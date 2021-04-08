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История одного преступления

История одного преступления (5 фото)

Автор:
08 апреля 2021 01:09
Метки: Зависть   СССР   анонимка   большие деньги   донбасс   
167
5
В Областное Управление Комитета Государственной Безопасности столицы Донбасса в конце 1960-х приходит анонимка, что слесарь такой-то, проживающий по адресу такому-то, в Калининском районе города, живет не по средствам...
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Метки: Зависть   СССР   анонимка   большие деньги   донбасс   
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3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
В КГБ приходит анонимка: мой сосед живет не по средствам...
Так начинался самый первый услышанный мною политический анекдот. Думаю, это был конец 70-х - я ещё ходил в детский сад.
Анекдот примерно такой:
Анонимка, 30-е годы: мой сосед живёт не по средствАм, он каждый день ест черную икру, севрюгу...
Анонимка, 70-е годы: мой сосед живёт не по средствАм, он каждый день ест красную икру, балык, колбасы...
Анонимка, 2000-е гг.: мой сосед живёт не по средствАм, он каждый день ест.
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46k
Albert GER 43 минуты назад
Ещё анек тех времён:

Мужик получил зарплату, пока шёл домой промокод под дождём до нитки.
Сидит утюгом купюры сушит. Зашёл сосед.
- Ты шо делаешь?
- Деньги напечатал, вот сушу.
Сосед убежал. Позвонил в милицию. Милиция приезжает.
- Где машинка деньги печатать???
- Та дал соседу попользоваться.
У соседа делают обыск и находят самогонный аппарат...
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323
Сергей 2 часа назад
похоже на анекдот. пруфы надо бы предъявить
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8k
Павел 2 часа назад

Сделал слепок с потерянного ключа. "Портянку " накатали в КГБ, а не в ОБХСС, который этим, как раз, занимался. Хозяин квартиры с "заначкой" не сменил замок, а упорно терял ключ за ключом. Ну-ну, тщательнее надо детали прорабатывать... Тщательнее...
Хватит с Дзена выдергивать, высосанные из пальца истории, хоть и про хохлов.
Ну право-дело, что это такое? Один слесарь, одного завмага, одному следователю КГБ, в одном доме...
Вроде как уже не 60-е, можно и фамилии и адреса и явки.

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18k
Андрей Иванов Павел 2 часа назад
1.Магазинные замки тогда были говно, от честных людей. Поэтому у завмага стоял или какой импортный, или вообще сделанный на заказ. Такой враз не сменишь. А если уверен, что ключ не вынули, а сам потерял, да не почтовом ящике оставил, то это просто железяка на дороге.
2. Слепок делал с другого ключа (запасной или жены), как и вытачивал новые. Замки с одним ключом и тогда встречались редко. А иначе замок вообще бы пришлось менять. Сделать ключ по замку - это особый навык надо, не каждый слесарь сможет, да и оснастка нужна
3.В ОБХСС зав... писать бы не стал, не любили эти крендели эту организацию, особенно рядом. Да и не занималось ОБХСС слесарями, не тот уровень. Вот завами - это их профиль. А так - либо участковому (но тот мог вычислить, раньше они всех знали), либо в КГБ. В КГБ раньше вообще любили писать анонимки, это у завов и прочей русской интеллигенции ещё с 30-х повелось.
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8k
Павел Андрей Иванов Час назад
Как всё элементарно)))
То есть история - ПРАВДА? От начала до конца?
А не лубочная история из Дзен, где понятие факт, не применяется?
Я понимаю, что очень хочется, что бы эта рождественская сказка оказалась правдой, но почему бы, уважаемому копипасте, не добавить что то из реальной истории? Например фамилию завмага, или слесаря. Сейчас в принципе любая реальная история, не может состоять из "один, у некоторых, где то". Есть статьи закона, есть адреса, есть реальные люди.
А это ОПС (одна п..да сказала) лайков для.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
"Самым же неожиданным в этой истории оказалось то, что анонимку на слесаря написал его сосед, этот самый завмаг."

В середине рассказа я догадался до того как это прочитал


Я за свою жизнь убедился, что жулик не может быть порядочным человеком... покривил душой в одном, не пройдёт мимо соблазна сделать ещё какую пакость...
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Были такие времена. Рассказывали про таких денежных тузов, которые жили в коммуналках, боясь купить кооператив. И которые готовили два обеда: один, чтобы соседи видели - на кухне, и второй у себя в комнате на керосинке.
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