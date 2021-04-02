Мастера художественной ковки, чей талант растопит даже железное сердце

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Смотря на такие вещи, создается ощущение, что мастера творят из пластилина, а не из твердого металла. Талант, достойный восхищения. Не правда ли?
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Авторский пост
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А вот это не ковка а сварка.