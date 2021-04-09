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50&nbsp;бесплатных развлечений Москвы: музеи, выставки, экскурсии

50 бесплатных развлечений Москвы: музеи, выставки, экскурсии (1 фото)

Автор:
09 апреля 2021 08:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Москва   выставки   интересно   музеи   отдых   развлечение   развлечения Москвы   текст   фото   экскурсии   
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Если знать способы, в Москве можно жить насыщенной культурной жизнью и не тратить на нее ни рубля. В этой статье я собрала больше 50 способов бесплатно развлечься в Москве: экскурсии, концерты, выставки, спектакли и кинопоказы.

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Метки: Москва   выставки   интересно   музеи   отдых   развлечение   развлечения Москвы   текст   фото   экскурсии   
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Tatyana 2 часа назад
Спасибо, очень интересно. Одно НО, на этих мероприятиях, как правило, не протолкнуться от любителей бесплатного сыра.
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