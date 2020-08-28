Начальник деревенского совета занялся любовью со своей секретаршей во время конференции

26 августа сотрудники сельсовета филиппинской деревни Фатима Дос устроили онлайн-совещание в Zoom для решения некоторых вопросов. Начальник Джизес Эстил (Jesus Estil) присоединился уже после начала конференции и сказал, что будет участвовать в совещании без камеры. Однако, так как Джизес не разбирается в технике, он не нажал соответствующую кнопку.

Его подчинённые начали обсуждение вопросов, но Джизес похоже не собирался заниматься рабочими вопросами. Он подошёл к женщине, сидящей на диване и принялся с ней заниматься сексом. Один из коллег Эстила сумел записать откровенную сцену.