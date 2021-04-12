Затворник, тоскующий по своей жене

Леонид Куравлев...Среди советских кинозрителей нет человека, который бы не знал это имя. В этом году замечательному артисту исполнится 85 лет. Можно с уверенностью сказать, что среди его более чем двухсот киноролей, нет ни одной плохой или даже просто проходной роли.
Цитаты его персонажей разобраны и ушли в народ. Пашка Колокольников, Шура Балаганов, Жорж Милославский, Афоня Борщов, уголовник Копченый...Среди его персонажей есть как отрицательные, так и положительные герои. И ни один из них не оставляет равнодушным.
Леонид Куравлёв появился на свет 8 октября 1936 года в Москве. Его отец был слесарем на авиазаводе «Салют», мать подрабатывала парикмахером. В школе будущий актёр учился плохо, особенно тяжело ему давались точные науки. По этой причине двоюродная сестра в шутку сказала ему: "...Леня, а иди ка ты в артисты". И посоветовала стать студентом ВГИКа, где не требовалось сдавать для поступления математику или физику.
Леонид воспринял рекомендацию серьёзно, но на экзаменах провалился. Два года он трудился в составе артели «Оптик», после чего предпринял повторную попытку поступить, которая увенчалась успехом.
Впервые Куравлёв появился на экранах ещё будучи студентом, сыграв в 1959 году сапёра Морозова в короткометражном фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет». Известность пришла к актёру в середине шестидесятых, после того, как он предстал перед зрителями в образе весёлого алтайского шофёра Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живёт такой парень».
Много после этого было ролей у Леонида Куравлева — он снимался и у Гайдая, и у Данелии, и у Швейцера, и у Говорухина. Но лучшим своим воплощением актер до сих пор считает Пашку Колокольникова — ведь именно тогда, на площадке с Шукшиным, он сыграл самого себя.
Далее были Хома Брут в "Вие"
Многие считают, что именно он вытащил этот фильм своей аурой, энергией и талантом. И думаю, что это действительно так. Он вспоминал о съемках с теплотой: «Я получил большое наслаждение. Это счастье — сняться в фильме по Гоголю. Я авторский текст много раз перечитывал и перечитываю. Аура мистики существует там. Она мне очень помогала как актеру».
По стечению обстоятельств три раза Леонид Куравлев играл воров: Шуру Балаганова в «Золотом теленке»
Копченого в картине «Место встречи изменить нельзя»
и Жоржа Милославского в комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
Информация о кинопробах на «Жоржика» пришла телеграммой в Сухуми, где Куравлев снимался в фильме «Робинзон Крузо» Станислава Говорухина. Леонид Вячеславович всегда любил творчество Михаила Булгакова, по мотивам пьесы которого «Иван Васильевич» было решено поставить картину. Он вымолил у Говорухина один день на кастинг и прошел его с блеском.
В этом фильме Гайдая как нигде проявился дар импровизации актера. В сцене, когда Милославский грабил квартиру Шпака, он должен был говорить: «Храните деньги в сберегательной кассе». Куравлев попросил у режиссера разрешения добавить «отсебятину»: «Если они у вас, конечно, есть!». Также он придумал появиться в кадре с пачкой любимых сигарет Леонида Иовича. Ну а на ручке, которую Милославский вручает послу, на самом деле была нарисована обнаженная девушка. Ее, естественно, вырезали из кадра.
Будущую жену Нину Куравлев встретил на катке. Хрупкая девчонка бесстрашно рассекала коньками лед, и Леонид сразу узнал в ней свою судьбу. Тогда он учился в девятом классе, она — в седьмом. К окончанию школы Куравлев предложил Нине дружбу. Они гуляли, ходили в кино, а после получения актером диплома ВГИКа в 1960 году — поженились.
Молодая супруга была для артиста музой, но не забывала и о собственной профессии — работала учителем английского языка, а впоследствии стала директором школы.
В крепкой семье родилась дочь Катя, а через 15 лет — сын, которого Леонид Вячеславович назвал в честь Шукшина Василием.
Будучи педагогом, Нина Васильевна «воспитывала» и мужа, ведь актеры до конца жизни в душе остаются детьми. В то же время она была веселым и жизнерадостным человеком, вкусно готовила, умела поднять родным настроение даже в самую тяжелую минуту. «Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще»-говорит Леонид Вячеславович.
У Лени такая лебединая верность, очень редкая в наше время, просто до слез, - рассказала актриса Людмила Цветкова. - За ним никогда не водились амурные интриги. Обычно мужчины-актеры любят покрасоваться. Но для Лени подпиткой всегда была его семья. Он очень порядочный, настоящий мужчина.
Как говорил Куравлев, он никогда не помышлял о другой. Просто решил для себя - свою судьбу уже встретил. Даже снимаясь в «Афоне» с 19-летней Евгенией Симоновой, стеснялся лечь с ней раздетым. Режиссер шутил: мол, другой бы использовал ситуацию, а Куравлев лежал под одеялом в спортивном костюме.
Прожили вместе 52 года. После потери супруги в 2012 году Леонид Вячеславович психологически очень сник, поэтому старшая дочь стала жить вместе с отцом, чтобы помогать по хозяйству и не давать скучать. С тех пор, после смерти супруги Куравлев перестал сниматься в кино. Отказывался от всех предложений.
Живет актер в знаменитом «Доме на Набережной».
В случае с Леней поговорка, что время лечит, не работает, он тоскует без своей жены. "...Уход нашей мамы стал для папы ударом. Он по жизни человек добрый, веселый. Только после утраты немного поменялся. Да, ведет закрытый образ жизни. Любит внуков, нас."-говорит сын Василий Куравлев.
Жена актера Нина похоронена на Троекуровском кладбище. Несколько лет назад на ее надгробном памятнике по заказу Куравлева было выбито и его имя, под которым оставлено место для дат жизни.
Как однажды признался Куравлев, после потери супруги, только дети и внуки держат его на этом свете.
Артист не скрывает: он ждет встречи с женой. А на груди всегда носит амулет с портретом любимой.
И в нем, как он говорит навсегда остался тот самый Пашка Колокольников из фильма "Живет такой парень"
Потому что он сыграл самого себя...
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мдя, печальная правда жизни. любимые актёры стареют и... уходят...
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