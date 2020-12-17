FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4421 пост • 1146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В Ленобласти инвалид-десантник 4 месяца был в рабстве и занимался попрошайничеством

В Ленобласти инвалид-десантник 4 месяца был в рабстве и занимался попрошайничеством (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 14:12
Сообщество : Истории
Метки: Ленинградская область   десантник   инвалид   интересное   попрошайничество   рабство   фото   
678
2
1

В деревне Новое Девяткино Всеволожского района инвалида-десантника держали в рабстве и заставляли попрошайничать в Санкт-Петербурге. Мужчину били и не выпускали из дома. Одной из надзирательниц оказалась 17-летняя девушка с младенцем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Ленинградская область   десантник   инвалид   интересное   попрошайничество   рабство   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Батончик с маком 40 минут назад
обычно таким "бизнесом" цыгане занимаются. рабство, наркота, мошенничество...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD 18 минут назад
Нельзя из десантника раба сделать. Статья - высер. Они "роботы". Спроси любого десантника, они под "Голубые береты" просыпаются и засыпают, через пол года - это зомби убийца. Он руками задушит любого, а девочка 17 лет, да он бы ее загрыз. А это - не десантник, а говно безногое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Полчаса назад
алкаш в форме десантника?! где и когда он служил?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD Vital Idol 18 минут назад
+100500
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 38 минут назад
Тоже стало интересно.Как так то,а стоя на паперти в Питере среди людей он не мог позвать на помощь?Хз короче,понятно что ни хера не понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ям Alex Полчаса назад
документы отобрали, запугали, на дозу подсадили, может инвалидность из-за нарушений психики.... вариантов уйма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD 45 минут назад
Хреновый "десантник"... Дядя Вася - сам бы его убил.
Хреновый "десантник"... Дядя Вася - сам бы его убил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком SSD 38 минут назад
давай я тебя ублюдка сделаю инвалидом и посмотрим на твой героизм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SSD Батончик с маком Полчаса назад
Ну тебе, инвалиду головного мозга, не мешает же тут из себя героя строить. Герой мамин. Нахер пошел, петух)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком SSD Полчаса назад
ты конченый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности 53 минуты назад
"заставляли попрошайничать в Санкт-Петербурге...не выпускали из дома"
================
Как это логически увязывается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео) Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео) Корреспондент НТВ покончил с собой в Москве Корреспондент НТВ покончил с собой в Москве В Челябинской области инвалида оставили спать на полу больницы В Челябинской области инвалида оставили спать на полу больницы В Ставрополе медики бросили инвалида во дворе с вещами В Ставрополе медики бросили инвалида во дворе с вещами В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи Житель Бурятии нашёл записку с просьбой о помощи в китайских часах Житель Бурятии нашёл записку с просьбой о помощи в китайских часах
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81792



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
2
105
Люди показывают рождественские подарки, которые их по-настоящему порадовали
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
9
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Дань уважения ключевым работникам пандемии: школьница придумала ливрею раллийного Toyota Yaris
0
3
Дань уважения ключевым работникам пандемии: школьница придумала ливрею раллийного...
Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео)
Девушки устроили массовую драку из-за парня (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#авария#интересное#подборка#девушки#разное#забавно#смешные#авария дня
#фото#факты#дтп#россия#прикольные#еда#автомобили#космос#сша#война
#прикол#животные#интересно#в мире#авто авария#знаменитости#дети#коты#на различный вкус#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться