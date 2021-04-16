И даже герои, которые вроде бы ненадолго появляются в маленьких эпизодах, запоминаются навсегда. Настолько они к месту, и настолько хорошо актеры попадают в образ.



Вы все смотрели "Белое солнце пустыни", и конечно же, помните отважного хранителя музея Лебедева. Он не выдал Абдулле местонахождение подземного хода, по которому ушли его жены с Суховым, и поплатился за это жизнью. Хранителя сыграл Николай Федорович Бадьев (с ударением на А). Он родился в 1922 году, в Петрограде, его отец был токарем на Путиловском заводе. Николай сначала пошел по стопам отца, и тоже устроился работать на завод. Но началась война. Бадьев ушел на фронт добровольцем, служил в разведке, и был тяжело ранен. Николай оказался в госпитале в Свердловске, и потом так там и остался жить. После выписки из госпиталя, Бадьев сначала поступил учиться в Уральскую консерваторию имени М.П. Мусоргского. В те годы это было сравнительно молодое учебное заведение, с его основания не прошло и десяти лет. Однако, в том же 1944-м Бадьев ушел из консерватории в школу киноактера при Свердловской киностудии, которую успешно и закончил 3 года спустя.



Жизнь и карьера Николая Бадьева была связана со Свердловским театром музыкальной комедии. Артист выступал на его сцене 40 лет (1952 - 1992), где сыграл 120 ролей. Бадьев был, в основном, комедийным актером, но не только играл, а еще и пел! Не зря он учился в консерватории. Одна из самых заметных ролей - Андрейки ("Свадьба в Малиновке", фильм по этому спектаклю вы, конечно, смотрели). Среди других постановок, можно отметить "Принцессу цирка" (Пеликан), "Пламенное сердце" (атаман Жмых). Зрители, которые видели Бадьева на сцене, вспоминают о нем, как о великолепном, блистательном актере.



Как же Бадьев попал в "Белое солнце пустыни"? Очень просто. Режиссер фильма Владимир Мотыль в 1948 году закончил актерское отделение Свердловского театрального института. Мотыль работал режиссером Свердловского драмтеатра и главным режиссером свердловского ТЮЗа. Собственно, там Владимир Яковлевич и познакомился с Николаем Бадьевым и в 1968 году пригласил его в свой новый фильм. Во время съемок Бадьеву было всего 46 лет, но его загримировали под уже пожилого человека, и согласитесь, что он блестяще вжился в свою роль и сыграл её!