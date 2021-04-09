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Стихотворные баталии Фишкян

Стихотворные баталии Фишкян (8 фото)

Автор:
09 апреля 2021 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   прикол   смешно   фишки   
452
8
В одном из постов в комментариях завязалась стихотворная баталия между Фишкянами... Решил вывести в отдельный пост, может кто еще захочет поучаствовать.
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Метки: Юмор   прикол   смешно   фишки   
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7  комментариев
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7k
Самка Хорька 2 часа назад
Перебрались мы сюда?..
Добрый вечер, господа.
Здесь о чём? О снах? О книгах?
Дайте тему, тамада!
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57k
InfoVoin 2 часа назад
Обсуждать, не обсуждать.
Дайте челу Вы поср..ь.
Раньше не было проблем,
жаль газеты это тлен.
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