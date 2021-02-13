Единоросска украла деньги и автомобиль у общества инвалидов

Также сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что с 2015 по 2019 год депутат Заксобрания Кемеровской области от "Единой России" купила три авто в салонах, которые оформила на себя, но расплатилась средствами общества инвалидов. Всего было потрачено 861 тыс рублей. Что за автомобили были куплены за эту сумму – не сообщается.



Валентина Шмакова с 2006 года является главой общества инвалидов, а с 2013 года дважды избиралась депутатом. Также женщина является почётным гражданином Кемеровской области.



Единоросска признала свою вину и уже вернула спецавтомобиль обществу. Её обвиняют в частях 3 и 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.