Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские прототипы

13.

Еще одно достижение советского автопрома — электростеклоподъемники.

Но главное не это. Основное отличие от американских аналогов состоит в том, что Чайка с ее строгим салоном, отделанным серым, цвета офицерской парадной шинели времен СССР, сукном, совершенно не располагает к легкомыслию, навеваемому автомобилями производства США.



Неудивительно, ведь Чайку нельзя было купить — ее можно было только заслужить. По легенде, несколько машин правительство СССР подарило советским знаменитостям, но тоже, скорее, не как частным лицам, а как живым символам могущества социализма. Небольшое количество «тринадцатых» работало в загсах и Интуристе, где они радовали новобрачных и обслуживали высокопоставленных гостей. Но к подавляющему большинству Чаек в СССР прилагался высококвалифицированный немногословный шофер, «униформа» из непременно серых плаща, пальто, костюма, шляпы и каракулевой шапки, просторная квартира (отнюдь не в хрущёвке) с домработницей в придачу, дача за высоким забором и отдых в привилегированном санатории. Строгость и выдержанность салона Чайки прекрасно гармонировала с огромным кабинетом с массивным столом и дубовыми панелями на стенах, украшенными строгими портретами. Потому-то в этой машине нет места панибратской пестроте, характерной для ее заокеанских ровесников.



Полетное задание

Кто бы мог представить, что новинка 1959 года, вполне вписывающаяся, как сказали бы теперь, в тренд автомобильного прогресса рубежа 1950–1960‑х, застрянет во времени, как Челюскин во льдах?