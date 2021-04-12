Затворник, тоскующий по своей жене

Информация о кинопробах на «Жоржика» пришла телеграммой в Сухуми, где Куравлев снимался в фильме «Робинзон Крузо» Станислава Говорухина. Леонид Вячеславович всегда любил творчество Михаила Булгакова, по мотивам пьесы которого «Иван Васильевич» было решено поставить картину. Он вымолил у Говорухина один день на кастинг и прошел его с блеском.

В этом фильме Гайдая как нигде проявился дар импровизации актера. В сцене, когда Милославский грабил квартиру Шпака, он должен был говорить: «Храните деньги в сберегательной кассе». Куравлев попросил у режиссера разрешения добавить «отсебятину»: «Если они у вас, конечно, есть!». Также он придумал появиться в кадре с пачкой любимых сигарет Леонида Иовича. Ну а на ручке, которую Милославский вручает послу, на самом деле была нарисована обнаженная девушка. Ее, естественно, вырезали из кадра.

Будущую жену Нину Куравлев встретил на катке. Хрупкая девчонка бесстрашно рассекала коньками лед, и Леонид сразу узнал в ней свою судьбу. Тогда он учился в девятом классе, она — в седьмом. К окончанию школы Куравлев предложил Нине дружбу. Они гуляли, ходили в кино, а после получения актером диплома ВГИКа в 1960 году — поженились.