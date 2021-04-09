Стихотворные баталии Фишкян

Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео)

17 убойных объявлений, которые могли придумать только наши люди

"Главное - стельки вставить правильно": когда стирка кроссовок пошла не по плану

Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого

Замечания в школьных дневниках, которые ошарашили родителей

Номерок блатной: когда регистрация авто вышла дороже машины