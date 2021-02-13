Чернокожий футболист АПЛ раскритиковал акции BLM

Футболист ФК "Кристал Пэлас" назвал все эти вставания на одно колено унизительным занятием, которое никак не решает проблему расизма. Ждем, когда его выпишут из черных.
Полузащитник английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа весьма недружелюбно высказался о движении Black Lives Matter.
28-летний уроженец Кот-д’Ивуара признался, что устал преклонять колено перед каждым матчем Английской премьер-лиги (АПЛ). По его мнению, это только унижает человеческое достоинство, никак не решая реальных проблем.
«Вся эта история с вставанием на колено... Почему я должен вставать на колено, чтобы показать, что я имею значение? Почему я должен ходить с нашивкой Black Lives Matter, чтобы показать, что мы имеем значение? Все это унизительно», - заявил Заа, предусмотрительно напомнив, что и сам являлся жертвой нападок на расовой почве.
Уилфрид Заа переехал в Англию в возрасте 4 лет. Он воспитанник "Кристал Пэлас" и большую часть карьеры провел в этом клубе. У него два гражданства - он также выступает за сборную Кот-д’Ивуара.
И как бы теперь этот спортсмен не оказался за бортом большого футбола... Прецеденты есть, причем они у всех на слуху - буквально несколько дней назад актрису Джину Карано, известную по сериалу "Мандалорец", забанили во всех "приличных" местах и лишили роли в продолжении "Мандалорца", съемками которого занимается студия "Дисней". А все из-за того, что девушка честно высказалась о том, что думает, сравнив сторонников демократов с нацистами, которые вскоре словно евреев начнут истреблять сторонников консервативной партии.
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