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20 наглядных примеров того, что означает «визуальное удовольствие»

20 наглядных примеров того, что означает «визуальное удовольствие» (21 фото)

Автор:
15 апреля 2021 05:59
Метки: интересное   перфекционизм   фотографии   
763
21
У всех людей абсолютно разные и часто противоположные интересы, но почти всех объединяет одно — любовь к прекрасному. Кому-то нравятся произведения искусства, кому-то — природные пейзажи, а кто-то вообще сходит с ума от вида эстетически оформленных блюд.
В этой подборке мы собрали, пожалуй, все, что может вам понравиться, начиная от фото красивых фруктов, заканчивая гармоничными узорами, ласкающими глаз. Смотрите и наслаждайтесь!
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Метки: интересное   перфекционизм   фотографии   
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ТихонХреников 20 минут назад
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