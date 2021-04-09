Если знать способы, в Москве можно жить насыщенной культурной жизнью и не тратить на нее ни рубля. В этой статье я собрала больше 50 способов бесплатно развлечься в Москве: экскурсии, концерты, выставки, спектакли и кинопоказы.
Бесплатные музеи
Коротко: досуг для активных и экономных
«Третье воскресенье месяца» — толковая инициатива московского департамента культуры, напоминающая ежегодную «Ночь в музее»: раз в месяц за входные билеты в десятки музеев платить не нужно. Не так давно третье воскресенье превратилось в третью неделю месяца — то есть бесплатно попасть в разные музеи можно семь дней подряд, но музеи раскиданы по неделе в хаотичном порядке.
Например, в четверг бесплатный вход в Тимирязевский биологический музей, а в воскресенье — в Музей космонавтики. Подробности об акции «Московская музейная неделя» читайте на официальном сайте мэра Москвы, там же есть список всех музеев-участников.
Куда сходить, чтобы:
- повторить школьную программу по литературе: в музей Пушкина на Пречистенке, в мемориальную квартиру Андрея Белого и музей Тургенева на Арбате, а также в музеи Маяковского, Гоголя и Высоцкого;
- вдохновиться космосом и узнать больше о нашей планете: в Музей космонавтики на ВДНХ, в дом-музей академика Королева и в Дарвиновский музей;
- разобраться в современном искусстве: во все филиалы ММСИ (Московского музея современного искусства);
- вспомнить важные исторические события: в Музей истории ГУЛАГа, в «Дом на набережной», в Музей Москвы и в Музей археологии Москвы на Манежной площади.
Бесплатное кино
Коротко: никаких проекторов и складных стульев
Полноценные кинопоказы в настоящих залах с правильными креслами, приличным звуком, а иногда и с дискуссиями в конце. Если поискать, то бесплатно получится попасть как на кинопремьеру, так и на любимое старое кино, а также на фильмы, которые никогда не были в прокате или последний раз шли в кино десятки лет назад. Чаще всего, чтобы попасть на фильм, нужно зарегистрироваться на сайте того места, куда вы идете.
Куда сходить:
- в «Иллюзион»: в малом зале одного из самых красивых московских кинотеатров в высотке на Котельнической набережной можно бесплатно посмотреть архивные фильмы. Каждый день доступно около 7 сеансов, на которые не нужны билеты, но нужно зарегистрироваться на сайте кинотеатра. Регистрация доступна, пока есть свободные места. Показывают преимущественно советское кино: например, в прокате «Дорогой мой человек» Хейфица и «Звезда пленительного счастья» Мотыля;
- в Дом Гоголя: в мемориальном музее писателя проходят «киносреды», где показывают разные фильмы — от советской классики вроде «Чучела» Быкова до фильмов золотого века Голливуда;
- в кинотеатры сети «Каро»: почти на любую премьеру в «Каро» можно получить бесплатный билет в свой день рождения и в течение 7 дней после. Для этого нужно предъявить документы администратору кинотеатра;
- в Еврейский музей: журналистка и режиссер документального кино Елена Погребижская устраивает в музее показы нетривиальных и зачастую очень непростых документальных фильмов — это истории бездомных, людей с неизлечимыми заболеваниями и несправедливо осужденных;
- в районный культурный центр: посмотреть советскую классику и российские киноновинки можно в культурных центрах спальных районов. Показывают разное — от «Мой друг Иван Лапшин» до «Легенды № 17». Перед походом на сеанс необходимо зарегистрироваться.
Бесплатные галереи
Коротко: микрогалереи на первых этажах
Частные и муниципальные центры искусства в жилых домах и бизнес-центрах, где время от времени проходят интересные выставки, посвященные самым разным темам: юбилеям известных писателей и художников, современным культурным процессам, социальным проблемам и многому другому.
Куда сходить:
- любителям конструктивизма: в одну из самых быстроразвивающихся районных галерей «На Шаболовке», исследующую наследие авангарда;
- любителям районных музеев: почти на любую выставку объединения «Выставочные залы Москвы». Диапазон объектов и проектов объединения очень широкий — от виниловых обложек группы «Гражданская оборона» до выставки о современном театре;
- любителям актуального искусства: в галерею к Гари Татинцяну, нью-йоркскому галеристу, которому в разное время удалось бесплатно показать посетителям работы Дэмьена Херста, Питера Хелли, Александра Родченко и десятка других известных современных художников;
- любителям спорного искусства: на «Винзавод», где в многочисленных галереях и студиях бесплатно выставляют современное искусство.
Бесплатные экскурсии
Коротко: по центру и окраинам за 0 Р
Отправиться на экскурсию можно, вооружившись готовыми маршрутами, которые составляют и выкладывают в интернет краеведы-энтузиасты. К некоторым из них «прилагается» экскурсовод, другие нужно внимательно изучить заранее и только потом отправляться на местность. Чаще всего на бесплатные экскурсии нужно заранее регистрироваться на сайтах экскурсионных компаний.
Куда сходить:
- на прогулку по Москве с настоящим экскурсоводом: с проектом «По улицам и переулкам» погулять по Остоженке, с «Московскими переулками» открыть для себя Крутицкое подворье, из экскурсии с сайта «Я покажу тебе Москву» узнать все о булгаковской Москве, а с проектом «Гуляем по Москве» пройтись по Садовому;
- на променад с распечатанным мини-путеводителем: по Таганке с проектом «Москва. Детали», в Немецкую слободу с «Прогулками по Москве».
Бесплатные спектакли
Коротко: от «большого» театра до любительского
На спектакли тоже можно попасть бесплатно — в первую очередь в театральные училища и на университетские и любительские постановки. Если постараться, есть шанс побывать в самых крупных московских театрах и на выступлениях стендап-комиков.
Куда сходить:
- в театральные училища: бесплатные спектакли показывают в Театральном училище имени Щепкина. За билеты в других театральных институтах — ГИТИСе и Институте имени Щукина — придется заплатить, но немного: от 200 Р;
- в университетские и любительские театры: бесплатно попасть можно в любительский Театр НИУ ВШЭ и на спектакли в культурный центр ЗИЛ;
- в клубы на стендап: выступления начинающих комиков ищите в O’Connell’s Pub и в баре Jim ‘N’ Jack’s, за другими бесплатными стендап-выступлениями следите в двух больших тематических группах во Вконтакте: Stand-Up Club и Stand-Up Import;
- в лучшие театры города: бесплатные или льготные билеты (по 100 Р) самые разные театры предлагают подписчикам страницы в Фейсбуке «Бюллетень Лучаны Киселевой».
Бесплатная музыка
Коротко: джаз, орган и классика
Бесплатные концерты андеграундных коллективов, показательные выступления начинающих теноров и скрипачек, джем-сейшены и еще море всего.
Куда сходить:
- на джемы джаз-бэндов: в джаз-кафе «Эссе», где каждую неделю проходит около пяти бесплатных выступлений, или в Hidden Bar, где регулярно играют джаз, соул, рок-н-ролл и блюз;
- на орган: чтобы послушать орган во время службы, отправляйтесь в костел на Малой Грузинской или в кафедральный собор святых Петра и Павла на Китай-городе. Там же можно попасть на полноценные органные концерты, но уже за деньги;
- на студенческие выступления: студенты Гнесинки бесплатно выступают несколько раз в месяц.
Бесплатное образование
Коротко: невообразимые хобби
Бесплатные лекции обо всем на свете — от технической грамотности для пенсионеров до арабской каллиграфии, мастер-классы узкопрофильных знаменитостей, разговорные курсы мертвых языков, дискуссионные клубы — в Москве правда есть всё, и это «всё» ничего не стоит.
Куда сходить, чтобы:
- читать книжные новинки и не платить за коворкинг: в любую из московских библиотек;
- попрактиковать иностранный язык: в «Иностранку»;
- узнать много нового: на лекции интеллектуального клуба «Курилка Гутенберга»;
- разобраться в тысяче вопросов: лучше всего мониторить афиши с бесплатными лекциями и мастер-классами — например, сайт Freeshows и «Яндекс-афишу».
Лучшие виды на город
Коротко: незамыленные декорации для инстаграма
Незаметные городские достопримечательности, которые всегда рядом, но не очень популярны. Такие жемчужины разного стиля, размера и калибра лучше выискать у краеведческих проектов вроде «Москва. Детали» или My Moscow.
Куда сходить, чтобы:
- оказаться в декорациях Руси 16 века: в аутентичный двор Крутицкое подворье;
- оказаться в России 19 века: в киногород на территории Ленинских Горок;
- своими глазами увидеть руины дворянской жизни: в любую усадьбу, например Суханово;
- проникнуться духом сюрреализма: в Дом Бурганова в бесплатный для посещения день;
- посмотреть на Москву сверху: за лучшим видом на Сити, сталинские высотки и «Красный Октябрь» одновременно — на смотровую площадку РАН;
- увидеть всю Москву в миниатюре: на экскурсию по интерактивному макету Москвы на ВДНХ.
Источник:
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