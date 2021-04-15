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На Камчатке мужчина удерживал проститутку в заложниках, и омоновцам пришлось её спасать

На Камчатке мужчина удерживал проститутку в заложниках, и омоновцам пришлось её спасать (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 10:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Петропавловск-Камчатский   весна   видео   интересное   камчатка   проститутка   спасение   фото   
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Необычная операция спасения развернулась в одном из дворов в Петропавловске-Камчатском. Там 50-летний житель пятиэтажки взял в заложники проститутку. Вечером ещё всё было хорошо, двое выпивали и расслаблялись, но к утру что-то пошло не так.

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Метки: Петропавловск-Камчатский   весна   видео   интересное   камчатка   проститутка   спасение   фото   
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7  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Проститутка будет увольняться? Ну-ну! Ее трудовая у сутенера
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617
g789 Полчаса назад
Что-то у них не ладится работа в последнее время.
Уже каждый день начали из окон выходить...
Совсем себя не жалеют(
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−1
464
Юрий 48 минут назад
Ну это не редкая история... Если пообщаться с проститутками, они и не такое расскажут. У меня знакомый журналист собирал инфу для статьи, выпил с ними много водки. По моему так и не написал, редакция вернее не приняла, слишком жестко.
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423
Игорь Меншиков Юрий 43 минуты назад
Почитать бы
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4k
Адил Юрий 16 минут назад
Надо было книгу писать "Откровения проституток" или "Обратная сторона жизни куртизанок"
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4k
Sanar Игорь Меншиков 11 минут назад
Почитай, Екатерина Безымянная
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