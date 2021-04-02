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Мастера художественной ковки, чей талант растопит даже железное сердце

Мастера художественной ковки, чей талант растопит даже железное сердце (23 фото)

Автор:
02 апреля 2021 11:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   ковка   красота   кузнец   металл   талант   умельцы   
763
23

Смотря на такие вещи, создается ощущение, что мастера творят из пластилина, а не из твердого металла. Талант, достойный восхищения. Не правда ли?

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Метки: Фабрика идей   ковка   красота   кузнец   металл   талант   умельцы   
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1k
Broscan 47 минут назад
Красиво!

А вот это не ковка а сварка.
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41k
Максим Т. 16 минут назад
Шикарно! Э... Что там аффтар "Аленки" говорил? Сложный материал?
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12k
Андрей Дядя Максим Т. 5 минут назад
наверное Яхужожник, Ятаквижу
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Максим Т. Андрей Дядя 2 минуты назад
Эх... Нахрена ж с таким хреновым зрением в художники подался...
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