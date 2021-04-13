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В Комсомольске-на-Амуре начался закрытый суд над художницей-феминисткой

В Комсомольске-на-Амуре начался закрытый суд над художницей-феминисткой (8 фото)

Автор:
13 апреля 2021 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: бодипозитив   бред сумасшедшего   ну и ну   обвинение суд   суд   суд над блогером   феминистка   художница   
1309
8
12 апреля началось рассмотрение по существу дела художницы Юлии Цветковой. Ее обвиняют в распространении порнографии в интернете - по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Поводом стала серия абстрактных рисунков под общим названием "Женщина не кукла", опубликованная в бодипозитивном паблике Вконтакте "Монологи вагины".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бодипозитив   бред сумасшедшего   ну и ну   обвинение суд   суд   суд над блогером   феминистка   художница   
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67  комментариев
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2k
Александр 2 часа назад
Я бы начал с того, что вот это - не порно. Это жалкая мазня не менее жалкой неудачницы. Дешевый и абсолютно бесталанный эпатаж и желание хайпануться на "горячей" теме. Самое правильное в данном случае - не обращать внимание на подобных "художников" и их "художества". Господа, ну не обращаем же мы внимание на цвет собачьего кала на дороге, обошел и забыл. Мерзость.
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16k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
Даже если плюнуть на феминизм, художник?! вот эти каляки-маляки художественное искусство?!
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4k
Fishki_surfer 2 минуты назад
Не оскорбляйте слово "порнография" вот этим.
Впрочем, каки суды - такая и порнография...
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1k
Tiana 4 минуты назад
Суть не в том хорошая или плохая она художница, а в том что нарисованные сиськи расцениваются как порнография. Ваши любимые СИСЬКИ = ПОРНУХА и за это УГОЛОВКА. Да тут, на Фишках, за это любого с закрытыми глазами выбирай и сажай.
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11k
Великий Кормчий 7 минут назад
Вот если бы ее помыть, сводить к психологу на курс, потом сводить в какой нибудь салон красоты, потом в магазе пару шмоток ей прикупить - и вполне ипапельная баба получится.
А так - художник от слова худо....
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58k
Опиум для народа 19 минут назад
Х"й с ним ,с феминизмом, но она же говно, а не художник!
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18k
Nik Опиум для народа 10 минут назад
И это нормально....
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13k
куджо 38 минут назад
Или ибо о или больная, бульдозера на таких нет, имхо конечно, но это не искусство
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5k
citrus1 38 минут назад
Неумение рисовать решила добирать борьбой и активизмом, впрочем ни чего нового, в художественных кругах это стандартный приём
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58
Дядя Витя 41 минуту назад
Кого-то она мне напоминает? А...! Малышеву и это нормально!
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30k
KiploksAKS Час назад
"(Владимир Познер, Людмила Петрушевская, Рената Литвинова и другие)."
Если эти "за", то я "против".
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5k
Сергей KiploksAKS 58 минут назад
И слава богу. Это говорит о том, что они правы. Раз самые отсталые слои населения против, значит правильный путь выбран.
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861
Dutch Сергей 51 минуту назад
Для вас является авторитетом до безумия самолюбивый приспособленец и давно уже выживший из ума старый пердун Познер?
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3k
Том Сойер Час назад
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15k
Maks Es Час назад
Совсем с ума посходили, давайте сиськи на скульптурах тоже к порнухе причислим.
ПГМ?
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2k
александр 2 часа назад
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4k
Олег 2 часа назад
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10k
кира 2 часа назад
Художница? От слова "худо"? Во-первых, не весь натурализм из своих трусов надо демонстрировать обществу.
Во-вторых, не надо считать зрителя настолько тупым, что он не осведомлен о физиологии женщин.
В-третьих, ну если ты совсем не умеешь рисовать, не надо демонстрировать свою скудость да еще так пошло.
Дама забыла слово "пошлость", а оно есть, никуда не исчезло из русского языка. А еще есть слово "вульгарность", а еще "бездарность, а еще "глупость". Есть много слов, чтобы оценить по достоинству сии художества.
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30k
KiploksAKS кира Час назад
Рисовать-то она умеет...
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
К чему она вот это все в и-нет выдавала? Ее что, кто-то за менструацию притеснял? Или за жирные небритые подмышки?
Пипец какой-то!
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
У людей есть моральные нормы... И это нормально!
У граждан есть права и обязанности... И это нормально!
Твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека... И это нормально!
То, что нормально для одних, неприемлемо для других... И это нормально!
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69k
Иван 2 часа назад
Как только я слышу "в поддержку художницы высказались многие известные люди - общественные деятели и деятели культуры (Владимир Познер, Людмила Петрушевская, Рената Литвинова и другие", то сразу понимаю, этот человек - враг моей страны, да и вообще враг обычных людей, не извращенцев, и такого врага надо нейтрализовать любым способом вплоть до высшей меры социальной защиты.
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27k
Fat Lynx Иван 2 часа назад
плюсом человек этот скорее всего просто еще и говно...
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151k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
У живых мужиков-нет менструации..
И это-нормально))
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2k
A 2 часа назад
"У живых женщин куча кошек и нет мужика, и это-нормально")))
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12k
alexis 2 часа назад
Судят за оскорбление чувств любителей порно?
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