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"Белое солнце пустыни" - один из лучших фильмов в истории советского кинематографа. Несмотря на то, что картина получила всего только вторую прокатную категорию, и показывали ее, в основном, в окраинных кинотеатрах, она вошла в десятку лидеров отечественного проката 1969 года. А среди советских фильмов и вовсе заняла 4-е место. Знаете, почему мы так любим эту бессмертную кинокартину? Там вообще нет проходных сцен и персонажей. Ничего лишнего.
И даже герои, которые вроде бы ненадолго появляются в маленьких эпизодах, запоминаются навсегда. Настолько они к месту, и настолько хорошо актеры попадают в образ.
Вы все смотрели "Белое солнце пустыни", и конечно же, помните отважного хранителя музея Лебедева. Он не выдал Абдулле местонахождение подземного хода, по которому ушли его жены с Суховым, и поплатился за это жизнью. Хранителя сыграл Николай Федорович Бадьев (с ударением на А). Он родился в 1922 году, в Петрограде, его отец был токарем на Путиловском заводе. Николай сначала пошел по стопам отца, и тоже устроился работать на завод. Но началась война. Бадьев ушел на фронт добровольцем, служил в разведке, и был тяжело ранен. Николай оказался в госпитале в Свердловске, и потом так там и остался жить. После выписки из госпиталя, Бадьев сначала поступил учиться в Уральскую консерваторию имени М.П. Мусоргского. В те годы это было сравнительно молодое учебное заведение, с его основания не прошло и десяти лет. Однако, в том же 1944-м Бадьев ушел из консерватории в школу киноактера при Свердловской киностудии, которую успешно и закончил 3 года спустя.
Жизнь и карьера Николая Бадьева была связана со Свердловским театром музыкальной комедии. Артист выступал на его сцене 40 лет (1952 - 1992), где сыграл 120 ролей. Бадьев был, в основном, комедийным актером, но не только играл, а еще и пел! Не зря он учился в консерватории. Одна из самых заметных ролей - Андрейки ("Свадьба в Малиновке", фильм по этому спектаклю вы, конечно, смотрели). Среди других постановок, можно отметить "Принцессу цирка" (Пеликан), "Пламенное сердце" (атаман Жмых). Зрители, которые видели Бадьева на сцене, вспоминают о нем, как о великолепном, блистательном актере.
Как же Бадьев попал в "Белое солнце пустыни"? Очень просто. Режиссер фильма Владимир Мотыль в 1948 году закончил актерское отделение Свердловского театрального института. Мотыль работал режиссером Свердловского драмтеатра и главным режиссером свердловского ТЮЗа. Собственно, там Владимир Яковлевич и познакомился с Николаем Бадьевым и в 1968 году пригласил его в свой новый фильм. Во время съемок Бадьеву было всего 46 лет, но его загримировали под уже пожилого человека, и согласитесь, что он блестяще вжился в свою роль и сыграл её!
Вы все смотрели "Белое солнце пустыни", и конечно же, помните отважного хранителя музея Лебедева. Он не выдал Абдулле местонахождение подземного хода, по которому ушли его жены с Суховым, и поплатился за это жизнью. Хранителя сыграл Николай Федорович Бадьев (с ударением на А). Он родился в 1922 году, в Петрограде, его отец был токарем на Путиловском заводе. Николай сначала пошел по стопам отца, и тоже устроился работать на завод. Но началась война. Бадьев ушел на фронт добровольцем, служил в разведке, и был тяжело ранен. Николай оказался в госпитале в Свердловске, и потом так там и остался жить. После выписки из госпиталя, Бадьев сначала поступил учиться в Уральскую консерваторию имени М.П. Мусоргского. В те годы это было сравнительно молодое учебное заведение, с его основания не прошло и десяти лет. Однако, в том же 1944-м Бадьев ушел из консерватории в школу киноактера при Свердловской киностудии, которую успешно и закончил 3 года спустя.
Жизнь и карьера Николая Бадьева была связана со Свердловским театром музыкальной комедии. Артист выступал на его сцене 40 лет (1952 - 1992), где сыграл 120 ролей. Бадьев был, в основном, комедийным актером, но не только играл, а еще и пел! Не зря он учился в консерватории. Одна из самых заметных ролей - Андрейки ("Свадьба в Малиновке", фильм по этому спектаклю вы, конечно, смотрели). Среди других постановок, можно отметить "Принцессу цирка" (Пеликан), "Пламенное сердце" (атаман Жмых). Зрители, которые видели Бадьева на сцене, вспоминают о нем, как о великолепном, блистательном актере.
Как же Бадьев попал в "Белое солнце пустыни"? Очень просто. Режиссер фильма Владимир Мотыль в 1948 году закончил актерское отделение Свердловского театрального института. Мотыль работал режиссером Свердловского драмтеатра и главным режиссером свердловского ТЮЗа. Собственно, там Владимир Яковлевич и познакомился с Николаем Бадьевым и в 1968 году пригласил его в свой новый фильм. Во время съемок Бадьеву было всего 46 лет, но его загримировали под уже пожилого человека, и согласитесь, что он блестяще вжился в свою роль и сыграл её!
"Страницы жизни" (1948)
*
К сожалению, Николай Бадьев редко снимался в кино. В его фильмографии всего 13 картин. Самые известные - "Белое солнце пустыни" и "Угрюм-река". Один из последних фильмов - "Мафия бессмертна" 1993 года, снятый на Свердловской киностудии, где в главной роли играет Дмитрий Певцов.
11 февраля 1993 года Николая Федоровича не стало. Он похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище. Добавлю, что Бадьев был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями "За оборону Лениграда" и "За отвагу". Как жаль, что сейчас уже нет таких фильмов и таких актеров...
*
К сожалению, Николай Бадьев редко снимался в кино. В его фильмографии всего 13 картин. Самые известные - "Белое солнце пустыни" и "Угрюм-река". Один из последних фильмов - "Мафия бессмертна" 1993 года, снятый на Свердловской киностудии, где в главной роли играет Дмитрий Певцов.
11 февраля 1993 года Николая Федоровича не стало. Он похоронен в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище. Добавлю, что Бадьев был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями "За оборону Лениграда" и "За отвагу". Как жаль, что сейчас уже нет таких фильмов и таких актеров...
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