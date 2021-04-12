FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4282 поста • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Битва за просрочку с неожиданным финалом

Битва за просрочку с неожиданным финалом (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2021 08:44
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   битва   видео   воронеж   люди   неожиданно   просрочка   
6595
1
2
В одном из воронежских жилых комплексов мужчина стал очевидцем "битвы" за просроченные продукты. Сотрудница супермаркета привезла тележку с просроченной продукцией к мусорному контейнеру, однако местные жители не дали женщине дойти до нужного места.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   битва   видео   воронеж   люди   неожиданно   просрочка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
104
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
104  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Дмитрий Данилов 4 часа назад
Да дед владеет парой киосков неподалёку) там продаст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 9 минут назад
У брата пока был свой магазин то вся семья и родственники питались просрочкой. Не надо считать, что вчера это был съедобный товар, то сегодня он уже испорчен. И на месте продавца я бы и не пыталась отбиваться от желающих. Вот если за продуктами в мусорке роются поклонники движения "съедим все , что выбросили" то это приветствуется . а тут сразу масса ехидства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алек Сандр Полчаса назад
Говноед, мля....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
banzai7 Полчаса назад
Напишите адрес этого места. Я свой Бентли за углом оставлю))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
... 41 минуту назад
ну хоть без поножовщины)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горец Ю 42 минуты назад
Халява....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
MrForstd 44 минуты назад
70% отписавшихся, всё таки не досмотрели видео до конца
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 47 минут назад
так и накопил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
761
Карл Такойто 57 минут назад
В основном старики,парадокс наверное в другом что это самый преданный электорат действующей власти,у них эти вещи как то сочетаются.Хотя может они мыслят категориями,мол хорошо сейчас хоть так можно бесплатно продукты добывать-стабильность,не было бы хуже,ну и в таком духе,вот такой настрой у людей в сверхдержаве))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
481
bad-bubble Час назад
Хорошо хоть с колен встали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
Сергей Сергей Час назад
...Мерзко смотреть... А как это есть, вообще не понимаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч 2 часа назад
Печально наблюдать за тем, как люди перестают быть людьми. Но, это - следствие отношения властей. Отчасти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Влад 2 часа назад
знаю тётку одну-она была зав. свалкой куда привозили просрочку в том числе. на продуктовом рынке у неё было несколько палаток. нехило она так на помойке поднялась в своё время.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Алексей 2 часа назад
Это же Скрудж Макдак собственной персоной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Лесли 🥰 2 часа назад
Копейка рубль бережёт?!
Ага счас))) Это жадность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−23
2k
Brataxe 2 часа назад
Потому и ездит на ней, потому что не покупает продукты. 1000 рублей это так, перекусить взять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−4
Павел Сотников 3 часа назад
Не зря немцы называют- рюсские свиньи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер Павел Сотников 57 минут назад
Свинья тебя родила, мразь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
uehl Том Сойер 18 минут назад
да его папашка пользует постоянно, вот он злой такой ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Daimos 3 часа назад
Просрочка? Нет ребята, просрочка в магазине осталась продаваться. А это гнилой тухляк, который уже не замаскировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Вот вы по помойкам не лазите, поэтому и не можете себе позволить новый кроссовер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 3 часа назад
У меня соседи регулярно оббегают все торговые точки за халявой. Причём в жизни толком не работали. Причём на улице постоянно воют что с..ка Путин маленькую пензию платит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Павел Сотников Иван Акимов 2 часа назад
Ну вот у меня мать и отец вышли на пенсию. Оба всю жизнь работали, мать последние 15 лет начальник отдела в РОНО с з.п примерно 90-100 в месяц, отец последние 20 лет начальник департамента во ФГУПе, теперь ОАО с з.п. 200-250 в месяц. Итог- у матери пенсия 20, у отца 28. При этом посчитали вся пенсия отца уходит на квартплату, аренда, газ и вода в доме. Т.е граждане нампенсии- это голодранцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Павел Сотников 2 часа назад
Аренда? Чего арендуют нынче начальники с зп 200-250 тысяч и не имеющие за 20 лет собственного жилья и накоплений граждане?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Павел Сотников Александр 2 часа назад
Не правильно написал, не аренда а платежи за машиноместа. Накопления есть, но у отца нынешняя жена не работает, сводный брат закончил школу- это оплата института. С пенсией в 28- если ни чего не продавать, это настоящая нищета. Или урезать образ жизни. Но по моему - это чисто российское изобретение вышел на пенсию, все продавай, чеши в деревню, паси овец. Как то в цивилизованных странах пенсионеры балдеют и путешествуют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Павел Сотников Час назад
Стоп, я думал люди в России до пенсии не доживают(ну как нам обычно про это говорят), а у тебя батя, решил на пенсии молодую жену взять, да школьника в школу отправить? Хорошо устроился...

Не моё дело конечно, но может при таких раскладах, с новой "молодой" семьёй... найдется хоть один человек, кто будет работать, а не на шее у государства сидеть? Кто должен обеспечить ребенку нормальный уровень жизни? Дядя Вова? Серьёзно?

Как то в Европе, большинство людей и живет в деревнях и малоэтажных городах, где не придется платить за аренду машинаместа. А про путешествия...вечно бухие финики, которые мотаются к нам через границу каждые выходные, чтоб по дешману водярой и сигами затарится- не считается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 65 комментариев (из 77)
Показать ещё
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео) Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео) Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка Креативный и безумный пример рекламы из Азии Креативный и безумный пример рекламы из Азии Отмороженный гусь против тигра Отмороженный гусь против тигра Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове Курьер, который не ищет легких путей Курьер, который не ищет легких путей
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956934



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гифки
1
14
Гифки
Самое жгучее растение на планете
9
86
Самое жгучее растение на планете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
2
29
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
0
7
Условия стойкого маникюра с использованием гель-лака
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео)
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#прикол#приколы#в мире#кино#смешно#интересное#красиво
#интересно#СССР#факты#комментарии#фотографии#сша#космос#прикольные#дети#позитив
#фото#Россия#люди#животные#Фотографии.#подборка#отдых#природа#забавно#смешные картинки

На что жалуетесь?

Вернуться