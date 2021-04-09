Стихотворные баталии Фишкян

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В одном из постов в комментариях завязалась стихотворная баталия между Фишкянами... Решил вывести в отдельный пост, может кто еще захочет поучаствовать.
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Авторский пост
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Добрый вечер, господа.
Здесь о чём? О снах? О книгах?
Дайте тему, тамада!
Дайте челу Вы поср..ь.
Раньше не было проблем,
жаль газеты это тлен.