Наглый армянин назвал Кузбасс своей землёй и угрожал сотрудникам ДПС

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В сети появилось видео, снятое одним из правоохранителей. Мужчина на записи настолько наглый, что невозможно просто остаться равнодушным.
Подпись к видео гласит, что на кадрах мы видим известного на всю округу Ашота Манукяна. Мужчина промышляет кражей металлолома по Ленинск-Кузнецкому району Кемеровской области. Местные жители "недолюбливают" данного персонажа и его многочисленных родственников.
Во время остановки автомобиля сотрудниками ДПС мужчина начал себя неадекватно и агрессивно вести и отправлять русских правоохранителей "в Тулу". Мужчина кричал: "Мы армяне здесь всю жизнь!". Нецензурно выражаясь, мужчина угрожал ДПСникам расправой, а также орал, что они взяточники и брали у его "пацанчика" деньги.
В итоге хама забрали в отделение полиции.
Во время остановки автомобиля сотрудниками ДПС мужчина начал себя неадекватно и агрессивно вести и отправлять русских правоохранителей "в Тулу". Мужчина кричал: "Мы армяне здесь всю жизнь!". Нецензурно выражаясь, мужчина угрожал ДПСникам расправой, а также орал, что они взяточники и брали у его "пацанчика" деньги.
В итоге хама забрали в отделение полиции.
Осторожно, очень много мата и хамства, от которого может воспламениться ваш стул:
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Стрёмненько, конечно, получается.
Недолюбливанием, видимо дело и органичивается?