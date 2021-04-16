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"Они же взяли самые дорогие ковры, это же 11-й век!" Что стало с актером, сыгравшим хранителя музея (3 фото)

Автор:
16 апреля 2021 05:42
Метки: Белое солнце пустыни   Николай Федорович Бадьев   актер   
279
3
"Белое солнце пустыни" - один из лучших фильмов в истории советского кинематографа. Несмотря на то, что картина получила всего только вторую прокатную категорию, и показывали ее, в основном, в окраинных кинотеатрах, она вошла в десятку лидеров отечественного проката 1969 года. А среди советских фильмов и вовсе заняла 4-е место. Знаете, почему мы так любим эту бессмертную кинокартину? Там вообще нет проходных сцен и персонажей. Ничего лишнего.

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Метки: Белое солнце пустыни   Николай Федорович Бадьев   актер   
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