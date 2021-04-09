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Экс-губернатор Кузбасса наряжал чиновников в костюм Йети для привлечения туристов в регион

Экс-губернатор Кузбасса наряжал чиновников в костюм Йети для привлечения туристов в регион (28 фото)

Автор:
09 апреля 2021 14:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аман тулеев   йети   кузбасс   курьез   переодевания   туризм   
1063
28

И лучше бы он не показывал это фото. Пользователи Сети устроили целый конкурс на лучшую фотожабу с Тулеевым и снежным человеком.

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Метки: аман тулеев   йети   кузбасс   курьез   переодевания   туризм   
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9k
Анатолий 2 часа назад
Напомнило...
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315
Nane First NameLast 2 часа назад
Судя по всему, было наоборот. Он наряжал Йети в чиновников.
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415
Игорь Меншиков 2 часа назад
А кто сказал, что йети добрый или злой?
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Если бы нормально поискали, нашли бы сотрудника, для которого костюм не понадобился бы
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33k
AGM 2 часа назад
так себе фотошоп
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