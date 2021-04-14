Фееричный спуск надувной лодки на воду

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Любители отдыха на природе решили поплавать на надувной лодке. Молодым людям оставалось только спустить плавсредство на воду, однако удача в тот день была явно не на их стороне.
Почти получилось.
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