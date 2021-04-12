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Затворник, тоскующий по своей жене

Затворник, тоскующий по своей жене (17 фото)

Автор:
12 апреля 2021 20:55
Метки: акер   жизнь   роли   
462
17

Леонид Куравлев...Среди советских кинозрителей нет человека, который бы не знал это имя. В этом году замечательному артисту исполнится 85 лет. Можно с уверенностью сказать, что среди его более чем двухсот киноролей, нет ни одной плохой или даже просто проходной роли.

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Метки: акер   жизнь   роли   
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8  комментариев
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49k
smakido 57 минут назад
Очень хороший пост о замечательном любимом актёре. Здоровья и всего хорошего Леониду Вячеслововичу Куравлеву!
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schmubu Полчаса назад
"триста грамм пирамидону..."

мдя, печальная правда жизни. любимые актёры стареют и... уходят...
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7k
Andrei Полчаса назад
Казалось бы, зачем цензурить?
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3k
au3 Полчаса назад
Глядя на заглавное фото вспоминается диалог из "Ищите женщину":
- У тебя была шикарная шевелюра ....
- Я ее растерял по дороге.
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13k
KOSTELLO 42 минуты назад
Ммммммманжерок..........!
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13k
KOSTELLO 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Alex 44 минуты назад
Один из любимейших актеров. Буквально недавно "Афоню" пересматривал
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39k
parallax 49 минут назад
Хороший актёр и человек. За всю жизнь не был замешан в скандалах и был женат всего один раз. Для человека такой профессии это большая редкость.
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