Единоросска украла деньги и автомобиль у общества инвалидов

На Кузбассе завершено расследование уголовного дела против депутата Валентины Шмаковой, которая также являлась главой кемеровского отделения "Всероссийского общества инвалидов".
67-летняя женщина сама стала инвалидом, переболев в раннем детстве полиомиелитом.
В 2019 году коммерческая фирма подарила обществу инвалидов специальный автомобиль для перевозки людей с особенностями здоровья стоимостью 1,5 млн рублей. Следствие выяснило, что пользуясь служебным положением, Шмакова выкупила спецавтомобиль у общества всего за 100 тыс рублей. При этом даже эти деньги так и не поступили на расчётный счёт организации. Машина была оформлена на чиновницу.
В 2019 году коммерческая фирма подарила обществу инвалидов специальный автомобиль для перевозки людей с особенностями здоровья стоимостью 1,5 млн рублей. Следствие выяснило, что пользуясь служебным положением, Шмакова выкупила спецавтомобиль у общества всего за 100 тыс рублей. При этом даже эти деньги так и не поступили на расчётный счёт организации. Машина была оформлена на чиновницу.
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Также сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что с 2015 по 2019 год депутат Заксобрания Кемеровской области от "Единой России" купила три авто в салонах, которые оформила на себя, но расплатилась средствами общества инвалидов. Всего было потрачено 861 тыс рублей. Что за автомобили были куплены за эту сумму – не сообщается.
Валентина Шмакова с 2006 года является главой общества инвалидов, а с 2013 года дважды избиралась депутатом. Также женщина является почётным гражданином Кемеровской области.
Единоросска признала свою вину и уже вернула спецавтомобиль обществу. Её обвиняют в частях 3 и 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Валентина Шмакова с 2006 года является главой общества инвалидов, а с 2013 года дважды избиралась депутатом. Также женщина является почётным гражданином Кемеровской области.
Единоросска признала свою вину и уже вернула спецавтомобиль обществу. Её обвиняют в частях 3 и 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Соцсети безжалостно вынесли свои приговоры:
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Почему купила только три машины?— ❌vik tor (@Vik_tor_let) February 13, 2021
Купил бы 10, из них 5 в откат бы пошли, 5 бы себе осталось и никто не задавал бы лишних вопросов.
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Депутат парламента Кузбасса Валентина Шмакова приобрела себе три машины на средства общества инвалидов pic.twitter.com/txJ43krMST— Виталий© (@CEBEP0B) February 13, 2021
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Метки: Автомобиль Всероссийское общество инвалидов инвалид кемеровская область кузбасс присвоение растрата
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