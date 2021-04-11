На своей странице в Facebook он поделился с подписчиками о том, что специально выходил на перрон во время остановки и с помощью швабры и моющего средства пытался отмыть окно. В комментариях к посту мужчина уточнил, что раньше для этих целей использовал влажные салфетки. Однако, по его выражению, грязь в поездах Украинских железных дорог отличается "древностью и устойчивостью".

"Абсурд в том, что они заявляют, что пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, но они всё равно просят очень высокую цену", – высказал своё мнение журналист.

