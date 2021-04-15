20 наглядных примеров того, что означает «визуальное удовольствие»

763
21
У всех людей абсолютно разные и часто противоположные интересы, но почти всех объединяет одно — любовь к прекрасному. Кому-то нравятся произведения искусства, кому-то — природные пейзажи, а кто-то вообще сходит с ума от вида эстетически оформленных блюд.
В этой подборке мы собрали, пожалуй, все, что может вам понравиться, начиная от фото красивых фруктов, заканчивая гармоничными узорами, ласкающими глаз. Смотрите и наслаждайтесь!
В этой подборке мы собрали, пожалуй, все, что может вам понравиться, начиная от фото красивых фруктов, заканчивая гармоничными узорами, ласкающими глаз. Смотрите и наслаждайтесь!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Весело и непринужденно: фото для паспорта и прочих удостоверений личности из 19 века
- Печальная судьба семи сестёр с невероятно длинными волосами
- Идеальные фотографии, от которых кайфанут истинные перфекционисты
- Шёл чёрт уже знает какой день карантина: бесить стало всё
- Идеал достижим. Пруфы в посте
Метки: интересное перфекционизм фотографии
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...