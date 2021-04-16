18 забавных фотографий о том, что обрезка меняет всё

В соцсети попадают только самые-самые снимки, прошедшие строгий контроль и обработку фотошопом. Но мало кто решается показать, что при этом во время съёмки творилось за кадром, ведь чаще всего там оказывается нечто прямо противоположное глянцу. Однако некоторые фотографы всё-таки пускают зрителей посмотреть на закулисье своей работы, чтобы показать, что сделать красиво можно в любых условиях.