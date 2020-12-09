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Сообщество Исторические факты 511 постов • 149 подписчиков подписаться
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Женщина, знай свое место: сегодня эту сексисткую рекламу уже бы засудили

Женщина, знай свое место: сегодня эту сексисткую рекламу уже бы засудили (25 фото)

Автор:
09 декабря 2020 12:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: женщины   запрет   исторические факты   реклама   сексизм   унижение   
2002
25

Мир меняется, меняется очень быстро. И то, что вчера еще было возможным и даже было интересным для рекламы, сегодня даже представить невозможно...

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Метки: женщины   запрет   исторические факты   реклама   сексизм   унижение   
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318
Владимир Полчаса назад
Люди и женщины должны жить в мире
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Lexx 43 минуты назад
И все просто от того что физически слабее....А так бы....
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15
bylbatarasich 45 минут назад
оле кока кола))))
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