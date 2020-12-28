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Инопланетные расы погибли от избытка технологий?

Инопланетные расы погибли от избытка технологий? (4 фото)

Автор:
28 декабря 2020 08:30
Сообщество : Наука
Метки: галактики   гибель планет   инопланетяне   исследование   космос   наука   технический прогресс   ученых   
5379
4
Американские ученые нашли новое объяснение тому, что земляне, несмотря на множество попыток, так и не сумели наладить контакты с инопланетянами. По их мнению, в Млечном Пути жила не одна инопланетная раса - но научный прогресс и развитие технологий привели их всех к гибели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: галактики   гибель планет   инопланетяне   исследование   космос   наука   технический прогресс   ученых   
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3k
Денис Колосов 5 часов назад
Зачем разумным контакты с неразумными? Нашу цивилизацию к разумным, с которыми хотелось бы иметь дело, точно нельзя отнести-)
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−46
Фишер 16 минут назад
Ага, они посмотрели как ПИНДОСЫ и гейропейцы в жопу долбятся и решили мимо пролетать за несколько парсеков, дабы не позориться и не мараться с такими придурками.

Как говорится в семье не без уродов.
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3k
ron 24 минуты назад
В XIX веке астрономы всего мира искали свет от газовых фонарей на Луне и на Марсе, ибо истинная цивилизация в состоянии освещать свои города газом! И не обнаружив ничего подобного, пришли к печальному выводу - цивилизаций там нет, либо они не достигли нашего уровня развития... Мы ищем (а, зачастую, и находим) только то, что можем увидеть и понять сегодня. Завтра это будет выглядеть наивно и смешно.
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15k
КешаИванов Час назад
Ну да роботы их уничтожили и существуют сейчас, там где им комфортно, где в районах со сверхпроводимостью, смысл им лезть в глухомань и в жару к какой-то плесени?
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34k
Example 6.2.6 Час назад
"согласно результатам недавнего исследования, они, по большей части, погибли из-за собственного прогресса."

Я не понял, они слетали на планеты где были высокоразвитые цивилизации, покапались в тамошних архивах и выяснили что-ли?

Мне так как кажется, что мы не видим другие цивилизации, потому что многие из них настолько обогнали нас в развитии, что разрыв технологий не позволяет нам понять их присутствие, а они не пытаются с нами общаться, по той же причине, по которой мы не пытаемся разработать общий язык с бактериями и прочими одноклеточными.
Гипотетически высокоразвитая цивилизация может существовать внутри чёрной дыры, или в параллельной вселенной, или вообще там где пространство и время уже не существует. Или они в борьбе за вечную жизнь давно уже живут в собственно виртуальной реальности сервер которой физическими размерами меньше кварка.. Вариантов тьма и наверняка мы их все даже осмыслить не можем.. Мы то радио освоили 150 лет назад (и уже используем его всё меньше и меньше, передавай сигналы по оптике), а исследование космоса можем пока что делать только оптическими и радиотелескопами.. а это всё технологии которые завязаны на скорость света, которая для галактических масштабов очень медленная. Да, у нас скоро будут гравитационные системы наблюдения, но там такая же фигня. Мы как папуасы, которые между собой общаются при помощи сигнальных костров и думают что весь остальной развитой мир - делает тоже самое, только при помощи огромных кострищ :) А это ведь не так.
Возможно, с нами вступят в контакт, когда признают достойными, когда мы сами научимся управлять тёмной энергией (антигравитация) или тёмной материей.. в общем когда пройдём определённый порог развития, или начнём активную экспансию соседних звёздных систем. Если до этого сами себя не уничтожим или не случится какой-нить катаклизм с нашей планетой. У нас ведь куда больше шансов погибнуть, чем у цивилизации которой миллиарды лет и куча заселённых планет (ну ели они их используют чтоб жить, а не возводят собственные миры).Слишком уж большая и необъятная Вселенная, чтоб там все как один дохли по техногенным причинам. Даже когда мы, колонизируем какую-нить пригодную планету для жизни - уничтожить человечество будет уже слишком сложно. А пока у нас есть болезни, метеориты, и куча факторов с которыми мы не всегда можем совладать. Но, с каждым годом мы сильнее и умнее, у нас больше технологий и средств.. мы получили изображение чёрной дыры, засекли гравитационные волны, подтвердили существование бозона Хиггса, кто знает, что будет с нами ещё через 10, 20,50, 100 лет? Может быть мы откроем способ создавать червоточины и использовать их для путешествий сквозь пространство и время, обуздаем холодный термоядерный синтез и научимся переносить своё сознание на кибернетически платформы (тушка человека очень плохо приспособлена для космических путешествий, а заселять планеты надо будет с разными условиями, и тероформировать их под себя). Вариантов бесконечное множество, и на мой взгляд, крайне поспешно и опрометчиво делать вывод - что мы во Вселенной одни, просто потому что мы не видим следы других цивилизаций. Хотя мы несколько раз принимали из космоса сигналы, которые не вписываются в ту картину мира, которая нам известна.. тот же сигнал WOW, с очень большой вероятностью имеет исcкуственное происхождение. В общем - I want to believe.

"согласно результатам недавнего исследования, они, по большей части, погибли из-за собственного прогресса." Я не понял, они слетали на планеты где были высокоразвитые цивилизации, покапались в тамошних архивах и выяснили что-ли? Мне так как кажется, что мы не видим другие цивилизации, потому что многие из них настолько обогнали нас в развитии, что разрыв технологий не позволяет нам понять их присутствие, а они не пытаются с нами общаться, по той же причине, по которой мы не пытаемся разработать общий язык с бактериями и прочими одноклеточными. Гипотетически высокоразвитая цивилизация может существовать внутри чёрной дыры, или в параллельной вселенной, или вообще там где пространство и время уже не существует. Или они в борьбе за вечную жизнь давно уже живут в собственно виртуальной реальности сервер которой физическими размерами меньше кварка.. Вариантов тьма и наверняка мы их все даже осмыслить не можем.. Мы то радио освоили 150 лет назад (и уже используем его всё меньше и меньше, передавай сигналы по оптике), а исследование космоса можем пока что делать только оптическими и радиотелескопами.. а это всё технологии которые завязаны на скорость света, которая для галактических масштабов очень медленная. Да, у нас скоро будут гравитационные системы наблюдения, но там такая же фигня. Мы как папуасы, которые между собой общаются при помощи сигнальных костров и думают что весь остальной развитой мир - делает тоже самое, только при помощи огромных кострищ :) А это ведь не так. Возможно, с нами вступят в контакт, когда признают достойными, когда мы сами научимся управлять тёмной энергией (антигравитация) или тёмной материей.. в общем когда пройдём определённый порог развития, или начнём активную экспансию соседних звёздных систем. Если до этого сами себя не уничтожим или не случится какой-нить катаклизм с нашей планетой. У нас ведь куда больше шансов погибнуть, чем у цивилизации которой миллиарды лет и куча заселённых планет (ну ели они их используют чтоб жить, а не возводят собственные миры).Слишком уж большая и необъятная Вселенная, чтоб там все как один дохли по техногенным причинам. Даже когда мы, колонизируем какую-нить пригодную планету для жизни - уничтожить человечество будет уже слишком сложно. А пока у нас есть болезни, метеориты, и куча факторов с которыми мы не всегда можем совладать. Но, с каждым годом мы сильнее и умнее, у нас больше технологий и средств.. мы получили изображение чёрной дыры, засекли гравитационные волны, подтвердили существование бозона Хиггса, кто знает, что будет с нами ещё через 10, 20,50, 100 лет? Может быть мы откроем способ создавать червоточины и использовать их для путешествий сквозь пространство и время, обуздаем холодный термоядерный синтез и научимся переносить своё сознание на кибернетически платформы (тушка человека очень плохо приспособлена для космических путешествий, а заселять планеты надо будет с разными условиями, и тероформировать их под себя). Вариантов бесконечное множество, и на мой взгляд, крайне поспешно и опрометчиво делать вывод - что мы во Вселенной одни, просто потому что мы не видим следы других цивилизаций. Хотя мы несколько раз принимали из космоса сигналы, которые не вписываются в ту картину мира, которая нам известна.. тот же сигнал WOW, с очень большой вероятностью имеет исcкуственное происхождение. В общем - I want to believe.
"согласно результатам недавнего исследования, они, по большей части, погибли из-за собственного прогресса." Я не понял, они слетали на планеты где были высокоразвитые цивилизации, покапались в тамошних архивах и выяснили что-ли? Мне так как кажется, что мы не видим другие цивилизации, потому что многие из них настолько обогнали нас в развитии, что разрыв технологий не позволяет нам понять их присутствие, а они не пытаются с нами общаться, по той же причине, по которой мы не пытаемся разработать общий язык с бактериями и прочими одноклеточными. Гипотетически высокоразвитая цивилизация может существовать внутри чёрной дыры, или в параллельной вселенной, или вообще там где пространство и время уже не существует. Или они в борьбе за вечную жизнь давно уже живут в собственно виртуальной реальности сервер которой физическими размерами меньше кварка.. Вариантов тьма и наверняка мы их все даже осмыслить не можем.. Мы то радио освоили 150 лет назад (и уже используем его всё меньше и меньше, передавай сигналы по оптике), а исследование космоса можем пока что делать только оптическими и радиотелескопами.. а это всё технологии которые завязаны на скорость света, которая для галактических масштабов очень медленная. Да, у нас скоро будут гравитационные системы наблюдения, но там такая же фигня. Мы как папуасы, которые между собой общаются при помощи сигнальных костров и думают что весь остальной развитой мир - делает тоже самое, только при помощи огромных кострищ :) А это ведь не так. Возможно, с нами вступят в контакт, когда признают достойными, когда мы сами научимся управлять тёмной энергией (антигравитация) или тёмной материей.. в общем когда пройдём определённый порог развития, или начнём активную экспансию соседних звёздных систем. Если до этого сами себя не уничтожим или не случится какой-нить катаклизм с нашей планетой. У нас ведь куда больше шансов погибнуть, чем у цивилизации которой миллиарды лет и куча заселённых планет (ну ели они их используют чтоб жить, а не возводят собственные миры).Слишком уж большая и необъятная Вселенная, чтоб там все как один дохли по техногенным причинам. Даже когда мы, колонизируем какую-нить пригодную планету для жизни - уничтожить человечество будет уже слишком сложно. А пока у нас есть болезни, метеориты, и куча факторов с которыми мы не всегда можем совладать. Но, с каждым годом мы сильнее и умнее, у нас больше технологий и средств.. мы получили изображение чёрной дыры, засекли гравитационные волны, подтвердили существование бозона Хиггса, кто знает, что будет с нами ещё через 10, 20,50, 100 лет? Может быть мы откроем способ создавать червоточины и использовать их для путешествий сквозь пространство и время, обуздаем холодный термоядерный синтез и научимся переносить своё сознание на кибернетически платформы (тушка человека очень плохо приспособлена для космических путешествий, а заселять планеты надо будет с разными условиями, и тероформировать их под себя). Вариантов бесконечное множество, и на мой взгляд, крайне поспешно и опрометчиво делать вывод - что мы во Вселенной одни, просто потому что мы не видим следы других цивилизаций. Хотя мы несколько раз принимали из космоса сигналы, которые не вписываются в ту картину мира, которая нам известна.. тот же сигнал WOW, с очень большой вероятностью имеет исcкуственное происхождение. В общем - I want to believe.
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1k
евгений Час назад
А почему у них вообще должны быть технологии? Может это какие -нибудь гигантские клопы
или мокрицы))
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Если бы кто слушал Землю- сделал бы печальные выводы, цивилизация уничтожена. Еще совсем недавно "Говорит Москва"- а сегодня тишина, белый шум. Количество радиостанций упало почти до нуля! Жизнь едва теплится!
Ну так цивилизация развивается, перешли на цифровое вещание, глобальные интернет-каналы, маломощные спутниковые передатчики и прочие виды цифровой связи.

И еще, если ученый рассматривает муравейник- он обязательно должен предупредить муравьев о факте наблюдения? Напротив, ученых интересует естественное поведение муравьев, потому он постарается всемерно скрыть факт собственного присутствия.
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17k
Феникс 2 часа назад
Все написанное от начала до конца в этом посте - околонаучный бред.

1) @@лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского университета, сформулировавшего уравнение для расчета вероятности существования внеземных цивилизаций[email protected]@

Формула вероятности существования внеземной цивилизации - УРАВНЕНИЕ ДРЕЙКА, никакие "учОные наса" не изобретали. И перерабатывать в ней нечего - это просто умножение одного коэффициента на другой.
Все написанное от начала до конца в этом посте - околонаучный бред. 1) @@лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского университета, сформулировавшего уравнение для расчета вероятности существования внеземных цивилизаций.@@ Формула вероятности существования внеземной цивилизации - УРАВНЕНИЕ ДРЕЙКА, никакие "учОные наса" не изобретали. И перерабатывать в ней нечего - это просто умножение одного коэффициента на другой. Можно, конечно, дать другую оценку весу компонентов, но даже при самом пессимистичном прогнозе жизней во вселенной - дохрена. 2) Только дебил может считать, что развитие технологий ведет к самоуничтожению. На протяжении всей истории человечества чем выше уровень технологий тем устойчивей было наше развитие. Человечество умеющее жарить мясо - устойчивей дикарей, потому что оно становится в 15 раз более питательным. Человечество с ядерным реактором - устойчивей чем человечество выкапывающее уголь. И даже если завтра случится тотальная ядерная война (а она кстати так и не случилась в ситуации куда более херовой), человечество не погибнет всё. И не надо верить всем этим завиральным романчикам про пост апокалипсис. На самом деле после глобального ядерного конфликта останутся армии и государства. Да им придется сидеть в бункерах по 50 лет, но потом они наладят производство воды еды фильтров, способов дезактивации радиации. И через век это будет такая же планета. Может быть чуть более фонящая, может быть даже с подземными городами - но такая же. Потому что такова природа человека, он преодолевает всё. Бывали в нашей истории времена и похуже - то же падение римской империи, например. 10 веков ушло на то, что бы снова начать строить 4 этажные дома, но начали же... 3) @Считается, что временная шкала любой биологической эволюции идентична земной@ - это бред. Земля на самом деле слишком идеальное место для существования жизни. И большую часть своей истории потратила на жизнь гигантских тупых ящериц, которые умели только жрать. Разум на планете появился тогда, когда в нем возникла ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. То есть в нашу климатическую эпоху. Холодную, мерзкую, полную оледенений и редкую на легкие оттепели (в кою мы сейчас и живем, а ведь она продлится всего еще 5 тыс лет.) Случись оледенение на 40 миллионов лет раньше и нашей цивилизации было бы сейчас 40 млн лет, а нам сейчас как миру - всего 5 тыс. Если принимать расчеты этих горемык про 8 миллиардов лет, то я вас поздравляю - большинству рас во вселенной МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ. Мы тогда одна из самых молодых. Возможно с нами просто не о чем разговаривать. А может быть нас вообще так много, что более менее развитой цивилизации интересно искать равных. А мы там - воробушки при дороге. 3) @@однако Земля расположена в отдалении от районов ее существования, и поэтому усилия по поиску внеземных цивилизаций следует направить "на внутренние области галактики". По расчетам ученых, если разумная жизнь и существует, то она находится на расстоянии не более 13000 световых лет от центра Млечного Пути@@ Вот это самая идиотическая мякотка поста. Дорогим "учОным НАСА" надо усвоить, что чем ближе к центру галактики - тем плотнее концентрация звезд. А чем больше в округе звезд тем чаще случаются неприятности типа "соседняя звезда залетела в нашу планетную систему и пожгла все нахер". Вообще расчеты нормальных астрономов говорят, что стабильным планетные системы могут быть только НА ОКРАИНАХ ГАЛАКТИК, где столкновения звезд редки, и где их вообще НЕ МНОГО. Верхом этой идиотии был посыл радиосигнала с телескопа Аресибо в звездное скопление - ВОТ УЖ ТАМ ТО ТОЧНО НИКОГО НЕТ, потому что стоит вспыхнуть сверхновой в таком скоплении (а это случается регулярно) как она одна своим излучением стерилизует ВСЕ ПЛАНЕТЫ этого скопления. 4) Ну и наконец мой любимый пример. Представьте, что вы полинезийский абориген, привыкший общаться на расстоянии с помощью барабанов (есть такие), и вот вы решили связаться с другим островом. Построили значит ОГРОМНЫЙ БАРАБАН и херачите в него со всей дури. С другого острова не отвечают - они привыкли общаться свистом, а с третьего вообще тишина - там вяжут узелки на веревочках. И вот сидите вы на берегу со своим барабаном и думаете - наверно технический прогресс всех погубил Жопа голая, из одежды на теле только бусы.... Это прогресс такой... А над всем этим парит вертолет какой нибудь кинокорпорации которая снимает фильм о жизни аборигенов островов, у которых есть смешные формы коммуникации, барабаном, свистом и даже узелками на веревочках. В общем, дерьмо вы, американские учОные, широта мысли у вас как у муравья.


Можно, конечно, дать другую оценку весу компонентов, но даже при самом пессимистичном прогнозе жизней во вселенной - дохрена.

2) Только дебил может считать, что развитие технологий ведет к самоуничтожению.
На протяжении всей истории человечества чем выше уровень технологий тем устойчивей было наше развитие.
Человечество умеющее жарить мясо - устойчивей дикарей, потому что оно становится в 15 раз более питательным. Человечество с ядерным реактором - устойчивей чем человечество выкапывающее уголь. И даже если завтра случится тотальная ядерная война (а она кстати так и не случилась в ситуации куда более херовой), человечество не погибнет всё.
И не надо верить всем этим завиральным романчикам про пост апокалипсис. На самом деле после глобального ядерного конфликта останутся армии и государства. Да им придется сидеть в бункерах по 50 лет, но потом они наладят производство воды еды фильтров, способов дезактивации радиации. И через век это будет такая же планета. Может быть чуть более фонящая, может быть даже с подземными городами - но такая же. Потому что такова природа человека, он преодолевает всё. Бывали в нашей истории времена и похуже - то же падение римской империи, например. 10 веков ушло на то, что бы снова начать строить 4 этажные дома, но начали же...

3) @Считается, что временная шкала любой биологической эволюции идентична земной@ - это бред. Земля на самом деле слишком идеальное место для существования жизни. И большую часть своей истории потратила на жизнь гигантских тупых ящериц, которые умели только жрать.

Разум на планете появился тогда, когда в нем возникла ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. То есть в нашу климатическую эпоху. Холодную, мерзкую, полную оледенений и редкую на легкие оттепели (в кою мы сейчас и живем, а ведь она продлится всего еще 5 тыс лет.)
Все написанное от начала до конца в этом посте - околонаучный бред. 1) @@лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского университета, сформулировавшего уравнение для расчета вероятности существования внеземных цивилизаций.@@ Формула вероятности существования внеземной цивилизации - УРАВНЕНИЕ ДРЕЙКА, никакие "учОные наса" не изобретали. И перерабатывать в ней нечего - это просто умножение одного коэффициента на другой. Можно, конечно, дать другую оценку весу компонентов, но даже при самом пессимистичном прогнозе жизней во вселенной - дохрена. 2) Только дебил может считать, что развитие технологий ведет к самоуничтожению. На протяжении всей истории человечества чем выше уровень технологий тем устойчивей было наше развитие. Человечество умеющее жарить мясо - устойчивей дикарей, потому что оно становится в 15 раз более питательным. Человечество с ядерным реактором - устойчивей чем человечество выкапывающее уголь. И даже если завтра случится тотальная ядерная война (а она кстати так и не случилась в ситуации куда более херовой), человечество не погибнет всё. И не надо верить всем этим завиральным романчикам про пост апокалипсис. На самом деле после глобального ядерного конфликта останутся армии и государства. Да им придется сидеть в бункерах по 50 лет, но потом они наладят производство воды еды фильтров, способов дезактивации радиации. И через век это будет такая же планета. Может быть чуть более фонящая, может быть даже с подземными городами - но такая же. Потому что такова природа человека, он преодолевает всё. Бывали в нашей истории времена и похуже - то же падение римской империи, например. 10 веков ушло на то, что бы снова начать строить 4 этажные дома, но начали же... 3) @Считается, что временная шкала любой биологической эволюции идентична земной@ - это бред. Земля на самом деле слишком идеальное место для существования жизни. И большую часть своей истории потратила на жизнь гигантских тупых ящериц, которые умели только жрать. Разум на планете появился тогда, когда в нем возникла ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. То есть в нашу климатическую эпоху. Холодную, мерзкую, полную оледенений и редкую на легкие оттепели (в кою мы сейчас и живем, а ведь она продлится всего еще 5 тыс лет.) Случись оледенение на 40 миллионов лет раньше и нашей цивилизации было бы сейчас 40 млн лет, а нам сейчас как миру - всего 5 тыс. Если принимать расчеты этих горемык про 8 миллиардов лет, то я вас поздравляю - большинству рас во вселенной МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ. Мы тогда одна из самых молодых. Возможно с нами просто не о чем разговаривать. А может быть нас вообще так много, что более менее развитой цивилизации интересно искать равных. А мы там - воробушки при дороге. 3) @@однако Земля расположена в отдалении от районов ее существования, и поэтому усилия по поиску внеземных цивилизаций следует направить "на внутренние области галактики". По расчетам ученых, если разумная жизнь и существует, то она находится на расстоянии не более 13000 световых лет от центра Млечного Пути@@ Вот это самая идиотическая мякотка поста. Дорогим "учОным НАСА" надо усвоить, что чем ближе к центру галактики - тем плотнее концентрация звезд. А чем больше в округе звезд тем чаще случаются неприятности типа "соседняя звезда залетела в нашу планетную систему и пожгла все нахер". Вообще расчеты нормальных астрономов говорят, что стабильным планетные системы могут быть только НА ОКРАИНАХ ГАЛАКТИК, где столкновения звезд редки, и где их вообще НЕ МНОГО. Верхом этой идиотии был посыл радиосигнала с телескопа Аресибо в звездное скопление - ВОТ УЖ ТАМ ТО ТОЧНО НИКОГО НЕТ, потому что стоит вспыхнуть сверхновой в таком скоплении (а это случается регулярно) как она одна своим излучением стерилизует ВСЕ ПЛАНЕТЫ этого скопления. 4) Ну и наконец мой любимый пример. Представьте, что вы полинезийский абориген, привыкший общаться на расстоянии с помощью барабанов (есть такие), и вот вы решили связаться с другим островом. Построили значит ОГРОМНЫЙ БАРАБАН и херачите в него со всей дури. С другого острова не отвечают - они привыкли общаться свистом, а с третьего вообще тишина - там вяжут узелки на веревочках. И вот сидите вы на берегу со своим барабаном и думаете - наверно технический прогресс всех погубил Жопа голая, из одежды на теле только бусы.... Это прогресс такой... А над всем этим парит вертолет какой нибудь кинокорпорации которая снимает фильм о жизни аборигенов островов, у которых есть смешные формы коммуникации, барабаном, свистом и даже узелками на веревочках. В общем, дерьмо вы, американские учОные, широта мысли у вас как у муравья.


Случись оледенение на 40 миллионов лет раньше и нашей цивилизации было бы сейчас 40 млн лет, а нам сейчас как миру - всего 5 тыс. Если принимать расчеты этих горемык про 8 миллиардов лет, то я вас поздравляю - большинству рас во вселенной МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ.
Мы тогда одна из самых молодых. Возможно с нами просто не о чем разговаривать.
А может быть нас вообще так много, что более менее развитой цивилизации интересно искать равных. А мы там - воробушки при дороге.

3) @@однако Земля расположена в отдалении от районов ее существования, и поэтому усилия по поиску внеземных цивилизаций следует направить "на внутренние области галактики". По расчетам ученых, если разумная жизнь и существует, то она находится на расстоянии не более 13000 световых лет от центра Млечного Пути@@

Вот это самая идиотическая мякотка поста.
Дорогим "учОным НАСА" надо усвоить, что чем ближе к центру галактики - тем плотнее концентрация звезд. А чем больше в округе звезд тем чаще случаются неприятности типа "соседняя звезда залетела в нашу планетную систему и пожгла все нахер". Вообще расчеты нормальных астрономов говорят, что стабильным планетные системы могут быть только НА ОКРАИНАХ ГАЛАКТИК, где столкновения звезд редки, и где их вообще НЕ МНОГО.
Верхом этой идиотии был посыл радиосигнала с телескопа Аресибо в звездное скопление - ВОТ УЖ ТАМ ТО ТОЧНО НИКОГО НЕТ, потому что стоит вспыхнуть сверхновой в таком скоплении (а это случается регулярно) как она одна своим излучением стерилизует ВСЕ ПЛАНЕТЫ этого скопления.

4) Ну и наконец мой любимый пример.
Представьте, что вы полинезийский абориген, привыкший общаться на расстоянии с помощью барабанов (есть такие), и вот вы решили связаться с другим островом. Построили значит ОГРОМНЫЙ БАРАБАН и херачите в него со всей дури. С другого острова не отвечают - они привыкли общаться свистом, а с третьего вообще тишина - там вяжут узелки на веревочках.

И вот сидите вы на берегу со своим барабаном и думаете - наверно технический прогресс всех погубил

Жопа голая, из одежды на теле только бусы.... Это прогресс такой...

А над всем этим парит вертолет какой нибудь кинокорпорации которая снимает фильм о жизни аборигенов островов, у которых есть смешные формы коммуникации, барабаном, свистом и даже узелками на веревочках.

В общем, дерьмо вы, американские учОные, широта мысли у вас как у муравья.
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466
Rabie Liz 2 часа назад
Предполагать можно что угодно, фантазия бесконечна, а где реальные доказательства?
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1k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
Статья фигня, любому образованному человеку известно что мы живём в виртуальной реальности, а тут что программист закодит, то и будет.
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4k
jo 2 часа назад
Двоечники.. "на внутренние области галактики"? Даже теоретически возникновение жизни возможно только на самых дальних окраинах галактик. Почитайте про интервалы между неизбежными облучениям жестким рентгеновским излучением планет ближе к центру галактики и на окраине.
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10k
Денис 2 часа назад
Американским учёным надо сперва найти способ контакта между неграми и белыми людьми, так чтобы они друг в друга пулять перестали от нечего делать.
Потом американским учёным надо найти способ как американцам жить не отравляя жизнь своим соседям по планете.
Если они это сумеют сделать, то верю, что американские учёные находятся на той стадии развития, чтобы понять почему с ними никто не контактирует.

Если серьёзно, то контакт имеет смысл тогда, когда есть предмет для взаимообмена. Товары или знания или территория или ещё что.
Даже на Земле очень не всегда это есть.
Например, вот какой интерес у Билла Гейтса контактировать со мной? :) Между нами пропасть.
Равно так же как и мне - на кой мне сдалось контактировать с аборигенами в Амазонии.
Что они мне могут дать?
Вот примерно также и здесь.
Нахрена инопланетянам эта пыль под ногами... :)
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8
Верните аккаунт суки! Денис Час назад
Мы для инопланетян по интеллекту не выше, чем морковка или капуста. Какой смысл с капустой общаться? Слава богу, что нас пока не трогают.

Тупой человек никогда не поймёт, что он тупой в сравнение с более умным.
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Kozlodoev 2 часа назад
Аффтар, ты чё, документальный фильм "Люди в Чёрном" не смотрел? Всё уже давно известно.
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Maxo 2 часа назад
Попытался найти разумных существ, не смог. Видимо их нет. Это конец
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14k
Иван Фёдорович 2 часа назад
Скорей всего мы первые разумные, вот и не видим их деятельности. Все таки жизнь не иогла зародится в звездах первого поколения, а уж тем более развиться в разумную, не достаточно тяжелых элементов в звездах первого поколения
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17k
Феникс Иван Фёдорович Час назад
я вас таки поздравляю звезд второго поколения было пруд пруди ещё 7 миллиардов лет назад.
Первые звезды вообще были настолько здоровыми, что прогорели за миллиард.
А если говорить о концентрации тяжелых элементов в отдельных участках, то в скоплениях металлических звезд было уже очень много даже 10 миллиардов лет назад.
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576
kan35 3 часа назад
лежу на диване теперь с мыслью, что спасаю мир)))
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ВазгенСемёнович 3 часа назад
Они погибли разве что от фантазий автора и ему подобных.
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sumrаknn 3 часа назад
Ничего не понимаю ))) Что автор налепетал, бред какой то.
1. бред. согласно результатам недавнего исследования, они, по большей части, погибли... Вот если берут пробу грунта и исследуют - то тогда согласно иследования. А если осбудили предположения, фантазии и умозаключения и решили - что из всех мыслей самая зравая такая то - то надо писать - предположили, что по их мнению вот это более вероятно.
2. не более 13000 световых лет от центра Млечного Пути ? Ага, поближе к черным дырам, квазарам, туда значит где жестких излучений несравнимо больше, где веселая движуха, а не спокойная размеренная стабильность
3. Ух ты, открыли закон что все умирает. Ай молодцы. Все великие империи рождались и умирали, египетская, греческая, ассирийская, римская, османская, Российская и десятки других. И виды животных, и сама жизнь, по крайней мере локальная.
4. Формулу они правят. Угу. Там чисто с потолка берется % возникновения жизни, а он может быть в 10000 раз меньше или больше.
А вообще ответ почему не контачим - для меня очевиден. Мы разнесены не только огромными расстояниями, но и временем. Одни цивилизации возникли и умерли миллиарды лет назад, другие родятся черем сколько то миллиардов. А здесь и сейчас - мы одни.
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17k
Феникс sumrаknn Час назад
Первые 3 пункта - очевидны. Сам написал примерно тоже.
По 4 не согласен.
Тот же радиосигнал несется по вселенной несколько миллиардов лет.

Цивилизация может уже и погибнуть но её информационное эхо будет нестись ещё века и века.
А мы этого не наблюдаем.
Потому что слишком тупые и ленивые жопы, что бы тщательно искать.
Вот где главная проблема.
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sumrаknn Феникс 44 минуты назад
Феник, у вас ошибочка. Время жизни сигнала (радо, отический, да хоть ренгеновский или нейтринный) = времени жизни цивилизации. Ну детская же ошибка ))) Если цива жила скажем 50 000 лет - ну собственно и сигнал живет столько же. Только сначала он вблизи цивы,. а спустя миллионы лет - вдали, но время, когда можно поймать сигнал - 50к лет. Поэтому если цива живет сейчас - сигнал еще не дошел, а если последний сигнал прошел раньше 1900 года, то уже ушел. А 50к лет даже для истории земли это милисекунда
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Феникс sumrаknn Полчаса назад
Ну правильно.
Вы говорите про временной фронт сигнала, это понятно.
А я говорю о том что сигнал идет и переотражается.

То есть основной сигнал пришел сегодня в 9 утра. Скажем длился 20 минут.
Через 20 минут он переотразился от Марса.
Через 40 от Юпитера, через час от Сатурна. Через 3.5 лет от Альфы Центавра.
Фронт сигнала был 20 минут, НО, есть "эхо" позволяющее его видеть ещё годы.
Это вопрос мощности и чувствительности аппаратуры и способности выделять сигнал от шума.
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sumrаknn Феникс 18 минут назад
"Сам написал примерно тоже." ой, там у вас еще море ошибок.
Разум на планете появился тогда, когда в нем возникла ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
У нас сейчас тысячи мест где жизнь вымирает - Б.Б. риф, сахара и тд - чтож вымирание не спасает разум - ну вот прямо острая необходимость. Скорость возникновения более сложных форм жизни зависит от скорости выживших и закрепившихся мутаций. Когда у тебя сложнейший геном подвиды, роды, отряды и тд появляются быстро, а когда ты только перешел из разряда неживое в живое - там 1,5 гена и мутировать некуда. Поэтому и развивалась жизнь до нас миллиарды лет 2,5 или сколько там. а всякого рода изменения, в лучшую или худшую сторону тормозят и ускоряют развитие, но это лишь флуктуации.
Пример с барабанами... долго объяснять, в 2 словах - мы опираемся на базовые физические законы и освоили все значимиые способы получения информации, всех полей, излучений и тд Какие то еще не открыты, но любая цива будет фонить во всех видах.
Как и сравнение они умные - мы тараканы. таракан не может мгновенно сообщить всем тараканам о том что увидел человека, и поэтому тараканы не знают , мы же можем узнать сразу. это тоже в 1 слово.
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6k
sumrаknn Феникс 2 минуты назад
Отразится? невозможно. если сигнал прямо рядом - на соседней улице - то конечно отразится, но на соседней лице нет других цив. если сигнал издалека, то есть 2 варианта. узкий пучок и широкий фронт. Если широкий - то при удалении сигнал так быстро падает, что оставшийся мизер если и отразится, то рассеится. это как наблюдать далекую звезду не в телескоп напрямую, а смотреть отраженный сигнал от луны. Если пучек узкий - то опять же он рассеится и поглотится. Даже сейчас поймать отраженные сигналы трудно, они в тысячи раз слабее, а спустя тысячи лет - вообще ничего не останется.
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4k
Vadim 3 часа назад
Инопланетные расы погибли от избытка технологий?
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
РенТВшная статейка ? проблема обнаружения иных цивилизаций связана хотя с тем , что через сотню световых лет любой искусственных сигнал в любом диапазоне искажается галактическим излучением и неотличим от галактического естественного фона . в оптическом же диапазоне ловить нечего .
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Феникс Андрей Дядя Час назад
а то что большая часть цивилизаций, например, не общается радиосигналами вам в голову не приходило?
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530
Сергей 3 часа назад
Есть хорошая теория , что нам просто не хватает разума увидеть инопланетян, как муравей не понимает, что это автобан когда ползёт по нему.
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