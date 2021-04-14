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В Пакистане двум христианкам грозит смертная казнь за неподобающее отношение к Корану

В Пакистане двум христианкам грозит смертная казнь за неподобающее отношение к Корану (5 фото)

Автор:
14 апреля 2021 15:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Что происходит   богохульство   видео   два мира   ислам   обвинение   пакистан   
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В пакистанском городе Файсалабад (провинция Пенджаб), в местной больнице, разразился громкий скандал. Медсестер Марьям Лал и Ньюш Урудж, исповедующих христианство, попросили привести в порядок шкафчик коллеги-мусульманки, и они соскребли старую наклейку со стихом из Корана. После этого женщины были обвинены в богохульстве и заключены под стражу. По закону им может грозить смертная казнь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Что происходит   богохульство   видео   два мира   ислам   обвинение   пакистан   
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19  комментариев
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26k
MatveiVainrub 3 часа назад
Религия она такая .
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909
Moon24 6 минут назад
Это так сказать мирная религия? Грязные свиномордые скоты и дикпри
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7k
Кенвуд 45 минут назад
Дикари средневековые. Образования ноль, агрессии миллиард. Какого хоя мир с ними нянчится? Всех в клетку, как зверей.
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39k
parallax Час назад
ППЦ. Религия зло.
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5k
ТРИнаТРИ Час назад
Оскорбили чью-то веру - так пусть то божество и карает таких. Че людям-то в такое вмешиваться.
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8k
Атеист ТРИнаТРИ 45 минут назад
Так веруны не доверяют своему божеству наказания,сами вершат.. по воле бозьей)) Причем не важно из какой религии.
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612
r.a.t. Час назад
Это всё что надо знать о религии
О какой?
О любой!
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−7
arcush 2 часа назад
Поймать чурку, жрущего свинину... И дать лет десять! Нам трактора не будут нужны! Целину без топлива, только за рис!
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8k
Атеист 2 часа назад
""редусматривающие смертную казнь для людей, оскорбляющих .. некоторых святых."""
т.е некоторых можно свободно оскорблять без последствий?))

21 век..
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653
zeros68 2 часа назад
Так пусть извинятся! И всего делов-то. Нормальная практика...
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17k
Anna zeros68 2 часа назад
к сожаленью это у них не работает. дикари-с
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36k
Андрей 3 часа назад
Если бы у нас было бы как в Пакистане, то пусек бы после их плясок повесили.
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10k
звинг Андрей 53 минуты назад
у нас еще все впереди! думаю через пяток лет, самые ярые моджахеды будут тихо офигевать с наших законов!
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8k
costa Андрей 52 минуты назад
ты, Андрей никогда в США не жил, хули ты тут сказки рассказываешь. половина госдумы детей, внуков и недвижку в США, Франции, Нидерландах держат, включая Соловьёва, Мизулину, Пескова и прочих вечерних мудозвонов.
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3k
Вадим Игнатьев costa 52 минуты назад
У вас на Украине ?
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8k
costa Вадим Игнатьев 42 минуты назад
ага, Мизулина, Песков, Соловьёв, все щирые хохлы.
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36k
Андрей costa 16 минут назад
А дети сенаторов в США тоже как-бу не слесарями на работе работают. а насчёт детей госдумы, так я так скажу - зачем папе депутату детей там дармоедами держать, когда детя должен здесь с людьми общаться, чтобы после папы место теплое занять, чтобы достаток семьи приумножить. А вы мне все сказочки рассказываете про детей, которые за бугром папино добро прожирают.
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