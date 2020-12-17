В Ленобласти инвалид-десантник 4 месяца был в рабстве и занимался попрошайничеством

В деревне Новое Девяткино Всеволожского района инвалида-десантника держали в рабстве и заставляли попрошайничать в Санкт-Петербурге. Мужчину били и не выпускали из дома. Одной из надзирательниц оказалась 17-летняя девушка с младенцем.
В августе, в день ВДВ Михаила угостили в баре. Очнулся мужчина уже в неизвестной квартире. Злоумышленники заставляли инвалида попрошайничать на улицах Санкт-Петербурга, пользуясь его беспомощностью. В перерывах между "сменами", мужчину били.
По информации Mash, Михаил — уроженец Нижнего Новгорода, инвалид, потерявший обе ноги. Выбраться из плена ему удалось, позвав на помощь из окна. На место незамедлительно выехали правоохранители, сообщает СУ СКР по региону
Правоохранители нашли в доме несколько мешков с монетами, матрас на полу и разбросанные вещи. Задержана одна из "надзирательниц" — 17-летняя девушка с младенцем. Ещё один "тюремщик" пока на свободе, сообщает Mash. Полицейские предполагают, что это может быть лишь часть большой организации, которая зарабатывает на таких рабах немалые деньги.
Кроме Михаила в рабстве находится ещё один инвалид, который живёт в другой квартире. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору), уточняет Life.
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Как это логически увязывается?