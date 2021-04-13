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12 апреля началось рассмотрение по существу дела художницы Юлии Цветковой. Ее обвиняют в распространении порнографии в интернете - по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Поводом стала серия абстрактных рисунков под общим названием "Женщина не кукла", опубликованная в бодипозитивном паблике Вконтакте "Монологи вагины".
Рисунки 27-летней художницы Юлии Цветковой - схематические изображения женского тела во всей его физиологической красе. По замыслу автора, смысл серии в том, чтобы снять табу с женской физиологии и иметь возможность говорить о таких вещах открыто.
Юлия Цветкова уезжает после заседания суда, Комсомольск-на-Амуре, 12 апреля
Уголовное дело было заведено после доноса петербургского активиста Тимура Булатова в июне 2020 года, срок по статье 242 УК, пункт "б" ч. 3 предполагается серьезный, до шести лет лишения свободы.
Художница сначала провела 4 месяца под домашним арестом, затем была переведена под подписку о невыезде. Также она получили несколько административных взысканий - штрафы в размере 50 000 и 75 000 рублей за тексты на ЛГБТ-тематику, с обвинением в гей-пропаганде.
Художница сначала провела 4 месяца под домашним арестом, затем была переведена под подписку о невыезде. Также она получили несколько административных взысканий - штрафы в размере 50 000 и 75 000 рублей за тексты на ЛГБТ-тематику, с обвинением в гей-пропаганде.
Молодежная театральная студия, которой ранее руководила Юлия Цветкова, перестала существовать - ее пришлось закрыть из-за непрекращающейся травли и угроз. И это несмотря на то, что в поддержку художницы высказались многие известные люди - общественные деятели и деятели культуры (Владимир Познер, Людмила Петрушевская, Рената Литвинова и другие).
10 апреля в Санкт-Петербурге открылась выставка работ Юлии Цветковой. Это акция в ее поддержку
На стороне Юлии с самого начала и правозащитная организация Amnesty International. Ее представили в открытую говорят о том, что уголовное преследование Цветковой - не что иное, как абсурд.
По мнению независимых экспертов, рисунки Юлии Цветковой с изображением половых органов не могут быть отнесены к порнографии ни по одному из общеизвестных критериев: они не являются натуралистичными, не имеют сексуального подтекста, не вызывают сексуального желания, и при этом призваны передать вполне понятные идеи.
В ходе судебных заседаний будут рассматриваться заключения экспертов, которые подтверждают или опровергают порнографическое содержание материалов, и сейчас все зависит от того, какая сторона окажется в этом отношении более убедительной - обвинения или защиты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Впрочем, каки суды - такая и порнография...
А так - художник от слова худо....
Если эти "за", то я "против".
ПГМ?
Во-вторых, не надо считать зрителя настолько тупым, что он не осведомлен о физиологии женщин.
В-третьих, ну если ты совсем не умеешь рисовать, не надо демонстрировать свою скудость да еще так пошло.
Дама забыла слово "пошлость", а оно есть, никуда не исчезло из русского языка. А еще есть слово "вульгарность", а еще "бездарность, а еще "глупость". Есть много слов, чтобы оценить по достоинству сии художества.
Пипец какой-то!
У граждан есть права и обязанности... И это нормально!
Твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека... И это нормально!
То, что нормально для одних, неприемлемо для других... И это нормально!
И это-нормально))