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В Областное Управление Комитета Государственной Безопасности столицы Донбасса в конце 1960-х приходит анонимка, что слесарь такой-то, проживающий по адресу такому-то, в Калининском районе города, живет не по средствам...
У него завелись немалые деньги; только за последний месяц он приобрел: стиральную машину, холодильник, телевизор (в то время телевизоры еще были редкостью).
В советское время к человеку, который тратил больше, чем зарабатывал, всегда были вопросы, и не только у милиции, но и у КГБ.
Кстати, читателям, будет интересно узнать, что в 70-е годы XX века более 70% иностранных агентов, работающих в США, раскрывало не ФБР и другие контрразведывательные службы, а налоговое управление.
В советское время к человеку, который тратил больше, чем зарабатывал, всегда были вопросы, и не только у милиции, но и у КГБ.
Кстати, читателям, будет интересно узнать, что в 70-е годы XX века более 70% иностранных агентов, работающих в США, раскрывало не ФБР и другие контрразведывательные службы, а налоговое управление.
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А потому и в СССР и в США вопрос: откуда деньги? – всегда интересовал и контрразведчиков.
И не удивительно, что одному из сотрудников Донецкого КГБ поручили разобраться с возникшим вопросом.
Проверка показала, что слесарь, парень лет тридцати, урожденный дончанин, за границу не выезжал, подозрительных контактов не имел. Потому пошли по самом простому пути.
Сотрудник вызвал слесаря к себе на беседу. Тот явился, недоумевая, зачем он понадобился госбезопасности.
Сотрудник дал слесарю прочесть анонимку.
Слесарь виновато вздохнул и начал свой рассказ.
Он живет в пятиэтажном доме. На лестничной площадке его подъезда расположено три квартиры. В одной из этих квартир проживает завмаг крупного продовольственного магазина.
Этот завмаг как-то потерял свои запасные ключи, и слесарю пришлось, по его просьбе, выточить новые запасные ключи. Однако и эти ключи завмаг потерял, и вновь обратился к соседу. Слесарь выточил новый комплект ключей, но слепки уничтожать не стал, а вдруг завмаг опять ключи потеряет.
Проходит время, и завмаг вновь обращается за помощью к слесарю с просьбой посмотреть, что у него с электричеством.
Квартира у завмага оказалась с весьма скромной обстановкой: ничего лишнего.
Разбираясь в проблеме с электричеством слесарь решил посмотреть люстру в центральной зале. Хозяин как раз куда-то вышел и слесарь, чтобы добраться до люстры (потолки в их доме были высокие) решил встать на валик дивана, который стоял рядом. Взялся за валик, а тот отошел в сторону. Внутри полости оказалось полно денег. Потому слесарь срочно вернул валик на место и позвал хозяина. Тот принес ему табурет и слесарь починил электричество: замыкало в люстре. Хозяин поблагодарил и слесарь ушел домой.
И не удивительно, что одному из сотрудников Донецкого КГБ поручили разобраться с возникшим вопросом.
Проверка показала, что слесарь, парень лет тридцати, урожденный дончанин, за границу не выезжал, подозрительных контактов не имел. Потому пошли по самом простому пути.
Сотрудник вызвал слесаря к себе на беседу. Тот явился, недоумевая, зачем он понадобился госбезопасности.
Сотрудник дал слесарю прочесть анонимку.
Слесарь виновато вздохнул и начал свой рассказ.
Он живет в пятиэтажном доме. На лестничной площадке его подъезда расположено три квартиры. В одной из этих квартир проживает завмаг крупного продовольственного магазина.
Этот завмаг как-то потерял свои запасные ключи, и слесарю пришлось, по его просьбе, выточить новые запасные ключи. Однако и эти ключи завмаг потерял, и вновь обратился к соседу. Слесарь выточил новый комплект ключей, но слепки уничтожать не стал, а вдруг завмаг опять ключи потеряет.
Проходит время, и завмаг вновь обращается за помощью к слесарю с просьбой посмотреть, что у него с электричеством.
Квартира у завмага оказалась с весьма скромной обстановкой: ничего лишнего.
Разбираясь в проблеме с электричеством слесарь решил посмотреть люстру в центральной зале. Хозяин как раз куда-то вышел и слесарь, чтобы добраться до люстры (потолки в их доме были высокие) решил встать на валик дивана, который стоял рядом. Взялся за валик, а тот отошел в сторону. Внутри полости оказалось полно денег. Потому слесарь срочно вернул валик на место и позвал хозяина. Тот принес ему табурет и слесарь починил электричество: замыкало в люстре. Хозяин поблагодарил и слесарь ушел домой.
А дома сел и задумался. Живет от получки до получки, купить ничего серьезного не может, а рядом, у соседа полно денег, которые лежат мертвым грузом, так как их хозяин боится их тратить. А если эти деньги брать понемногу, то он даже не заметит, что они у него пропадают.
Слепки были под рукой. Слесарь выточил ключи. Дождался, пока завмаг уехал на работу, зашел к нему в квартиру и взял денег на стиральную машину.
Взял и стал ждать, что будет. Неделя прошла и полная тишина.
Тогда слесарь купил себе стиральную машину и пошел вновь за деньгами. Теперь взял на телевизор. А последний раз сходил и взял на холодильник.
Сотрудник выслушал парня и задержал его до конца следствия.
После этого с опергруппой и постановлением выехал на квартиру завмага проверять показания задержанного. Все подтвердилось. В квартире завмага оказалось множество тайников с деньгами и изделиями из золота.
Завмаг был арестован.
По торговой сети прошла сеть проверок. Несколько десятков торговых работников за махинации, воровство и жульничество отправились осваивать северные окраины страны.
Слесарю же дали условно.
Слепки были под рукой. Слесарь выточил ключи. Дождался, пока завмаг уехал на работу, зашел к нему в квартиру и взял денег на стиральную машину.
Взял и стал ждать, что будет. Неделя прошла и полная тишина.
Тогда слесарь купил себе стиральную машину и пошел вновь за деньгами. Теперь взял на телевизор. А последний раз сходил и взял на холодильник.
Сотрудник выслушал парня и задержал его до конца следствия.
После этого с опергруппой и постановлением выехал на квартиру завмага проверять показания задержанного. Все подтвердилось. В квартире завмага оказалось множество тайников с деньгами и изделиями из золота.
Завмаг был арестован.
По торговой сети прошла сеть проверок. Несколько десятков торговых работников за махинации, воровство и жульничество отправились осваивать северные окраины страны.
Слесарю же дали условно.
Самым же неожиданным в этой истории оказалось то, что анонимку на слесаря написал его сосед, этот самый завмаг.
И написал он эту анонимку от зависти и злости. Как это так? Он такой богатый, упакованный деньгами и золотом, должен разыгрывать из себя скромного труженика, а какой-то слесарь покупает себе предмет за предметом.
И написал он эту анонимку от зависти и злости. Как это так? Он такой богатый, упакованный деньгами и золотом, должен разыгрывать из себя скромного труженика, а какой-то слесарь покупает себе предмет за предметом.
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Метки: Зависть СССР анонимка большие деньги донбасс
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Так начинался самый первый услышанный мною политический анекдот. Думаю, это был конец 70-х - я ещё ходил в детский сад.
Анекдот примерно такой:
Анонимка, 30-е годы: мой сосед живёт не по средствАм, он каждый день ест черную икру, севрюгу...
Анонимка, 70-е годы: мой сосед живёт не по средствАм, он каждый день ест красную икру, балык, колбасы...
Анонимка, 2000-е гг.: мой сосед живёт не по средствАм, он каждый день ест.
Мужик получил зарплату, пока шёл домой промокод под дождём до нитки.
Сидит утюгом купюры сушит. Зашёл сосед.
- Ты шо делаешь?
- Деньги напечатал, вот сушу.
Сосед убежал. Позвонил в милицию. Милиция приезжает.
- Где машинка деньги печатать???
- Та дал соседу попользоваться.
У соседа делают обыск и находят самогонный аппарат...
Сделал слепок с потерянного ключа. "Портянку " накатали в КГБ, а не в ОБХСС, который этим, как раз, занимался. Хозяин квартиры с "заначкой" не сменил замок, а упорно терял ключ за ключом. Ну-ну, тщательнее надо детали прорабатывать... Тщательнее...
Хватит с Дзена выдергивать, высосанные из пальца истории, хоть и про хохлов.
Ну право-дело, что это такое? Один слесарь, одного завмага, одному следователю КГБ, в одном доме...
Вроде как уже не 60-е, можно и фамилии и адреса и явки.
2. Слепок делал с другого ключа (запасной или жены), как и вытачивал новые. Замки с одним ключом и тогда встречались редко. А иначе замок вообще бы пришлось менять. Сделать ключ по замку - это особый навык надо, не каждый слесарь сможет, да и оснастка нужна
3.В ОБХСС зав... писать бы не стал, не любили эти крендели эту организацию, особенно рядом. Да и не занималось ОБХСС слесарями, не тот уровень. Вот завами - это их профиль. А так - либо участковому (но тот мог вычислить, раньше они всех знали), либо в КГБ. В КГБ раньше вообще любили писать анонимки, это у завов и прочей русской интеллигенции ещё с 30-х повелось.
То есть история - ПРАВДА? От начала до конца?
А не лубочная история из Дзен, где понятие факт, не применяется?
Я понимаю, что очень хочется, что бы эта рождественская сказка оказалась правдой, но почему бы, уважаемому копипасте, не добавить что то из реальной истории? Например фамилию завмага, или слесаря. Сейчас в принципе любая реальная история, не может состоять из "один, у некоторых, где то". Есть статьи закона, есть адреса, есть реальные люди.
А это ОПС (одна п..да сказала) лайков для.
В середине рассказа я догадался до того как это прочитал
Я за свою жизнь убедился, что жулик не может быть порядочным человеком... покривил душой в одном, не пройдёт мимо соблазна сделать ещё какую пакость...