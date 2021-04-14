Все это звенья одной цепи.



Можно еще вспомнить, как в ноябре произошли стычки протестующих с полицией. Демонстранты требовали, чтобы правительство разорвало дипломатические отношения с Францией и выслало своего посла (после истории с карикатурами на пророка Мухаммеда страсти так и не угасли до сих пор).



Около 2000 протестующих разбили лагерь у главного входа в Исламабад, Пакистан. По словам представителя полиции Таукир Шаха, протестующие атаковали полицейских, бросая в них кирпичи и камни, нападали с самодельными дубинами и т. д. Полиция, в свою очередь, разгоняла их слезоточивым газом.