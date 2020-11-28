15 людей, которые сорвали джекпот при покупке

Производители и продавцы иногда бывают настоящими хитрецами и, чтобы заманить покупателя в свои сети, они могут изображать свои товары на упаковке гораздо красивее, чем те выглядят в жизни. Поэтому ситуация, когда изображение на упаковке совпадает с её содержимым, это самая настоящая удача!