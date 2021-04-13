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Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями

Не самый счастливый финал пьяных посиделок с друзьями (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   неудача   опьянение   прикол   фейл   
1254
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Девушка записала видеоролик, в котором похвасталась количеством выпитых алкогольных коктейлей. После выпитого героине ролика захотелось подурачиться и это вышло ей боком.

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Метки: Девушка   видео   неудача   опьянение   прикол   фейл   
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12  комментариев
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1k
Peter Griffin Час назад
Drunk Lives Matter.
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1k
Дмитрий 7 минут назад
Нормально. Красиво даже, говорят, где то это...)))
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11k
Evil Полчаса назад
ШурА, версия 2.0
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32k
Олег 37 минут назад
зато теперь она будет котироваться в оральных ласках!
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18k
Luc72 38 минут назад
Там убться запросто можно было, повезло.
Например башкой об спинку чугунной скамейки... Или угол...
Открытая ЧМТ, мозги по асфальту...
А зубы... выбивание оных поглотило часть энергии и смягчило
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5k
Echo 41 минуту назад
зубы чуток не так выбила, но пойдет
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накладчик в угол Час назад
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31k
Alex Час назад
ТП
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9k
myymoo Час назад
Тема не раскрыта, это она упала или друг ей выбил?
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SpoiltNail myymoo 3 минуты назад
да,
друг, не приглашённый на пьянку
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