Согласитесь, что даже мелочи могут привнести в нашу жизнь толику удивления от совпадений и после них где-то там, на задворках сознания, появляется мысль - а может так и было задумано давным-давно и все в нашей жизни подвержено подобному расписанию - будет, как должно быть и никак иначе?

Довелось мне как-то ехать на авто по маршруту, который давно не посещала. И, не заметив яму, подсочила на ней так, что передний левый колпак отвалился, выкатился на встречку и был тут же раздавлен проезжавшим мимо грузовиком. Я остановилась у обочины, собрала куски, чтобы не мешали на дороге, да поехала дальше с мыслью - ну вот, теперь еще колпак где-то искать.

Приезжаю в гараж. Рядом сосед копошится в своей машине. К слову - он тот еще Плюшкин - вечно у него в гараже куча всего лежит - нужно, не нужно, пригодится. Поздоровались и он у меня спрашивает - где колпак-то потеряла? Я рассказываю как все было, он стоит смотрит, потом разворачивается, уходит в свой гараж, что-то там копает минуты две, выходит и, вы не поверите, выносит точно такой же колпак - и рисунок совпадает и размер колеса. Раз, два и поставил мне его не положенное место.

Стою, разинув рот от удивления, что, говорю, я вам за колпак должна?

- Да прекрати, пользуйся, лет 7 лежал, все порывался его выбросить - зачем он один тут валяется, а вот поди ж ты. Не зря говорят - каждая вещь найдет своего хозяина.

Прошло пару месяцев, однажды я, заезжая на район, увидела как пожилая женщина перешла дорогу и, не рассчитав высоту бордюра, цепляется за него носком ботинка и падает на землю. Выскакиваю из машины, поднимаю женщину, отряхиваю, спрашиваю не ушиблась ли, все ли в порядке и в это время к нам подлетает тот самый сосед по гаражу. Оказывается эта женщина мама его, он из окна увидел, как она упала. Теперь он удивлен, увидев меня и что именно я помогла его маме. Улыбнулся и даже пошутил:

- Ну вот видишь как бывает, за колпак ты точно рассчиталась...

Не ошибусь если скажу, что он, как и я, думал про то, что наша жизнь полна удивительных совпадений. А у вас случалось подобное?

(Пользователь FirEl75)