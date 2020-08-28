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Начальник деревенского совета занялся любовью со своей секретаршей во время конференции

Начальник деревенского совета занялся любовью со своей секретаршей во время конференции (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 12:09
Сообщество : Голая правда
Метки: zoom   интересное   конференция   секретарша   секс   фейл   фото   чиновник   
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С пандемией коронавируса многие совещания вдруг перешли на онлайн-режим. С одной стороны это конечно удобно, но вот у старшего поколения возникли проблемы. Начальник сельсовета просто забыл, что у него включена камера и придавался сексуальным утехам на глазах у своих коллег.

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Метки: zoom   интересное   конференция   секретарша   секс   фейл   фото   чиновник   
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19  комментариев
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28k
Элек Мек Час назад
Завистники)))
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2k
leto2016 14 минут назад
Свинота
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33k
Mich_Man 14 минут назад
- Я вас всех на #ую вертел!
- Это как?
- Ща покажу!
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16k
kamanch 24 минуты назад
Отдается работе целиком.
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3k
Regerald 49 минут назад
Называется: про#бал рабочее место :)
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18k
Dobrovit 50 минут назад
Нормальный мужик. Бабу трахает, не мужика. По взаимному согласию. А вот стукач - натуральный пи.д@р.
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1k
Lefterov Dobrovit 16 минут назад
если бы он мужика трахал ему бы еще и медаль дали
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301
im240 51 минуту назад
он не занимался сексом, он наглядно показывал, что будет с теми кто будет отлынивать от работы.
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6k
Женя im240 17 минут назад
Может поощряет
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2k
Гур 52 минуты назад
Упс, неудобно вышло
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1k
americos 54 минуты назад
Жена приходит к мужу- директору на работу и застает за трахом секретарши. Муж, заметив супругу, говорит секретарше: - Как я и предупреждал за опечатки в документах на подпись сегодня я Вас, Маша, просто в_ы_е_б_а_л, а в следующий раз за подобные проступки вообще уволю с работы.
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9k
Евгений 55 минут назад
Как вообще такие животные до руководящих постов дорастают? Никакого контроля над инстинктами - захотел потрахаться и тут же болт положил (ну точнее вставил) на работу.
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197
Татьяна Час назад
Ничего страшного. Главное всё залили в сеть
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2k
portroy Час назад
как прое-ть работу в прямом смысле слова!
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140
Nane First NameLast Час назад
Главное, чтор маску надел - теперь прицепиться не к чему
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8k
K7OO Час назад
Так у нас по весне вроде тоже такой же чудик был, который во время видеоконференции у сидящей рядом телки в трусах шарил. Кажись его тоже с должности поперли.))
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5k
Владимир K7OO 53 минуты назад
Никто его с должности не попер. У нас же скрепы! Просто депутаты (!) за него извинились, им было стыдно.
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24k
Fat Lynx Час назад
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9k
Artem Час назад
Хоть кому-то совещание доставляло довольствие.. и того наказали...
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