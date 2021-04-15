На место прибыли бойцы СОБР и сотрудники следственно-оперативной группы, чтобы вызволить проститутку, попавшую в беду. К балкону подвезли пожарную машину, напротив дома занял место снайпер, а бойцы СОБР зашли в подъезд. К счастью, никто не пострадал. Мужчина был схвачен, а проститутка спасена, передаёт Life.

Теперь горе-любовнику придётся ответить за своё поведение, а бедной девушке просить прибавку или вообще увольняться...