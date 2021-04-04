Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские прототипы

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Сравним с зарубежными аналогами один из самых знаменитых советских автомобилей — Чайку ГАЗ-13.
1.
Чайка ГАЗ‑13
Ударник коммунистического труда
К 1959 году гонка между США и СССР приобрела широкий общественный характер. Сверхдержавы — соперники в атомной теме и освоении космоса — стали демонстрировать друг другу достижения и в более приближенных к жизни простых граждан сферах. В 1959‑м прошли советская выставка в Нью-Йорке и американская в Москве, в Сокольниках. На обеих среди прочего демонстрировали достижения автомобильной промышленности.
В Нью-Йорке, в частности, представили Чайку ГАЗ‑13 (серийное производство машины начали в январе, а впервые ее показали за рубежом в 1958 году, в Брюсселе). Конечно, на американскую публику советский представительский седан не произвел большого впечатления, тем более что откровенно напоминал Packard 1955 года. Но американское влияние тогда коснулось практически всех производителей. А в Европе автомобилей класса Чайки почти никто и не делал, разве что Rolls-Royce да французская фирма Facel.
Ударник коммунистического труда
К 1959 году гонка между США и СССР приобрела широкий общественный характер. Сверхдержавы — соперники в атомной теме и освоении космоса — стали демонстрировать друг другу достижения и в более приближенных к жизни простых граждан сферах. В 1959‑м прошли советская выставка в Нью-Йорке и американская в Москве, в Сокольниках. На обеих среди прочего демонстрировали достижения автомобильной промышленности.
В Нью-Йорке, в частности, представили Чайку ГАЗ‑13 (серийное производство машины начали в январе, а впервые ее показали за рубежом в 1958 году, в Брюсселе). Конечно, на американскую публику советский представительский седан не произвел большого впечатления, тем более что откровенно напоминал Packard 1955 года. Но американское влияние тогда коснулось практически всех производителей. А в Европе автомобилей класса Чайки почти никто и не делал, разве что Rolls-Royce да французская фирма Facel.
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6.
Кнопочное управление коробкой передач — шик конца 1950‑х. Режим Т — для тяжелых условий: когда не включается высшая передача. Режима парковки нет, так что о ручнике забывать нельзя ни в коем случае.
Для СССР Чайка, наряду с главным «членовозом» ЗИЛ‑111, была действительно революционной машиной. Она разительно отличалась от ЗИМа, попытки модернизировать который и привели к созданию совершенно нового автомобиля. Правда, «птица» на решетке радиатора впервые появилась еще на опытном образце модернизированного ГАЗ‑12 ЗИМ, но ничего другого ГАЗ‑13 от предшественника не унаследовал. Зато обзавелся двигателем V8 мощностью 195 л.с. (на прототипе стоял 180‑сильный мотор), автоматической коробкой передач с кнопочным переключением, усилителями рулевого управления и тормозов, электростеклоподъемниками. Просторный кузов длиной 5600 мм покоился на Х‑образной раме. Вот только кондиционера, в отличие от американских аналогов, ГАЗ-13 не имел.
Для СССР Чайка, наряду с главным «членовозом» ЗИЛ‑111, была действительно революционной машиной. Она разительно отличалась от ЗИМа, попытки модернизировать который и привели к созданию совершенно нового автомобиля. Правда, «птица» на решетке радиатора впервые появилась еще на опытном образце модернизированного ГАЗ‑12 ЗИМ, но ничего другого ГАЗ‑13 от предшественника не унаследовал. Зато обзавелся двигателем V8 мощностью 195 л.с. (на прототипе стоял 180‑сильный мотор), автоматической коробкой передач с кнопочным переключением, усилителями рулевого управления и тормозов, электростеклоподъемниками. Просторный кузов длиной 5600 мм покоился на Х‑образной раме. Вот только кондиционера, в отличие от американских аналогов, ГАЗ-13 не имел.
7.
Инструкция по эксплуатации столь же основательна, как и сама Чайка.
Автомобили хорошо иллюстрируют эпоху, в которой родились. А Чайка просто идеально символизирует свое время. Гагарин еще не полетел в космос, но советский спутник уже потряс мир. Как раз в 1959 году советская станция Луна‑3 впервые сделала фотографии загадочной обратной стороны спутника Земли. В СССР начали производство первого собственного транзисторного приемника Атмосфера, а первый секретарь Хрущев полетел в Вашингтон на новейшем ТУ‑114. В стране происходили и иные заметные перемены — началась эпоха массового домостроения. Неказистые панельные дома, которые позднее прозвали хрущёвками, стали для многих спасением от подвалов и бараков‑общежитий. Никто же не предполагал, что они простоят полвека! И ко всему этому — новая советская машина, щедро украшенная хромом, солидная, массивная, но в то же время стремительная.
Автомобили хорошо иллюстрируют эпоху, в которой родились. А Чайка просто идеально символизирует свое время. Гагарин еще не полетел в космос, но советский спутник уже потряс мир. Как раз в 1959 году советская станция Луна‑3 впервые сделала фотографии загадочной обратной стороны спутника Земли. В СССР начали производство первого собственного транзисторного приемника Атмосфера, а первый секретарь Хрущев полетел в Вашингтон на новейшем ТУ‑114. В стране происходили и иные заметные перемены — началась эпоха массового домостроения. Неказистые панельные дома, которые позднее прозвали хрущёвками, стали для многих спасением от подвалов и бараков‑общежитий. Никто же не предполагал, что они простоят полвека! И ко всему этому — новая советская машина, щедро украшенная хромом, солидная, массивная, но в то же время стремительная.
8.
ГАЗ‑13С
СЕМЬЯ КРЫЛАТЫХ
Прототипы ГАЗ‑13 появились в 1958 году, серийное производство стартовало в начале 1959‑го. Автомобиль оснащали двигателем V8 (5,53 л, 195 л.с.) и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость — 160 км/ч.
Помимо стандартных седанов в небольших количествах делали лимузины ГАЗ‑13А с внутренней перегородкой, кабриолеты ГАЗ‑13Б, санитарные универсалы для обслуживания высокопоставленных пациентов ГАЗ‑13С, которые изготавливал завод РАФ. Строили и кинооператорские автомобили с массивной площадкой перед передним бампером и съемным тентом над задней частью крыши. Такие машины, в частности, производили в Чернигове, на заводе «Кинотехника». Всего до апреля 1981 года собрали 3179 автомобилей.
СЕМЬЯ КРЫЛАТЫХ
Прототипы ГАЗ‑13 появились в 1958 году, серийное производство стартовало в начале 1959‑го. Автомобиль оснащали двигателем V8 (5,53 л, 195 л.с.) и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость — 160 км/ч.
Помимо стандартных седанов в небольших количествах делали лимузины ГАЗ‑13А с внутренней перегородкой, кабриолеты ГАЗ‑13Б, санитарные универсалы для обслуживания высокопоставленных пациентов ГАЗ‑13С, которые изготавливал завод РАФ. Строили и кинооператорские автомобили с массивной площадкой перед передним бампером и съемным тентом над задней частью крыши. Такие машины, в частности, производили в Чернигове, на заводе «Кинотехника». Всего до апреля 1981 года собрали 3179 автомобилей.
11.
ГАЗ‑13Б
Знак почета
Низким баритоном урчит огромная «восьмерка». Нажимаю кнопку с буквой Д — и ощущаю легкий толчок: включилась первая. Осторожно отпускаю педаль тормоза… Разгон Чайки не поражает стремительностью: 195 сил на две с лишним тонны снаряженной массы — это по нынешним меркам немного. Но ход машина набирает уверенно. А спортивного разгона от огромного седана никто и не требовал, особенно от этого.
Ездовыми повадками Чайка вполне логично напоминает американских ровесников. Машина мягко демпфирует любые неровности, заметно кренится в поворотах, но при аккуратном рулении старательно и, главное, умело обеспечивает пассажирам комфорт. Водителю, конечно, тоже, но он, хоть и сидит на таком же массивном мягком диване и оперирует всего двумя педалями, всё же работает. Вписывать длиннющий седан в повороты непросто, особенно с непривычки. Производительность насоса усилителя рулевого управления зависит от оборотов двигателя — на малых руль заметно тяжелее, чем на высоких. В какой-то момент руль словно «подкусывает», и вдруг он неожиданно становится легким. Тормоза довольно эффективны, а педаль тугая и требует привыкания.
Знак почета
Низким баритоном урчит огромная «восьмерка». Нажимаю кнопку с буквой Д — и ощущаю легкий толчок: включилась первая. Осторожно отпускаю педаль тормоза… Разгон Чайки не поражает стремительностью: 195 сил на две с лишним тонны снаряженной массы — это по нынешним меркам немного. Но ход машина набирает уверенно. А спортивного разгона от огромного седана никто и не требовал, особенно от этого.
Ездовыми повадками Чайка вполне логично напоминает американских ровесников. Машина мягко демпфирует любые неровности, заметно кренится в поворотах, но при аккуратном рулении старательно и, главное, умело обеспечивает пассажирам комфорт. Водителю, конечно, тоже, но он, хоть и сидит на таком же массивном мягком диване и оперирует всего двумя педалями, всё же работает. Вписывать длиннющий седан в повороты непросто, особенно с непривычки. Производительность насоса усилителя рулевого управления зависит от оборотов двигателя — на малых руль заметно тяжелее, чем на высоких. В какой-то момент руль словно «подкусывает», и вдруг он неожиданно становится легким. Тормоза довольно эффективны, а педаль тугая и требует привыкания.
13.
Еще одно достижение советского автопрома — электростеклоподъемники.
Но главное не это. Основное отличие от американских аналогов состоит в том, что Чайка с ее строгим салоном, отделанным серым, цвета офицерской парадной шинели времен СССР, сукном, совершенно не располагает к легкомыслию, навеваемому автомобилями производства США.
Неудивительно, ведь Чайку нельзя было купить — ее можно было только заслужить. По легенде, несколько машин правительство СССР подарило советским знаменитостям, но тоже, скорее, не как частным лицам, а как живым символам могущества социализма. Небольшое количество «тринадцатых» работало в загсах и Интуристе, где они радовали новобрачных и обслуживали высокопоставленных гостей. Но к подавляющему большинству Чаек в СССР прилагался высококвалифицированный немногословный шофер, «униформа» из непременно серых плаща, пальто, костюма, шляпы и каракулевой шапки, просторная квартира (отнюдь не в хрущёвке) с домработницей в придачу, дача за высоким забором и отдых в привилегированном санатории. Строгость и выдержанность салона Чайки прекрасно гармонировала с огромным кабинетом с массивным столом и дубовыми панелями на стенах, украшенными строгими портретами. Потому-то в этой машине нет места панибратской пестроте, характерной для ее заокеанских ровесников.
Полетное задание
Кто бы мог представить, что новинка 1959 года, вполне вписывающаяся, как сказали бы теперь, в тренд автомобильного прогресса рубежа 1950–1960‑х, застрянет во времени, как Челюскин во льдах?
Но главное не это. Основное отличие от американских аналогов состоит в том, что Чайка с ее строгим салоном, отделанным серым, цвета офицерской парадной шинели времен СССР, сукном, совершенно не располагает к легкомыслию, навеваемому автомобилями производства США.
Неудивительно, ведь Чайку нельзя было купить — ее можно было только заслужить. По легенде, несколько машин правительство СССР подарило советским знаменитостям, но тоже, скорее, не как частным лицам, а как живым символам могущества социализма. Небольшое количество «тринадцатых» работало в загсах и Интуристе, где они радовали новобрачных и обслуживали высокопоставленных гостей. Но к подавляющему большинству Чаек в СССР прилагался высококвалифицированный немногословный шофер, «униформа» из непременно серых плаща, пальто, костюма, шляпы и каракулевой шапки, просторная квартира (отнюдь не в хрущёвке) с домработницей в придачу, дача за высоким забором и отдых в привилегированном санатории. Строгость и выдержанность салона Чайки прекрасно гармонировала с огромным кабинетом с массивным столом и дубовыми панелями на стенах, украшенными строгими портретами. Потому-то в этой машине нет места панибратской пестроте, характерной для ее заокеанских ровесников.
Полетное задание
Кто бы мог представить, что новинка 1959 года, вполне вписывающаяся, как сказали бы теперь, в тренд автомобильного прогресса рубежа 1950–1960‑х, застрянет во времени, как Челюскин во льдах?
14.
Справа от двигателя — «гармонь» усилителя тормозов, сжимающаяся и разжимающаяся при работе.
Новый, относительно молодой лидер СССР, сменивший Никиту Сергеевича, успел состариться и одряхлеть, сменились пяток президентов США. В космос слетал уже не только Гагарин, но и экипажи из нескольких человек. На орбите даже состыковались советский Союз и американский Аполлон. СССР наводнили вполне современные для 1970‑х годов Жигули. Даже Волга и ЗИЛ стали совсем другими, а в Горьком продолжали — вплоть до 1981 года! — неспешно (штук по сто пятьдесят в год) собирать ГАЗ‑13, чей дизайн выглядел уже музейным. Впрочем, и традиционные пассажиры Чаек менялись не сильно. Поэтому-то в те годы я и представить себе не мог, что когда-нибудь так близко познакомлюсь с космически недоступной машиной: посижу и за рулем, и даже на номенклатурном заднем диване. А вот ведь, познакомился!
Новый, относительно молодой лидер СССР, сменивший Никиту Сергеевича, успел состариться и одряхлеть, сменились пяток президентов США. В космос слетал уже не только Гагарин, но и экипажи из нескольких человек. На орбите даже состыковались советский Союз и американский Аполлон. СССР наводнили вполне современные для 1970‑х годов Жигули. Даже Волга и ЗИЛ стали совсем другими, а в Горьком продолжали — вплоть до 1981 года! — неспешно (штук по сто пятьдесят в год) собирать ГАЗ‑13, чей дизайн выглядел уже музейным. Впрочем, и традиционные пассажиры Чаек менялись не сильно. Поэтому-то в те годы я и представить себе не мог, что когда-нибудь так близко познакомлюсь с космически недоступной машиной: посижу и за рулем, и даже на номенклатурном заднем диване. А вот ведь, познакомился!
15.
Автомобили хорошо иллюстрируют эпоху, в которой родились. А Чайка просто идеально символизирует свое время.
Благодарим Андрея и Евгения Жариновых за предоставленный автомобиль.
Благодарим Андрея и Евгения Жариновых за предоставленный автомобиль.
16.
«Июльский дождь», 1966 год
ЭКРАННЫЙ ОБРАЗ
За несколько десятилетий Чайки сыграли в отечественном кино немало эпизодических, но заметных ролей. Как правило, они возили положительных руководителей большого ранга — штатских и военных, иногда дипломатов. Порой черные машины просто мелькали на улицах, побуждая постовых милиционеров торопливо брать под козырек.
ЭКРАННЫЙ ОБРАЗ
За несколько десятилетий Чайки сыграли в отечественном кино немало эпизодических, но заметных ролей. Как правило, они возили положительных руководителей большого ранга — штатских и военных, иногда дипломатов. Порой черные машины просто мелькали на улицах, побуждая постовых милиционеров торопливо брать под козырек.
20.
Дизайн Чайки поражал советских граждан смелыми аэрокосмическими линиями и богатством декора. Но те, кто был хоть немного знаком с американской автомобильной стилистикой тех лет (а после выставки США, прошедшей в Сокольниках в 1959‑м, таковых стало довольно много), понимали, что именно заокеанские решения стали образцом для советских художников.
Первая Чайка ГАЗ‑13 — такой же символ промышленного и духовного подъема 1950‑х, как новые кварталы, великие сибирские стройки, совсем иные, чем прежде, фильмы и книги. Ну и, конечно, Чайка, ставшая теперь культовым автомобилем, - это символ мощи советской индустрии, автомобиль, как принято было писать некогда, высшего класса. Машина эта, как известно, не продавалась, ездили на ней только чиновники высокого ранга, приближенные к власти особы, а позднее и некоторые молодожены.
Конечно, даже на рубеже 1960‑х годов было понятно, что Чайку делали по американским лекалам. Но по каким и в какой степени? Написано на эту тему немало, но на многие вопросы внятных ответов по-прежнему нет. Попробуем их найти, разложив ГАЗ‑13 если не на атомы, то хотя бы на молекулы.
Первая Чайка ГАЗ‑13 — такой же символ промышленного и духовного подъема 1950‑х, как новые кварталы, великие сибирские стройки, совсем иные, чем прежде, фильмы и книги. Ну и, конечно, Чайка, ставшая теперь культовым автомобилем, - это символ мощи советской индустрии, автомобиль, как принято было писать некогда, высшего класса. Машина эта, как известно, не продавалась, ездили на ней только чиновники высокого ранга, приближенные к власти особы, а позднее и некоторые молодожены.
Конечно, даже на рубеже 1960‑х годов было понятно, что Чайку делали по американским лекалам. Но по каким и в какой степени? Написано на эту тему немало, но на многие вопросы внятных ответов по-прежнему нет. Попробуем их найти, разложив ГАЗ‑13 если не на атомы, то хотя бы на молекулы.
21.
В 1956 году в НАМИ состоялась закрытая (только для специалистов) выставка советских легковых автомобилей и зарубежных моделей, закупленных для изучения в качестве аналогов для перспективных отечественных разработок. Среди них был Packard Patrician, который и послужил основой для разработки дизайна Чайки. Американская фирма уже переживала не лучшие времена, но стилистика ее машин оставалась на достойном уровне. Кроме того, свою роль сыграло давнее уважение к марке, привечаемой высшим руководством страны еще с 1930‑х годов. Так, основные узлы и агрегаты лимузина ЗИС‑110 были копией паккардовских.
22.
Ходовой прототип ГАЗ‑13 появился в 1958 году, к производству приступили в самом начале 1959‑го. Для советского автопрома многое в машине было революционным — в частности, двигатель V8, автоматическая коробка передач (такую, правда, уже применяли на Волге ГАЗ-М21, но не очень успешно), гидроусилитель руля и вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники. Семиместный кузов смонтировали на раме. У предыдущего горьковского представительского автомобиля ГАЗ‑12 ЗИМ кузов был несущим, но Чайка, разумеется, получилась тяжелее. Впрочем, полная масса ГАЗ‑13 превышала массу предшественника всего на 185 кг.
23.
Важное новшество ГАЗ‑13 состояло в том, что его несущая рама — не лестничного типа, а Х‑образная, более легкая. Такой прогрессивной рамы не имели не только Паккарды, но и большинство иных американских автомобилей тех лет.
24.
Передняя подвеска ГАЗ‑13 традиционная: двухрычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами — такая схема применялась на большинстве автомобилей тех лет. Некоторые американские фирмы, в том числе Packard и Chrysler, увлекались в те годы торсионами. А на Кадиллаки ставили уже и пневматику, причем спереди — в качестве опции. Но для нашей страны такие решения были, конечно, неприемлемы. Сзади у ГАЗ‑13 — традиционные продольные рессоры.
25.
Флагманом автопрома США в те годы была компания Cadillac. Именно ее автомобили в середине 1950‑х годов получили Х‑образную раму, на которую очень похожа (но при этом не является точной копией!) чáйковская.
26.
В основе автоматической коробки передач Чайки (а сначала и Волги) лежал агрегат Ford, но очень сильно переделанный. Необычно и эффектно выглядели кнопки управления коробкой передач.
27.
Фактура панели приборов и сами круглые циферблаты Чайки немного похожи на те, что применялись в середине 1950‑х на автомобилях Packard. Но лишь похожи. Кнопочное управление коробкой передач у Чайки от Крайслера. Именно эта компания некоторое время применяла подобное управление.
28.
В основе мотора ГАЗ‑13 — агрегат Chrysler с характерной компоновкой навесных агрегатов — например, генератором в развале цилиндров. Экспериментальный газовский двигатель объемом 4,8 литра, очевидно, вырос из американского мотора V8 объемом 301 куб. дюйм (4,94 л). Диаметр цилиндра и ход поршней — как у мотора ГАЗ‑21: 92х92 мм. Серийный двигатель ГАЗ‑13 ближе к крайслеровскому объемом 354 куб. дюйма (5,8 л, 100×92 мм). Под капотом Крайслера, рядом с двигателем, - вакуумный усилитель тормозов, скопированный для Чайки.
29.
Серийный двигатель ГАЗ‑13 рабочим объемом 5,52 литра (диаметр цилиндра 100 мм, ход поршня 88 мм) имел степень сжатия 8,5 и развивал 195 л.с. На прототипы, как вспоминали создатели автомобиля, ставили экспериментальный 4,8‑литровый агрегат мощностью 180 л.с., унифицированный по поршням с новым мотором ГАЗ‑21. Обратите внимание: справа от двигателя ГАЗ‑13 видна характерная гармошка вакуумного усилителя тормозов.
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Метки: СССР Фотографии. автопром интересно история
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На месте автора я бы избегал высказываний подобного рода.
Разработали сами и сделали сами - так будет точнее.
Почему именно упоминание американских моделей в обзоре???
Машины то у них говно.