Бывший губернатор Кемеровской области признался, что вместе с подчиненными придумал схему по привлечению туристов. Крупных чиновников наряжали в костюм снежного человека, а затем они бегали по окрестностям горнолыжного курорта Таштагола.

«Каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: “Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети?! Пусть приезжают и ищут”», - поделился Тулеев.