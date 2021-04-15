Необычная операция спасения развернулась в одном из дворов в Петропавловске-Камчатском. Там 50-летний житель пятиэтажки взял в заложники проститутку. Вечером ещё всё было хорошо, двое выпивали и расслаблялись, но к утру что-то пошло не так.
50-летний житель Камчатки вызвал себе проститутку, чтобы хорошо провести время. Весь вечер двое выпивали и развлекались, в общем, девушка отрабатывала свои деньги. Однако к утру с Владимиром что-то произошло, его как будто подменили. Мужчине что-то не понравилось, он достал пневматический пистолет и угрожал прострелить ей ногу. Как выяснилось позже, пистолет не был заряжен. Девушке удалось вызвать полицию.
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На место прибыли бойцы СОБР и сотрудники следственно-оперативной группы, чтобы вызволить проститутку, попавшую в беду. К балкону подвезли пожарную машину, напротив дома занял место снайпер, а бойцы СОБР зашли в подъезд. К счастью, никто не пострадал. Мужчина был схвачен, а проститутка спасена, передаёт Life.
Теперь горе-любовнику придётся ответить за своё поведение, а бедной девушке просить прибавку или вообще увольняться...
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Уже каждый день начали из окон выходить...
Совсем себя не жалеют(