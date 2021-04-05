Оригинальный способ вывести телефонного мошенника из себя

Многие из нас сталкивались с телефонными мошенниками. Чаще всего они представляются сотрудниками банка и говорят, что с банковской карты списаны деньги. Научившиеся на чужих ошибках люди предпочитают сразу же бросать трубку и не тратят на злоумышленников своё время и силы. Однако некоторые пользователи сети решают развлечься и проверяют нервы мошенников на прочность.

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