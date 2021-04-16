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18 забавных фотографий о том, что обрезка меняет всё

18 забавных фотографий о том, что обрезка меняет всё (19 фото)

Автор:
16 апреля 2021 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   за кадром   забавно   по ту сторону   подборка   фото   
1367
19
Все хотят верить своим глазам, но ведь так легко обмануться.
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Метки: Юмор   за кадром   забавно   по ту сторону   подборка   фото   
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55k
Парагвайский шпион 24 минуты назад
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122
Ник Лу 4 минуты назад
тут как бы не обрезка, тут все вместе... и кроп фотки, и фокусное расстояние, и уловки со светом и воображением человека, который смотрит
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513
Лимонадный Джо 5 минут назад
Искусство фотографа,свет,композиция многого стоят. И это прекрасно видно на данных примерах. Спасибо мастерам объектива и штатива!
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122
Ник Лу 6 минут назад
Комментарий к фото
Ага, только для нормальной сьемки этого кольца нужен или макрообьектив или фулфрейм с подальшим "безвредным" кропом кадра. А так любое зеркало сошло бы или кусок замши.
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12k
Совранский 14 минут назад
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428
Сергей 36 минут назад
кругом .... даже не обман, а найопка!
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