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Наглый армянин назвал Кузбасс своей землёй и угрожал сотрудникам ДПС

Наглый армянин назвал Кузбасс своей землёй и угрожал сотрудникам ДПС (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2021 12:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: армянин   дпс   кемеровская область   крик   кузбасс   металл   неадекват   
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1
В сети появилось видео, снятое одним из правоохранителей. Мужчина на записи настолько наглый, что невозможно просто остаться равнодушным.

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Метки: армянин   дпс   кемеровская область   крик   кузбасс   металл   неадекват   
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9  комментариев
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19k
Виталий Кот Полчаса назад
красава,буев напихал ментам,а они стоят обтекают
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1k
Андрей Вырвихвист Виталий Кот 18 минут назад
Мне без разницы - кто он. Чурка или негр - по-барабану. Вот то, что он подонок и должен ответить за своё неадекватное поведение - это факт. Ясен перец?!.
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2k
RRK Полминуты назад
Армяшке и в Сочи орут на каждом углу, что это их земля
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−126
Равиль Садыков Минуту назад
Одно слово ара
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9
Purple_Bear 4 минуты назад
Господа гибэдэдэшники бледненько выглядят. Их оскорбляют, унижают, хамят и грубят - а они обтекают. Не могут сами - так зовите росгвардию или ппс, те лихо студентам руки выкручивают. Неужели находить правонарушения можно только у беспомощных граждан, а толстых дерзких подонков нельзя окунуть мордой в грязь? Раскатали бы на обочине, потом в отделение, потом поискали бы за что присадить на годик-другой.
Стрёмненько, конечно, получается.
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12k
KOSTELLO 8 минут назад
Местные жители "недолюбливают" данного персонажа и его многочисленных родственников

Недолюбливанием, видимо дело и органичивается?
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3k
Мангуст 15 минут назад
Бабуин вконец берега попутал
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31k
Alex Полчаса назад
Выслать эту черножопую обезьяну на историческую родину
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