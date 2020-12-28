Инопланетные расы погибли от избытка технологий?

"Считается, что временная шкала любой биологической эволюции идентична земной, - говорят ученые. - Но мы не можем не рассмотреть возможность того, что разумная жизнь может требовать разного времени для развития. Так или иначе, наш взгляд на частоту возникновения жизни будет зависеть от результата активно идущих дискуссий о том, насколько развитие человечества является моделью, описывающей развитие любой другой сложной жизни".

Авторы статьи рассматривают также возможность самоуничтожения цивилизации, которую ученые в прошлом не включали в свои расчеты.

В результате расчетов исследователи пришли к выводу, что самая разумная жизнь в галактике моложе 5 миллионов лет "при параметре возможного самоуничтожения, равном 0 - 0,01, и при несколько более высоких значениях этого параметра".

Исследование предполагает, что в Млечном Пути разумная жизнь может встречаться достаточно часто, однако Земля расположена в отдалении от районов ее существования, и поэтому усилия по поиску внеземных цивилизаций следует направить "на внутренние области галактики". По расчетам ученых, если разумная жизнь и существует, то она находится на расстоянии не более 13000 световых лет от центра Млечного Пути, тогда как Земля расположена примерно в 25000 световых лет от центра галактики.