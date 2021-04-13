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Трогающие душу истории детей, которым поставили прижизненные памятники

Трогающие душу истории детей, которым поставили прижизненные памятники (8 фото)

Автор:
13 апреля 2021 05:56
Метки: дети   интересное   памятник   
507
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Есть огромные мемориальные комплексы, посвященные грандиозным историческим событиям. А есть памятники, за которыми стоят личные истории — трогательные, вдохновляющие или грустные. Именно о таких скульптурах, установленных в честь детей еще при их жизни, мы и хотим рассказать.
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Метки: дети   интересное   памятник   
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