления журналистам DailyMail.
Источник:
- Как вас могут наказать за секс в автомобиле?
- Мужчины с мачете вломились к австралийцу, чтобы исполнить его сексуальную мечту
- «Я плевал и с*ал на тебя»: в Ярославле мужчина, похожий на приезжего чиновника, обругал соседа
- Порноактрису разыскивает полиция из-за порно в общественном месте без маски
- Жители Екатеринбурга стали участниками международного порнопроекта по мотивам «Дома-2»
- Это как?
- Ща покажу!