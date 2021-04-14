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В пакистанском городе Файсалабад (провинция Пенджаб), в местной больнице, разразился громкий скандал. Медсестер Марьям Лал и Ньюш Урудж, исповедующих христианство, попросили привести в порядок шкафчик коллеги-мусульманки, и они соскребли старую наклейку со стихом из Корана. После этого женщины были обвинены в богохульстве и заключены под стражу. По закону им может грозить смертная казнь.
У здания больницы собралась толпа людей, требующих повесить медсестер Марьям Лал и Ньюш Урудж. Во время беспорядков Лал получила ножевое ранение от сотрудника больницы, и полиция была вынуждена вмешаться, чтобы спасти женщин, поскольку толпа действительно пыталась их убить. Однако после спасения женщины были взяты под стражу - пока на 15 дней, но этим может и не ограничиться.
Утверждается, что причиной протестов стала крайне правая исламистская партия "Техрик-и-Лабайк Пакистан" (TLP), которая выступает против любых изменений строгих законов страны о богохульстве.
Утверждается, что причиной протестов стала крайне правая исламистская партия "Техрик-и-Лабайк Пакистан" (TLP), которая выступает против любых изменений строгих законов страны о богохульстве.
На снимке: члены христианского меньшинства молятся в Пешаваре, Пакистан
В Пакистане действуют строгие законы о богохульстве, предусматривающие смертную казнь для людей, оскорбляющих Пророка Мухаммеда, ислам, Коран или некоторых святых.
Подавляющее 98 процентов населения страны исповедуют ислам, и критики закона говорят, что он направлен против членов других религиозных групп, включая индуистов и христиан. Национальные и международные правозащитные группы утверждают, что обвинения в богохульстве часто используются для запугивания меньшинств и сведения личных счетов.
Местная активистка Лала Робин заявила, что последний инцидент также был ложным. "Меньшинства чувствуют себя в Пакистане более небезопасно, чем когда-либо. Это политическая кампания, развязанная партией TLP", - сказала она.
Подавляющее 98 процентов населения страны исповедуют ислам, и критики закона говорят, что он направлен против членов других религиозных групп, включая индуистов и христиан. Национальные и международные правозащитные группы утверждают, что обвинения в богохульстве часто используются для запугивания меньшинств и сведения личных счетов.
Местная активистка Лала Робин заявила, что последний инцидент также был ложным. "Меньшинства чувствуют себя в Пакистане более небезопасно, чем когда-либо. Это политическая кампания, развязанная партией TLP", - сказала она.
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В феврале этого года был другой случай, и тоже в больнице. 30-летнюю медсестру-христианку Табиту Назир Гилл избили разъяренной толпой в родильном доме Собхрадж в Карачи. Опять же после ложного обвинения в богохульстве.
В этой больнице Табита Назир Гилл проработала 9 лет. Рассказывают, что она ввела правило, запрещающее персоналу брать деньги с пациентов. Увидев, как ее коллега-мусульманка нарушает этот запрет, Табита призвала ее к ответу, но получила громкие обвинение в богохульстве, а потом на нее вообще набросились толпой и начали бить (см. видео ниже).
В этой больнице Табита Назир Гилл проработала 9 лет. Рассказывают, что она ввела правило, запрещающее персоналу брать деньги с пациентов. Увидев, как ее коллега-мусульманка нарушает этот запрет, Табита призвала ее к ответу, но получила громкие обвинение в богохульстве, а потом на нее вообще набросились толпой и начали бить (см. видео ниже).
Все это звенья одной цепи.
Можно еще вспомнить, как в ноябре произошли стычки протестующих с полицией. Демонстранты требовали, чтобы правительство разорвало дипломатические отношения с Францией и выслало своего посла (после истории с карикатурами на пророка Мухаммеда страсти так и не угасли до сих пор).
Около 2000 протестующих разбили лагерь у главного входа в Исламабад, Пакистан. По словам представителя полиции Таукир Шаха, протестующие атаковали полицейских, бросая в них кирпичи и камни, нападали с самодельными дубинами и т. д. Полиция, в свою очередь, разгоняла их слезоточивым газом.
Можно еще вспомнить, как в ноябре произошли стычки протестующих с полицией. Демонстранты требовали, чтобы правительство разорвало дипломатические отношения с Францией и выслало своего посла (после истории с карикатурами на пророка Мухаммеда страсти так и не угасли до сих пор).
Около 2000 протестующих разбили лагерь у главного входа в Исламабад, Пакистан. По словам представителя полиции Таукир Шаха, протестующие атаковали полицейских, бросая в них кирпичи и камни, нападали с самодельными дубинами и т. д. Полиция, в свою очередь, разгоняла их слезоточивым газом.
На снимке: тысячи приверженцев "Техрик-и-Лаббайк" выкрикивают лозунги возле пустых баллончиков со слезоточивым газом во время антифранцузской демонстрации в Исламабаде, Пакистан
Полиция заблокировала демонстрантов при их попытке проникнуть в Исламабад. Некоторые скандировали, что единственное наказание для богохульника - обезглавливание, сказал сотрудник полиции Таукир Шах. "Несколько наших офицеров были ранены", - сказал он, добавив, что около 2000 протестующих разбили лагерь у главного входа в город, отказываясь уезжать.
"Мы хотим, чтобы правительство немедленно выслало французского посла", - заявил вице-президент TLP Захир-уль-Хасан в видеообращении. Он добавил, что в ходе столкновений были ранены десятки протестующих.
"Мы хотим, чтобы правительство немедленно выслало французского посла", - заявил вице-президент TLP Захир-уль-Хасан в видеообращении. Он добавил, что в ходе столкновений были ранены десятки протестующих.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О какой?
О любой!
т.е некоторых можно свободно оскорблять без последствий?))
21 век..