Уголовное дело было заведено после доноса петербургского активиста Тимура Булатова в июне 2020 года, срок по статье 242 УК, пункт "б" ч. 3 предполагается серьезный, до шести лет лишения свободы.



Художница сначала провела 4 месяца под домашним арестом, затем была переведена под подписку о невыезде. Также она получили несколько административных взысканий - штрафы в размере 50 000 и 75 000 рублей за тексты на ЛГБТ-тематику, с обвинением в гей-пропаганде.