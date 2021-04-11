Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен возмутился и не захотел смотреть всю дорогу в тонированное грязью окно, которое за его деньги, ему предоставила "Укрзалізниця". Следует отдать должное датчанину - он быстро сообразил, что одним возмущением тут ничего не изменишь и взял инициативу в свои руки...
На своей странице в Facebook он поделился с подписчиками о том, что специально выходил на перрон во время остановки и с помощью швабры и моющего средства пытался отмыть окно. В комментариях к посту мужчина уточнил, что раньше для этих целей использовал влажные салфетки. Однако, по его выражению, грязь в поездах Украинских железных дорог отличается "древностью и устойчивостью".
"Абсурд в том, что они заявляют, что пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, но они всё равно просят очень высокую цену", – высказал своё мнение журналист.
Далее датчанин добавил, что победить украинскую грязь ему так и не удалось - окно не отмылось. Мнения пользователей соцсети, как всегда, разделились, однако большая часть отметила, что им стыдно за руководство украинской железнодорожной компании. Некоторые предположили, что грязные окна являются специальным защитным камуфляжем для пассажиров, как затемнённые окна в автомобиле.
Подробней о событии можно узнать на странице BBC News.
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трое из них были европейцами
что вы хотите то ?
всем просто тупо насрать
Если серьезно, эти окна отмыть невозможно. Они все в царапинах, в которых засела грязь. Так что только под замену.
Видимо по мысли залежалых, верх камуфлировать излишне.
бельё, стаканы мыть\стирать не пробовал?
Только на этой грязи вагоны от ,,Укрзалізницы,, и держатся!))