В Ленобласти инвалид-десантник 4 месяца был в рабстве и занимался попрошайничеством

В августе, в день ВДВ Михаила угостили в баре. Очнулся мужчина уже в неизвестной квартире. Злоумышленники заставляли инвалида попрошайничать на улицах Санкт-Петербурга, пользуясь его беспомощностью. В перерывах между "сменами", мужчину били.

По информации Mash, Михаил — уроженец Нижнего Новгорода, инвалид, потерявший обе ноги. Выбраться из плена ему удалось, позвав на помощь из окна. На место незамедлительно выехали правоохранители, сообщает СУ СКР по региону