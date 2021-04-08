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Совпадения&nbsp;-&nbsp;это&nbsp;один из&nbsp;способов, с помощью которых&nbsp;Бог&nbsp;сохраняет свою анонимность

Совпадения - это один из способов, с помощью которых Бог сохраняет свою анонимность (2 фото)

Автор:
08 апреля 2021 11:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бывает же такое   жизнь   истории   неожиданно   совпадения   удивительное   
1966
2

Бывали ли в вашей жизни совершенно неожиданные совпадения, после которых ты думаешь - ну надо же, как совпало-то так четко. Иногда совпадает по мелочам, а иногда и по-крупному так, что даже не верится, что такое может быть.

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Метки: бывает же такое   жизнь   истории   неожиданно   совпадения   удивительное   
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200k
Orange Zero Час назад
это называется - дежавю!
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714
sedoisever Orange Zero Час назад
Каким боком? Дежавю – ложное воспоминание. Это если просто...
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41k
doker 10 минут назад
Все 7 млрд. людей о чем-то задумываются. И об этом тоже. Особенно при внезапной смерти: "Почему я? Почему так рано?"
А в это время кто-то рождается.
А ещё люди спрашивают себя: "Почему я родился Пупкиным, а не Абрамовичем? Почему негр, а не белый? Почему Васе везёт, а мне нет?"
Науке это не известно.
А природа? Природа любит РАВНОВЕСИЕ. Может природа - бог, а может бог - это природа.
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8k
Andrey 16 минут назад
Не благодари
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2k
lekha-fil Час назад
Если случается сделать какое-то добро, то не заморачиваюсь ещё каким-то анализом.
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34
Sandmann Час назад
до слёз
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34
Sandmann Час назад
«Не, ну это явно совпадение» – Не, «HY ETA» всё это!
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3k
Едондер пуп Час назад
В безденежные студенческие времена как то сел в автобус, купил билет (точно-преточно помню!), а когда зашёл контроль - не смог его предъявить: не нашел по карманам - и все тут! Заплатил трояк - целое состояние. Захожу в пустую аудиторию, поднимаюсь в расстройстве на самый верхний ряд... а там на полу лежит не 1, не 5, а именно 3 рубля.
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1k
valns Едондер пуп 43 минуты назад
В такие же времена подрабатывал, колбасные изделия по магазинам развозил, пока ждал документы, сунул 50 копеек в автомат, чет замигало забрал 5 р, в первый и в последний раз играл в азартные игры.
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18k
kamanch Едондер пуп 17 минут назад
Да, тоже было.
Стою на вокзале, смотрю, девушка рыдает.
Спрашиваю, что случилось?
А она говорит, что потеряла деньги, было одной купюрой 5000, теперь не на что купить билет.
Я ей билет купил, там чуть более 1000 была стоимость.
И ей помог и мне приятно.
Тем более, что буквально за несколько минут до этой истории я нашел на вокзале купюру в 5000
Думаю, это не случайность была, а посланное богом, чтобы я смог помочь.
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1k
Алексей kamanch 10 минут назад
Бородатый анекдот...
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8k
Вася Час назад
решил пересмотреть прошлым летом "малчика каратиста" (последний раз в 90х смотрел, ностальгия нахлынула) , там во второй части финальная драка на Окинаве в крепости.. на следующий день сажусь рано утром в машину ехать на работу, включаю радио, там сходу новости " на острове Окинава сгорела крепость"..
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