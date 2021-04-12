Битва за просрочку с неожиданным финалом

6595
1
2
В одном из воронежских жилых комплексов мужчина стал очевидцем "битвы" за просроченные продукты. Сотрудница супермаркета привезла тележку с просроченной продукцией к мусорному контейнеру, однако местные жители не дали женщине дойти до нужного места.
Однако стычка в видео — не самое интересное
Больше всего пользователям сети запомнился мужчина в черной кепке и синей куртке. Досмотрите видео до конца и вы всё поймете.
"Наблюдаю эту отвратительную картину несколько раз в день. И только не надо тут про бедность и политику. Человеческое достоинство? Не, не слышали!" — написал автор видео.
"Наблюдаю эту отвратительную картину несколько раз в день. И только не надо тут про бедность и политику. Человеческое достоинство? Не, не слышали!" — написал автор видео.
Копейка рубль бережёт?!
Новостной сюжет
Источник:
Ссылки по теме:
- Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США
- Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
- Отмороженный гусь против тигра
- Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове
- Креативный и безумный пример рекламы из Азии
119
Понравилось119
Новости партнёров
Загрузка...
Ага счас))) Это жадность
Не моё дело конечно, но может при таких раскладах, с новой "молодой" семьёй... найдется хоть один человек, кто будет работать, а не на шее у государства сидеть? Кто должен обеспечить ребенку нормальный уровень жизни? Дядя Вова? Серьёзно?
Как то в Европе, большинство людей и живет в деревнях и малоэтажных городах, где не придется платить за аренду машинаместа. А про путешествия...вечно бухие финики, которые мотаются к нам через границу каждые выходные, чтоб по дешману водярой и сигами затарится- не считается.