Торт рукожопа: ожидание и реальность

Приходила ли вам когда-нибудь в голову идея сделать торт самостоятельно? Да еще такой, чтобы круче, чем в магазине. Если руки у вас из того места, то различия с профессиональными сладостями сводятся к минимуму. А вот когда за дело берутся люди, не имеющие отношения к кулинарии и опыта кондитера, то получается очень забавно. Торты: ожидание и реальность!
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6. Недобросовестные горе-кондитеры иногда подводят заказчиков, делая торты в стиле "Ожидание и реальность"
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