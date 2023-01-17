FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6831 пост • 988 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Рискуя жизнью, российские врачи достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент

Рискуя жизнью, российские врачи достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент

Автор:
17 января 2023 16:31
Сообщество : Жить в России
Метки: белгород   боец   воин   врачи   мина   операция   осколок   питер   
945
1

Операцию проводили в бронежилетах, а рядом дежурили сапёры.

Бригаду питерских врачей из Военно-медицинской академии отправили в служебную командировку в Белгородскую область. Там они трудятся в больнице города Валуйки. И туда попал боец со множественными осколочными ранениями.

Всё это осложнялось тем, что в ноге у воина остался торцевой взрыватель 122-мм мины. Тянуть с операцией было нельзя.

Перед процедурой на врачей надели бронежилеты, персонал эвакуировали, а рядом с операционной поставили сапёров. К счастью, всё прошло без происшествий. Как сообщают на сайте академии:

«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: белгород   боец   воин   врачи   мина   операция   осколок   питер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
poбт Час назад
давай я тебе помогу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan 24 минуты назад
Что-то я понять не могу две вещи.
1. Если взрыватель не сработал, то каким образом мину разорвало и он оказался в ноге?
2. Какую опасность представляет даже неразорвавшийся взрыватель от мины? Я имею ввиду, что его предназначение, это не взрыв, а воспламенение заряда. В чем заключается риск для врачей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Полчаса назад
Вот про таких ЛЮДЕЙ нужно говорить по ТВ, а не про всякое говно, вообразившее себя "звездами"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья 43 минуты назад
Низкий поклон всем, кто сделал операцию, и всем, кто страховал.
Здоровья и скорейшего выздоровления воину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 47 минут назад
В сериале Склифосовский был такой сюжет) Там тоже все хорошо закончилось))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА 52 минуты назад
Здоровья войну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

193494



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
Как идея советского химика облегчила жизнь солдатам
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
«…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
Набирающие популярность в сообществах
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить успех оригинала
Несколько продолжений знаменитой «Карнавальной ночи», которые не смогли повторить...
Яркие моменты бедной, но счастливой молодежи 90-ых
Яркие моменты бедной, но счастливой молодежи 90-ых
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#автомобили#картинки#подборка#кино#авто аварии#улыбнуло#новости
#Юмор#дтп#интересное#люди#Приколы#животные#факты#в мире#Ynews#соцсети
#Прикол#позитив#аварии#автомир#СССР#забавно#Фотографии#США#Россия#шоу бизнес
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка Непальская деревня, где практически у всех жителей только одна почка Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица Мужчине, пострадавшему в автокатастрофе, впервые в мире была сделана трансплантация лица В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце В США умер мужчина, у которого первого во всем мире было пересаженное свиное сердце Японцы провели уникальную операцию на легких у больного коронавирусом Японцы провели уникальную операцию на легких у больного коронавирусом Москвича обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию, и он умер Москвича обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию, и он умер

На что жалуетесь?

Вернуться