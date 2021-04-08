А потому и в СССР и в США вопрос: откуда деньги? – всегда интересовал и контрразведчиков.

И не удивительно, что одному из сотрудников Донецкого КГБ поручили разобраться с возникшим вопросом.



Проверка показала, что слесарь, парень лет тридцати, урожденный дончанин, за границу не выезжал, подозрительных контактов не имел. Потому пошли по самом простому пути.



Сотрудник вызвал слесаря к себе на беседу. Тот явился, недоумевая, зачем он понадобился госбезопасности.



Сотрудник дал слесарю прочесть анонимку.



Слесарь виновато вздохнул и начал свой рассказ.



Он живет в пятиэтажном доме. На лестничной площадке его подъезда расположено три квартиры. В одной из этих квартир проживает завмаг крупного продовольственного магазина.



Этот завмаг как-то потерял свои запасные ключи, и слесарю пришлось, по его просьбе, выточить новые запасные ключи. Однако и эти ключи завмаг потерял, и вновь обратился к соседу. Слесарь выточил новый комплект ключей, но слепки уничтожать не стал, а вдруг завмаг опять ключи потеряет.



Проходит время, и завмаг вновь обращается за помощью к слесарю с просьбой посмотреть, что у него с электричеством.



Квартира у завмага оказалась с весьма скромной обстановкой: ничего лишнего.



Разбираясь в проблеме с электричеством слесарь решил посмотреть люстру в центральной зале. Хозяин как раз куда-то вышел и слесарь, чтобы добраться до люстры (потолки в их доме были высокие) решил встать на валик дивана, который стоял рядом. Взялся за валик, а тот отошел в сторону. Внутри полости оказалось полно денег. Потому слесарь срочно вернул валик на место и позвал хозяина. Тот принес ему табурет и слесарь починил электричество: замыкало в люстре. Хозяин поблагодарил и слесарь ушел домой.