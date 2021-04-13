Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями

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Девушка записала видеоролик, в котором похвасталась количеством выпитых алкогольных коктейлей. После выпитого героине ролика захотелось подурачиться и это вышло ей боком.
В какой-то момент компания молодых людей вышла на улицу и девушке захотелось забраться на плечи к своему нетрезвому другу. Через несколько минут она пожалела об этом.
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