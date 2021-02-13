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Единоросска украла деньги и автомобиль у общества инвалидов

Единоросска украла деньги и автомобиль у общества инвалидов (5 фото)

Автор:
13 февраля 2021 20:13
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Всероссийское общество инвалидов   инвалид   кемеровская область   кузбасс   присвоение   растрата   
1999
5
На Кузбассе завершено расследование уголовного дела против депутата Валентины Шмаковой, которая также являлась главой кемеровского отделения "Всероссийского общества инвалидов".
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Метки: Автомобиль   Всероссийское общество инвалидов   инвалид   кемеровская область   кузбасс   присвоение   растрата   
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35  комментариев
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1k
Дмитрий Час назад
Весь пост из-за "Единороска"? Если бы было "глава кемеровского отделения "Всероссийского общества инвалидов"" меняло бы это что то в принципе? Я, даже не читаю, комментарии 100% уверен, что акцент сделан на "жирной...."!
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5k
citrus1 Полчаса назад
Когда члены ФБК крысят из общака вы только зглатываете а тут вдруг так возбудились на ЕР
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−5
avtordevito Полчаса назад
Не смогла дать взятку
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2k
Валерий Кот 41 минуту назад
Привет кремлеботы!
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7k
Караганда 43 минуты назад
воровали-воруют и будут воровать -пока УК нормальный не примут и с начальным капиталом милиардеров из 90х не разберуться.начали работать по хищениям до 1000 баксов-это актуально и сроки реальные-а от 1000 и до списка форбеса-пока процедура только в первом чтении готовиться-черновые наброски.
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5k
Андрей Крылов 45 минут назад
При чём тут едроссия? Во все времена всё говно стремилось во власть! Ельцин толь был настоящим коммунистом, или Горбачёв или Шухевич, или кто, из партийных бонз, разворовавших и разваливших СССР????!!! Да они были просто предателями и гадами и все достойны виселицы! Так эти и эти, типа "едросы". Просот гадость лезет и ворует, ворует и лезет.... И горе той партии, которая не умеет таких сажать и уничтожать! В ЕР куча пробем с этим. Но у нас не Сталин у власти... Пока кое-кого и сажают и уничтожают. Разве не так? И то не плохо. Но надо бы "бодрее". Правда маловато и слабовато работает самоочищение. Крыс дофига! . Гадов ещё очень много. Но нельзя сказать, что работа не ведётся. И потому орево нынче, что воров находят, сажают, разоряют... Как только начали гадов гнобить, так сразу орево! Плохо. Надо бы лучше. Но как вовсе с такими не боролись видели такие как я. Нахлебались беспределом и стыдобищей 90-тых!
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41k
Митрий 46 минут назад
А если бы она не была "единороской" - эта говностатья не вылезла бы из твоей задницы, а, ксюх?
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17k
babuby 52 минуты назад
Конечно только единоросы воруют, ага.
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38k
Александр 56 минут назад
Единорасы
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931
сергей ремизов 57 минут назад
Украла и что? Они все там воруют .Тоже мне новость.
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2k
Слава Андреев 58 минут назад
За копейки и сажают. А кто ярды........тот альбомы пишет. И тд
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2k
NIS 59 минут назад
Дискредитировала ли она ЕР ?? Однозначно - нет !!! Если б автомобиль достался другим инвалидам - однопартийцы подняли бы ее на смех ! Все правильно сделала
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−59
TARABAM Час назад
Какая-то партия жуликов и воров получается, совпадение наверное
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14k
vikklu Час назад
Ну ведь сама же, жаба, такая же, как же можно у своих же? Ну это уже суперкрыса...
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942
patrik1313 Час назад
Когда крадут у обычных людей, то это плохо, но я понимаю, что преступность и все такое. Когда крадут у тех, кому и так нелегко меня это вымораживает.
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44
Племянник Путина 2 часа назад
ну вот нахрена этой жабе мерзкой это всё надо? она же уже двумя ногами в могиле...
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12k
Toxictofa Племянник Путина Час назад
У нее жадность вместо совести. Такие воровать будут до тех пор, пока ногами вперед не вынесут.
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4k
Vadim 2 часа назад
Единорос это не партийная принадлежность, а сексуальная ориентация.
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609
zu4ara 2 часа назад
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459
sedoisever zu4ara 55 минут назад
Толще, чем героиня поста.
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609
zu4ara 2 часа назад
да пусть пользуется, не жалко
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65k
Вит Вит 2 часа назад
Я бы понял,что хомяки возмущаются,когда отмазывают представиля ЕР,НО,в данном случае,перед законом все равны.ЧТО,вам дебилам ещё не хватает???
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209
Оля 2 часа назад
Вот никогда такого не было и вдруг
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57k
Опиум для народа Оля 2 часа назад
Да уж,от единоросса никак этого было не ожидать. Кто бы мог подумать?
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2k
iEva Оля 50 минут назад
Скажите пожалуйста, если бы воровка принадлежала другой партии - это что-то поменяло бы? Скажите, пожалуйста, представители каких партий (вообще в мире) не воруют? Скажите, пожалуйста, влияет ли количество мест в парламенте на количество проворовавшихся членов именно данной партии? Иными словами, чем больше партия тем разве не больше и случаев? Где-то не так? Ну и наконец, а когда и где чиновники не воровали? Вот мне, лично, интересно, если бы кто-нибудь из ваших родственников или лично вы оказались на посту какого-либо чиновника..., высока была бы вероятность повторения извечного общечеловеческого недуга? Это только если честно. Впрочем, кто ж будет отвечать как на духу? Да и врать - очередной грех на душу брать... Оставим это как никчёмное. Пусть любители нытья ноют, а другие молча игнорируют.
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