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Фееричный спуск надувной лодки на воду

Фееричный спуск надувной лодки на воду (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   лодка   неудача   прикол   фейл   
998
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Любители отдыха на природе решили поплавать на надувной лодке. Молодым людям оставалось только спустить плавсредство на воду, однако удача в тот день была явно не на их стороне.

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Метки: Юмор   видео   лодка   неудача   прикол   фейл   
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uutb 39 минут назад
Одно слово- румыны!
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Rihovich 13 минут назад
Никто не пострадал? Всем весело? Отличное видео!
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