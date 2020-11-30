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Торт рукожопа: ожидание и реальность

Торт рукожопа: ожидание и реальность (17 фото)

Автор:
30 ноября 2020 11:00
Сообщество : Еда
Метки: ожидание и реальность   прикол   смешно   торт   торт ожидание и реальность   фото   
1364
17
Приходила ли вам когда-нибудь в голову идея сделать торт самостоятельно? Да еще такой, чтобы круче, чем в магазине. Если руки у вас из того места, то различия с профессиональными сладостями сводятся к минимуму. А вот когда за дело берутся люди, не имеющие отношения к кулинарии и опыта кондитера, то получается очень забавно. Торты: ожидание и реальность!
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Метки: ожидание и реальность   прикол   смешно   торт   торт ожидание и реальность   фото   
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1  комментарий
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Toxictofa 4 минуты назад
Ну если искать где подешевле, не оглядываясь на отзывы и рекомендации, то результат будет очевиден.
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