Рискуя жизнью, российские врачи достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент

Бригаду питерских врачей из Военно-медицинской академии отправили в служебную командировку в Белгородскую область. Там они трудятся в больнице города Валуйки. И туда попал боец со множественными осколочными ранениями.

Всё это осложнялось тем, что в ноге у воина остался торцевой взрыватель 122-мм мины. Тянуть с операцией было нельзя.

Перед процедурой на врачей надели бронежилеты, персонал эвакуировали, а рядом с операционной поставили сапёров. К счастью, всё прошло без происшествий. Как сообщают на сайте академии:

«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений».