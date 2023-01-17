Рискуя жизнью, российские врачи достали из ноги бойца осколок мины, который мог взорваться в любой момент

Операцию проводили в бронежилетах, а рядом дежурили сапёры.
Бригаду питерских врачей из Военно-медицинской академии отправили в служебную командировку в Белгородскую область. Там они трудятся в больнице города Валуйки. И туда попал боец со множественными осколочными ранениями.
Всё это осложнялось тем, что в ноге у воина остался торцевой взрыватель 122-мм мины. Тянуть с операцией было нельзя.
Перед процедурой на врачей надели бронежилеты, персонал эвакуировали, а рядом с операционной поставили сапёров. К счастью, всё прошло без происшествий. Как сообщают на сайте академии:
«Подполковник медицинской службы Виталий Иванов, рискуя жизнью, достал взрывоопасный осколок снаряда, который забрали саперы, и операция была продолжена в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает опасений».
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1. Если взрыватель не сработал, то каким образом мину разорвало и он оказался в ноге?
2. Какую опасность представляет даже неразорвавшийся взрыватель от мины? Я имею ввиду, что его предназначение, это не взрыв, а воспламенение заряда. В чем заключается риск для врачей?
Здоровья и скорейшего выздоровления воину.