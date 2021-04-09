И лучше бы он не показывал это фото. Пользователи Сети устроили целый конкурс на лучшую фотожабу с Тулеевым и снежным человеком.
Бывший губернатор Кемеровской области признался, что вместе с подчиненными придумал схему по привлечению туристов. Крупных чиновников наряжали в костюм снежного человека, а затем они бегали по окрестностям горнолыжного курорта Таштагола.
«Каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: “Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети?! Пусть приезжают и ищут”», - поделился Тулеев.
Впоследствии Таштагол назвали родиной
слонов Йети. И уже на протяжении 10 лет во всем регионе отмечают День снежного человека. А чтобы интерес к поиску снежного человека не угасал, власти пообещали награду в миллион рублей всякому, кто найдет мифическое существо.
В целом идея здравая - почему бы не воспользоваться опытом пиарщиков Лох-несского чудовища? И с этим вроде бы проблем нет, но российских пользователей Интернета очень рассмешила фотография, которую Тулеев имел неосторожность прикрепить к своему посту в Instagram. Физиономия Йети настолько развеселила людей, что паблик "Лентач" объявил о конкурсе на лучшую фотожабу. И вот что из этого получилось.
Звучит как дичь, конечно, но в целом стремление к привлечению туристов похвально— Добрый конь (@ivs6227) April 8, 2021
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