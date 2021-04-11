«Вельми понеже» и другие фразы Якина , которые зрители не поняли

В культовой картине Леонида Иовича Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» имеется весьма интересный эпизод, в котором кинорежиссер Карп Савельевич Якин вынужден упасть перед Иваном Грозным на колени. После этого между персонажами случился довольно любопытный диалог.
Царь садится на кресло и начинает спрашивать Карпа: «Ты боярыню соблазнил?», Якин отвечает невнятными фразами, после чего просит Зинаиду подсказать ему пару словечек на старославянском. Зина отвечает: «Паки». Якин повторяет ее слова, добавляя: «Паки, иже херувимы, смилуйтесь», после чего Грозный прощает его и даже дарит шубу. После подарка с царского плеча Якин добавляет: «Вельми понеже».
Что означают все эти фразы, и почему даже профессиональные лингвисты не могут точно определить их значение? Давайте разберемся...
Гайдай снимал фильм по пьесе «Иван Васильевич», написанной Михаилом Булгаковым в период с 1934 по 1936-ой год. По сюжету талантливый инженер Николай Тимофеев конструирует настоящую машину времени.
Совершенно случайно происходит непредвиденный сбой, в результате чего случается рокировка во времени и пространстве. Так управдом Бунша вместе с жуликоватым Жоржем Милославским оказываются в XVI веке, а Иоанн Грозный перемещается в XX.
Театр сатиры начал подготовку в постановке пьесы еще в 1935-ом, однако партийные руководители после просмотра финальной репетиции запретило постановку. К большому сожалению Булгаков так и не дождался своей пьесы в печатном варианте. Ее выпустили только в 1965-ом году.
Леонид Гайдай прочитал произведение и принял решение на его основе снять свою кинокартину «Иван Васильевич меняет профессию», только с небольшим изменением — все события происходят не в 30-е годы, а в 70-е.
Литературовед и историк культуры Яков Лурье пояснял, что в своем произведении «Иван Васильевич» Булгаков часто использовал тексты древнерусских памятников. Например, из письма Грозного князю Андрею Курбскому и множество других. Таким образом в пьесе, а после и в фильме появились выражения и слова на старославянском языке.
Вспомните сцену, в которой Иван Грозный обращается к Зинаиде: «зельною красотою лепа». На самом деле это описание относилось к Ксении, дочери Бориса Годунова. Булгаков позаимствовал это выражение из «Летописной книги».
«Паки, паки, иже херувимы» - откуда появились эти слова теперь известно, давайте попробуем их расшифровать.
Следуя Толковому словарю Даля, «Паки» является наречием и может быть переведено как: «снова, опять или еще». Частенько это слово можно услышать в молитвах, например: «Паки и паки миром Господу помолимся».
Теперь разберемся с «Иже» - судя по толковому словарю Ушакова в частях речи оно является местоимением, в переводе с церковнославянского получается эквивалент слову «который». Существует устойчивое и весьма распространенное выражение: «Иже с ними», легко переводимое в «который с ними».
С Херувимом все гораздо проще — открываем википедию и видим, что таким словом обозначается божественное существо, очень похожее на ангела. Часто фразу «иже херувимов» можно встретить в Литургии.
В контексте Якина, который обращается к Ивану Грозному, словосочетание можно перевести как «впредь буду безгрешен, словно ангел».
В своей пьесе Булгаков использовал «паки, паки, иже херувимы», а вот выражения «вельми понеже» встретить не удалось. Думается, это не спроста. По Старославянскому словарю «вельми» переводится как «весьма или очень», а «понеже» в словарях Ушакова и Даля не имеет четкой формулировки и представляется как «поскольку или потому что» и в других вариациях.
Кажется, даже опытные лингвисты не смогут рассказать о значении фразы «вельми понеже», ведь, по сути, она представляет собой случайный набор церковнославянских слов. Единственное здравое объяснение — Якин настолько испугался гнева царя, что выдал бессмысленную околесицу.
Источник:
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Иоанн. Ты боярыню соблазнил?
Якин. Я... я... Житие мое...
Иоанн. Пес смердящий! Какое житие?! Ты посмотри на себя! О, зол муж!
Дьявол научиши тя долгому спанию, по сне зиянию, главоболию с похмелья и
другим злостям неизмерным и неисповедимым!..
Якин. Пропал! Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски!.. Ваш
муж не имеет права делать такие опыты!! (Иоанну.) Паки, паки... Иже
херувимы!.. Ваше величество, смилуйтесь!
Иоанн. Покайся, любострастный прыщ!
Зинаида. Только не убивайте его! Якин. Каюсь!..
Иоанн. Преклони скверную твою главу и припади к честным стопам
соблазненной боярыни...
Якин. С удовольствием. Вы меня не поняли!!! Не поняли!..
Иоанн. Как тебя понять, когда ты ничего не говоришь!
Якин. Языками не владею, ваше величество!.. Во сне это или наяву?..
Иоанн. Какая это курносая сидела у тебя?
Якин. Это эпизод, клянусь кинофабрикой! Зинаида Михайловна не поняла!
Иоанн. Любишь боярыню?
Якин. Люблю безумно!..
Иоанн. Как же ее не любить? Боярыня красотою лепа, бела вельми,
червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна... Чего же тебе надо,
собака?!
Якин. Ничего не надо!.. Ничего!
Иоанн. Так женись, хороняка! Князь отпускает ее.