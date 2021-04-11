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«Вельми понеже» и другие фразы Якина , которые зрители не поняли

«Вельми понеже» и другие фразы Якина , которые зрители не поняли (7 фото)

Автор:
11 апреля 2021 12:08
Метки: интересно   кино   режиссер   
1102
7

В культовой картине Леонида Иовича Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» имеется весьма интересный эпизод, в котором кинорежиссер Карп Савельевич Якин вынужден упасть перед Иваном Грозным на колени. После этого между персонажами случился довольно любопытный диалог.

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Метки: интересно   кино   режиссер   
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11  комментариев
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2k
lekha-fil 3 часа назад
Господа! Это комедия и разбирать пословно несерьёзно.
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34k
jonnyD 22 минуты назад
Оригинал от Булгакова :
Иоанн. Ты боярыню соблазнил?
Якин. Я... я... Житие мое...
Иоанн. Пес смердящий! Какое житие?! Ты посмотри на себя! О, зол муж!
Дьявол научиши тя долгому спанию, по сне зиянию, главоболию с похмелья и
другим злостям неизмерным и неисповедимым!..
Якин. Пропал! Зинаида, подскажите мне что-нибудь по-славянски!.. Ваш
муж не имеет права делать такие опыты!! (Иоанну.) Паки, паки... Иже
херувимы!.. Ваше величество, смилуйтесь!
Иоанн. Покайся, любострастный прыщ!
Зинаида. Только не убивайте его! Якин. Каюсь!..
Иоанн. Преклони скверную твою главу и припади к честным стопам
соблазненной боярыни...
Якин. С удовольствием. Вы меня не поняли!!! Не поняли!..
Иоанн. Как тебя понять, когда ты ничего не говоришь!
Якин. Языками не владею, ваше величество!.. Во сне это или наяву?..
Иоанн. Какая это курносая сидела у тебя?
Якин. Это эпизод, клянусь кинофабрикой! Зинаида Михайловна не поняла!
Иоанн. Любишь боярыню?
Якин. Люблю безумно!..
Иоанн. Как же ее не любить? Боярыня красотою лепа, бела вельми,
червлена губами, бровьми союзна, телом изобильна... Чего же тебе надо,
собака?!
Якин. Ничего не надо!.. Ничего!
Иоанн. Так женись, хороняка! Князь отпускает ее.
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Max Час назад
В Телеграм канале @nmovietrailer Трейлеры фильмов и сериалов, Подборки, топы и другое
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104
Саша Час назад
Но, в слове "Лепота " действительно неправильно ударение поставлено... По- старославянский "Ле пота". Царь не мог ошибиться)))
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4k
Ya 2 часа назад
Отличный фильм и нечего ковыряться.
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8k
Kucher 3 часа назад
А в фразе "поелику зело на самолёт опаздываем" - как "самолёт" со старославянского переводится?
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3k
Едондер пуп Kucher 3 часа назад
Сбрасывание с колокольни))
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4k
magic32 Едондер пуп 2 часа назад
на бочку с порохом
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1k
Bogdan Krasota magic32 Полчаса назад
Пущай полетает
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