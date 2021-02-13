FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2002 поста • 373 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Чернокожий футболист АПЛ раскритиковал акции BLM

Чернокожий футболист АПЛ раскритиковал акции BLM (3 фото)

Автор:
13 февраля 2021 21:39
Сообщество : Спорт
Метки: blm   Уилфрид Заа   апл   критика   мнение   футбол   
1517
3

Футболист ФК "Кристал Пэлас" назвал все эти вставания на одно колено унизительным занятием, которое никак не решает проблему расизма. Ждем, когда его выпишут из черных.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: blm   Уилфрид Заа   апл   критика   мнение   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
946
patrik1313 2 часа назад
Таких вменяемых негров мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Педигри 22 минуты назад
Эта традиция задолбала даже чёрных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Час назад
Станет белым ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
alertol Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
609
zu4ara Час назад
как есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vitaliy Vashkulat 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
Nane First NameLast Vitaliy Vashkulat Час назад
Железный человек обдобряет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
александр полин 2 часа назад
Правда никому не нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Имя Фамилия 2 часа назад
негр здорового человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
СергейПименов Имя Фамилия 2 часа назад
Молодец однако. Выдать ему килограмм бананов. :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins СергейПименов Час назад
И бесплатную путевку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Негр здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей 2 часа назад
Исключения только подтверждают правило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Американская футболистка отказалась преклонить колено в поддержку чернокожих Американская футболистка отказалась преклонить колено в поддержку чернокожих Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии Маргарита Симоньян объяснила, почему россиянам не следует жаловаться на низкие пенсии Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных сцен Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о потере роли из-за отказа от постельных... Экс-арбитр Игорь Федотов назвал лучших и худших судей в российском футболе Экс-арбитр Игорь Федотов назвал лучших и худших судей в российском футболе BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь BLM-активистка жаловалась на ущемление в правах чёрных сыновей и вскоре убила белую приёмную дочь
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282586



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Небольшое недопонимание вышло
3
23
Небольшое недопонимание вышло
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
3
261
Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель
﻿
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Платить или не платить: вот в чем вопрос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#прикол#люди#кино#звезды#сша#красота#знаменитости
#Юмор#животные#история#природа#в мире#китай#приколы#шоу бизнес#аварии#красиво
#факты#Россия#девушки#интересное#картинки#прикольные#СССР#собака#дтп#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться