Бесплатные музеи

Коротко: досуг для активных и экономных

«Третье воскресенье месяца» — толковая инициатива московского департамента культуры, напоминающая ежегодную «Ночь в музее»: раз в месяц за входные билеты в десятки музеев платить не нужно. Не так давно третье воскресенье превратилось в третью неделю месяца — то есть бесплатно попасть в разные музеи можно семь дней подряд, но музеи раскиданы по неделе в хаотичном порядке.

Например, в четверг бесплатный вход в Тимирязевский биологический музей, а в воскресенье — в Музей космонавтики. Подробности об акции «Московская музейная неделя» читайте на официальном сайте мэра Москвы, там же есть список всех музеев-участников.

Куда сходить, чтобы:

повторить школьную программу по литературе: в музей Пушкина на Пречистенке, в мемориальную квартиру Андрея Белого и музей Тургенева на Арбате, а также в музеи Маяковского, Гоголя и Высоцкого;

в музей Пушкина на Пречистенке, в мемориальную квартиру Андрея Белого и музей Тургенева на Арбате, а также в музеи Маяковского, Гоголя и Высоцкого; вдохновиться космосом и узнать больше о нашей планете: в Музей космонавтики на ВДНХ, в дом-музей академика Королева и в Дарвиновский музей;

в Музей космонавтики на ВДНХ, в дом-музей академика Королева и в Дарвиновский музей; разобраться в современном искусстве: во все филиалы ММСИ (Московского музея современного искусства);

во все филиалы ММСИ (Московского музея современного искусства); вспомнить важные исторические события: в Музей истории ГУЛАГа, в «Дом на набережной», в Музей Москвы и в Музей археологии Москвы на Манежной площади.

Бесплатное кино

Коротко: никаких проекторов и складных стульев

Полноценные кинопоказы в настоящих залах с правильными креслами, приличным звуком, а иногда и с дискуссиями в конце. Если поискать, то бесплатно получится попасть как на кинопремьеру, так и на любимое старое кино, а также на фильмы, которые никогда не были в прокате или последний раз шли в кино десятки лет назад. Чаще всего, чтобы попасть на фильм, нужно зарегистрироваться на сайте того места, куда вы идете.

Куда сходить:

в «Иллюзион»: в малом зале одного из самых красивых московских кинотеатров в высотке на Котельнической набережной можно бесплатно посмотреть архивные фильмы. Каждый день доступно около 7 сеансов, на которые не нужны билеты, но нужно зарегистрироваться на сайте кинотеатра. Регистрация доступна, пока есть свободные места. Показывают преимущественно советское кино: например, в прокате «Дорогой мой человек» Хейфица и «Звезда пленительного счастья» Мотыля;

в малом зале одного из самых красивых московских кинотеатров в высотке на Котельнической набережной можно бесплатно посмотреть архивные фильмы. Каждый день доступно около 7 сеансов, на которые не нужны билеты, но нужно зарегистрироваться на сайте кинотеатра. Регистрация доступна, пока есть свободные места. Показывают преимущественно советское кино: например, в прокате «Дорогой мой человек» Хейфица и «Звезда пленительного счастья» Мотыля; в Дом Гоголя: в мемориальном музее писателя проходят «киносреды», где показывают разные фильмы — от советской классики вроде «Чучела» Быкова до фильмов золотого века Голливуда;

в мемориальном музее писателя проходят «киносреды», где показывают разные фильмы — от советской классики вроде «Чучела» Быкова до фильмов золотого века Голливуда; в кинотеатры сети «Каро»: почти на любую премьеру в «Каро» можно получить бесплатный билет в свой день рождения и в течение 7 дней после. Для этого нужно предъявить документы администратору кинотеатра;

почти на любую премьеру в «Каро» можно получить бесплатный билет в свой день рождения и в течение 7 дней после. Для этого нужно предъявить документы администратору кинотеатра; в Еврейский музей: журналистка и режиссер документального кино Елена Погребижская устраивает в музее показы нетривиальных и зачастую очень непростых документальных фильмов — это истории бездомных, людей с неизлечимыми заболеваниями и несправедливо осужденных;

журналистка и режиссер документального кино Елена Погребижская устраивает в музее показы нетривиальных и зачастую очень непростых документальных фильмов — это истории бездомных, людей с неизлечимыми заболеваниями и несправедливо осужденных; в районный культурный центр: посмотреть советскую классику и российские киноновинки можно в культурных центрах спальных районов. Показывают разное — от «Мой друг Иван Лапшин» до «Легенды № 17». Перед походом на сеанс необходимо зарегистрироваться.

Бесплатные галереи

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Коротко: микрогалереи на первых этажах

Частные и муниципальные центры искусства в жилых домах и бизнес-центрах, где время от времени проходят интересные выставки, посвященные самым разным темам: юбилеям известных писателей и художников, современным культурным процессам, социальным проблемам и многому другому.

Куда сходить:

любителям конструктивизма: в одну из самых быстроразвивающихся районных галерей «На Шаболовке», исследующую наследие авангарда;

в одну из самых быстроразвивающихся районных галерей «На Шаболовке», исследующую наследие авангарда; любителям районных музеев: почти на любую выставку объединения «Выставочные залы Москвы». Диапазон объектов и проектов объединения очень широкий — от виниловых обложек группы «Гражданская оборона» до выставки о современном театре;

почти на любую выставку объединения «Выставочные залы Москвы». Диапазон объектов и проектов объединения очень широкий — от виниловых обложек группы «Гражданская оборона» до выставки о современном театре; любителям актуального искусства: в галерею к Гари Татинцяну, нью-йоркскому галеристу, которому в разное время удалось бесплатно показать посетителям работы Дэмьена Херста, Питера Хелли, Александра Родченко и десятка других известных современных художников;

в галерею к Гари Татинцяну, нью-йоркскому галеристу, которому в разное время удалось бесплатно показать посетителям работы Дэмьена Херста, Питера Хелли, Александра Родченко и десятка других известных современных художников; любителям спорного искусства: на «Винзавод», где в многочисленных галереях и студиях бесплатно выставляют современное искусство.

Бесплатные экскурсии

Коротко: по центру и окраинам за 0 Р

Отправиться на экскурсию можно, вооружившись готовыми маршрутами, которые составляют и выкладывают в интернет краеведы-энтузиасты. К некоторым из них «прилагается» экскурсовод, другие нужно внимательно изучить заранее и только потом отправляться на местность. Чаще всего на бесплатные экскурсии нужно заранее регистрироваться на сайтах экскурсионных компаний.

Куда сходить:

Бесплатные спектакли

Коротко: от «большого» театра до любительского

На спектакли тоже можно попасть бесплатно — в первую очередь в театральные училища и на университетские и любительские постановки. Если постараться, есть шанс побывать в самых крупных московских театрах и на выступлениях стендап-комиков.

Куда сходить:

Бесплатная музыка

Коротко: джаз, орган и классика

Бесплатные концерты андеграундных коллективов, показательные выступления начинающих теноров и скрипачек, джем-сейшены и еще море всего.

Куда сходить:

Бесплатное образование

Коротко: невообразимые хобби

Бесплатные лекции обо всем на свете — от технической грамотности для пенсионеров до арабской каллиграфии, мастер-классы узкопрофильных знаменитостей, разговорные курсы мертвых языков, дискуссионные клубы — в Москве правда есть всё, и это «всё» ничего не стоит.

Куда сходить, чтобы:

Лучшие виды на город

Коротко: незамыленные декорации для инстаграма

Незаметные городские достопримечательности, которые всегда рядом, но не очень популярны. Такие жемчужины разного стиля, размера и калибра лучше выискать у краеведческих проектов вроде «Москва. Детали» или My Moscow.

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