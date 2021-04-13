Трогающие душу истории детей, которым поставили прижизненные памятники

Мать Карины слегла с инфарктом, хотя ей был всего 21 год: пришлось вызывать вертолет, чтобы отвезти женщину в больницу.



Прибывшие кинологи и спасатели бросились прочесывать окрестности. И почти каждый, наверное, не раз и не два думал, может ли выжить ребенок, которому не исполнилось и четырех лет, в тайге, где полно болот и диких животных, да еще и в суровой Якутии, где температура летом всего восемь градусов. Не обнадежила и встреча с медведем, которого пришлось отпугивать вертолетом: а вдруг он нашел Карину раньше людей?



Спасатели обследовали 30 километров, но не нашли никаких следов девочки. На девятый день случилось чудо: к дому бабушки прибежала Найда. Она была едва жива и даже не могла лаять, но возвращение собаки давало надежду: если щенок цел, то, может быть, и с ребенком все в порядке.



Собаки кинологов не смогли по следу Найды найти Карину, и спасатели снова начали прочесывать тайгу. На двенадцатый день после исчезновения девочки поисковики заметили следы крошечных ног: они и привели к Карине. Босая и искусанная до крови комарами малышка сидела в камышах, а при виде взрослых смогла лишь протянуть к ним руки и заплакать.



В 2015 году в аэропорту Якутска поставили памятник Карине и ее собаке: девочка стала для жителей города символом стойкости духа и воли к жизни. Журналистка Виктория Габышева, пообщавшись с ребенком и ее семьей, написала книгу «Карина. 12 дней в тайге». Писательницу поразило, что девочка не просто бродила по дикой местности, а прилагала все усилия, чтобы выжить: выбирала место для ночлега, рвала траву, чтобы спать на ней.



История Карины кардинально поменяла жизнь Чикитовых: генеральный директор Якутского фондового центра Альбина Черепанова, прочитав книгу, решила помочь девочке и ее родным. Мать малышки Талина переехала в Олекминск, нашла там работу и вышла замуж: теперь у девочки есть брат.



Карина же осталась под опекой Альбины в Якутске: она учится в Якутском хореографическом колледже, уже выступала на сцене и мечтает танцевать в «Лебедином озере».