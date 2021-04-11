Наглый армянин назвал Кузбасс своей землёй и угрожал сотрудникам ДПС

Подпись к видео гласит, что на кадрах мы видим известного на всю округу Ашота Манукяна. Мужчина промышляет кражей металлолома по Ленинск-Кузнецкому району Кемеровской области. Местные жители "недолюбливают" данного персонажа и его многочисленных родственников.



Во время остановки автомобиля сотрудниками ДПС мужчина начал себя неадекватно и агрессивно вести и отправлять русских правоохранителей "в Тулу". Мужчина кричал: "Мы армяне здесь всю жизнь!". Нецензурно выражаясь, мужчина угрожал ДПСникам расправой, а также орал, что они взяточники и брали у его "пацанчика" деньги.



В итоге хама забрали в отделение полиции.