Торт рукожопа: ожидание и реальность

Приходила ли вам когда-нибудь в голову идея сделать торт самостоятельно? Да еще такой, чтобы круче, чем в магазине. Если руки у вас из того места, то различия с профессиональными сладостями сводятся к минимуму. А вот когда за дело берутся люди, не имеющие отношения к кулинарии и опыта кондитера, то получается очень забавно. Торты: ожидание и реальность!

0

1. В интернете много рецептов, как сделать даже самый сложный торт дома 0 Источник:

×

2. Но руки умельцев иногда подводят, тогда включается фантазия, и получаются торты-уродцы 0 Источник:

3. Стич уже не тот 0 Источник:

4. Обрадуется ребенок такому торту, интересно? 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. Недобросовестные горе-кондитеры иногда подводят заказчиков, делая торты в стиле "Ожидание и реальность" 0

7. Какой-то торт курильщика получился 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Ну сходство есть, определенно 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. Потрачено! 0 Источник:

14. Праздник испорчен, ребенок расстроен 0 Источник:

15. 0 Источник: