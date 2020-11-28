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15 людей, которые сорвали джекпот при покупке

15 людей, которые сорвали джекпот при покупке (16 фото)

Автор:
28 ноября 2020 10:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: джекпот   забавно   подборка   покупка   прикол   фото   
3168
16
Предлагаю для вас подборку фотографий, когда покупки и заказы превзошли ожидания клиентов.
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Метки: джекпот   забавно   подборка   покупка   прикол   фото   
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8  комментариев
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18k
shevanez Час назад
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
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15k
Alush 6 минут назад
Хрень какая-то.
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848
евгений 7 минут назад
А потом, когда покупателей «прикормят» начнут делать лажу, как и все)
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91
azuver 15 минут назад
Молодцы производители.Теперь клиенты будут покупать их товар,в надежде на качественную продукцию.
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13k
Егор 48 минут назад
Параллельная вселенная
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3k
ezhik Час назад
такое бывает раз в жизни, да и не с каждым)
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54
Виталий Касандров Час назад
Таки 15 производителей ,которые не обманули своих покупателей.
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14k
Ego sum qui sum Час назад
мистика
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