Женщина, знай свое место: сегодня эту сексисткую рекламу уже бы засудили

Мир меняется, меняется очень быстро. И то, что вчера еще было возможным и даже было интересным для рекламы, сегодня даже представить невозможно...
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Рождественское утро будет счастливее с пылесосом. Покажите эту рекламу той, которая обижается на подаренную кастрюлю
Рано или поздно твоя жена сядет за руль — и это лучшая причина, чтобы приобрести Volkswagen
Реклама Kellogg's 1930-х поощряла женщин усердно работать — дома: "Чем старательнее жена работает, тем она красивее".
У вашей жены недомогание? Тогда купите ей Мордини, она должна готовить вам завтрак, а не лежать в кровати, даже если она вынашивает ребенка
Авторский пост
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