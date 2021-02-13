Чернокожий футболист АПЛ раскритиковал акции BLM

Полузащитник английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа весьма недружелюбно высказался о движении Black Lives Matter.

28-летний уроженец Кот-д’Ивуара признался, что устал преклонять колено перед каждым матчем Английской премьер-лиги (АПЛ). По его мнению, это только унижает человеческое достоинство, никак не решая реальных проблем.

«Вся эта история с вставанием на колено... Почему я должен вставать на колено, чтобы показать, что я имею значение? Почему я должен ходить с нашивкой Black Lives Matter, чтобы показать, что мы имеем значение? Все это унизительно», - заявил Заа, предусмотрительно напомнив, что и сам являлся жертвой нападок на расовой почве.