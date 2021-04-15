20 наглядных примеров того, что означает «визуальное удовольствие»

У всех людей абсолютно разные и часто противоположные интересы, но почти всех объединяет одно — любовь к прекрасному. Кому-то нравятся произведения искусства, кому-то — природные пейзажи, а кто-то вообще сходит с ума от вида эстетически оформленных блюд.

В этой подборке мы собрали, пожалуй, все, что может вам понравиться, начиная от фото красивых фруктов, заканчивая гармоничными узорами, ласкающими глаз. Смотрите и наслаждайтесь!

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«Не могу оторвать взгляд от одеяла в стиральной машинке» 0 Источник:

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