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Оригинальный способ вывести телефонного мошенника из себя

Оригинальный способ вывести телефонного мошенника из себя (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   банк   видео   кря   мошенник   мошенничество   прикол   троллинг   утка   
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Многие из нас сталкивались с телефонными мошенниками. Чаще всего они представляются сотрудниками банка и говорят, что с банковской карты списаны деньги. Научившиеся на чужих ошибках люди предпочитают сразу же бросать трубку и не тратят на злоумышленников своё время и силы. Однако некоторые пользователи сети решают развлечься и проверяют нервы мошенников на прочность.

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Метки: Юмор   банк   видео   кря   мошенник   мошенничество   прикол   троллинг   утка   
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22  комментария
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12k
Toxictofa Час назад
Звонящие - петухи ибучие!
Не получилось развести - слейся спокойно. Нахера оскорблять то так?
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21k
Бартоломео Бучи 4 минуты назад
Уважаю! :))))
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3k
Serj81 37 минут назад
Опять противный хохляцкий акцент
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622
СанТимм 50 минут назад
Ай-ай-ай. "Сынок пид...а" вывел папу из себя.
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107k
Москвичка 53 минуты назад
Несколько месяцев мне тоже голос звонил, спрашивал тоже про Сбербанковскую карту и ПИН-код.
Я ему сказала мой ПИН-код это: "Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи. "
Голос почему-то обиделся, обозвал меня дурой и повесили трубку.
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1k
Йожык Москвичка 6 минут назад
Ахахах, а я про зайку рассказала. Раз, два, три, четыре, пять вышел зайчик погулять... Спросил, нормальная ли я и завершил разговор. Обидно. Я много стихов знаю.
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27k
Acu900 Час назад
Вот крякать по телефону законом не запрещено. А вот за "сына пид@раса" есть отдельная статья
Короче КРЯ :)))
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7k
Чё Час назад
А чего париться-то, когда мошенники звонят?
Я лично их не жалую вежливым и культурным общением
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52
Liberman Час назад
судя по акценту -это хохол какой-то
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1k
Fara Zolkin Час назад
Мечта: найти одного из этих [мат] и от ...ть,чтобы на всю жизнь запомнил... КРЯ!
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8k
Фон Шниппельблох Fara Zolkin Час назад
Ууууух, такие пи**расы, прям в ж*пу бы вы**ал?
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92
Сергей Ковалев Fara Zolkin Час назад
При желании работники правоохранительных органов без труда могут вычислять этих мошенников(технически) А что им предьявить ? Система работает не на упреждение,а на последствия.Т.е. поиск осуществляется только после того,как человека обакрали. Не возможно предьявить им ничего даже на основании подобных записей.
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9k
3.6o6pa Сергей Ковалев 17 минут назад
Даже если факт мошенничества будет установлен, и мошенник вычислен, то единственное, что могут сделать ваши внутренние орган - связаться с нашими внутренними органами, после чего наверняка будут посланы. Затем СБУ непременно найдет виновника, объявит его ХЭРоем, наградит орденом "Шухевича" за борьбу с агрессором. А на следующих выборах он непременно пройдет в верховную раду по партийным спискам одной из правящих партий
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1k
Fara Zolkin Фон Шниппельблох 6 минут назад
Ну как бы, я написал отпистить, а не отьепать.
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31k
Alex Час назад
Кря
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2k
AmberFox 2 часа назад
Кря
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112k
zubrilov 2 часа назад
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8k
Евгений 2 часа назад
Хрена у мужика отдышка)))
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43k
zloykoyot Евгений Час назад
Да он на диване валяется, какая нах одышка.
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295
Палыч Евгений Час назад
отдышка ©
---------
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15k
Александр Евгений 38 минут назад
Ты думаешь легко, плавать в пруду и крякать в телефон?
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