18 забавных фотографий о том, что обрезка меняет всё

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Все хотят верить своим глазам, но ведь так легко обмануться.
В соцсети попадают только самые-самые снимки, прошедшие строгий контроль и обработку фотошопом. Но мало кто решается показать, что при этом во время съёмки творилось за кадром, ведь чаще всего там оказывается нечто прямо противоположное глянцу. Однако некоторые фотографы всё-таки пускают зрителей посмотреть на закулисье своей работы, чтобы показать, что сделать красиво можно в любых условиях.
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