Оригинальный способ вывести телефонного мошенника из себя

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Многие из нас сталкивались с телефонными мошенниками. Чаще всего они представляются сотрудниками банка и говорят, что с банковской карты списаны деньги. Научившиеся на чужих ошибках люди предпочитают сразу же бросать трубку и не тратят на злоумышленников своё время и силы. Однако некоторые пользователи сети решают развлечься и проверяют нервы мошенников на прочность.
Внимание! Запись разговора содержит ненормативную лексику.
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Не получилось развести - слейся спокойно. Нахера оскорблять то так?
Я ему сказала мой ПИН-код это: "Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи. "
Голос почему-то обиделся, обозвал меня дурой и повесили трубку.
Короче КРЯ :)))
Я лично их не жалую вежливым и культурным общением
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