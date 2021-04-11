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На Украине датчанин приобрёл швабру, чтобы отмыть грязное окно своего купе в поезде

На Украине датчанин приобрёл швабру, чтобы отмыть грязное окно своего купе в поезде (2 фото)

Автор:
11 апреля 2021 02:17
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Датчанин   Укрзалізниця   вагон   грязь   мнение   мытьё   окно   швабра   
611
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Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен возмутился и не захотел смотреть всю дорогу в тонированное грязью окно, которое за его деньги, ему предоставила "Укрзалізниця". Следует отдать должное датчанину - он быстро сообразил, что одним возмущением тут ничего не изменишь и взял инициативу в свои руки...

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Метки: Датчанин   Укрзалізниця   вагон   грязь   мнение   мытьё   окно   швабра   
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13  комментариев
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189
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
начиная с года революции поменялось только 10 директоров этой конторы
трое из них были европейцами
что вы хотите то ?
всем просто тупо насрать
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5
Jim 20 минут назад
...но у него ничего не вышло, ведь окно был грязным изнутри
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3k
newegg Полчаса назад
Датчанин - слабак.
Если серьезно, эти окна отмыть невозможно. Они все в царапинах, в которых засела грязь. Так что только под замену.
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345
vmsoroka 42 минуты назад
У меня только 1 вопрос - на каком перроне он нашел продающиеся швабры?
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20k
pssst Час назад
Судя по равномерности слоя, грязь там конструкционная.
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3k
newegg pssst Полчаса назад
Это не столько грязь, сколько царапины от пыли и щеток мойки для вагонов.
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39k
parallax Час назад
Интересный у них "камуфляж". Сам вагон тоже обделан грязью, но только нижняя его часть.
Видимо по мысли залежалых, верх камуфлировать излишне.
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220
анатолий горленко Час назад
Ну так ёпт. ЖУРНАЛИСТ же, куда ж нам без пиара, а унитазы.,
бельё, стаканы мыть\стирать не пробовал?
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19k
сёмик патрик 2 часа назад
Ехал в поезде с немцами-направлялись в Иркутск на Байкал. Так они тоже пытались на остановках стекла отчистить, не получилось...
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8k
Клёст 2 часа назад
Самоубийца!
Только на этой грязи вагоны от ,,Укрзалізницы,, и держатся!))
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546
X Æ A-12 2 часа назад
Хохлогниды уехали в Польшу, жопы пшекам мыть, остальных клоун на убой сгоняет в Донбасс.
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−115
Yurik 2 часа назад
а это существо-редька с хреном во рту.все свое время тратит на мониторинг,что там в Украине.вот уж действительно ипанутым нет покоя!)
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1k
Провокатор Yurik 2 часа назад
Ти диви як тебе сколихнуло то, добре дріжджі подіяли.
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