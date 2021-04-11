«Вельми понеже» и другие фразы Якина , которые зрители не поняли

Театр сатиры начал подготовку в постановке пьесы еще в 1935-ом, однако партийные руководители после просмотра финальной репетиции запретило постановку. К большому сожалению Булгаков так и не дождался своей пьесы в печатном варианте. Ее выпустили только в 1965-ом году.



Леонид Гайдай прочитал произведение и принял решение на его основе снять свою кинокартину «Иван Васильевич меняет профессию», только с небольшим изменением — все события происходят не в 30-е годы, а в 70-е.



Литературовед и историк культуры Яков Лурье пояснял, что в своем произведении «Иван Васильевич» Булгаков часто использовал тексты древнерусских памятников. Например, из письма Грозного князю Андрею Курбскому и множество других. Таким образом в пьесе, а после и в фильме появились выражения и слова на старославянском языке.