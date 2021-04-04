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Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские прототипы

Чайка ГАЗ-13 и ее заокеанские прототипы (30 фото)

Автор:
04 апреля 2021 21:26
Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   
833
30
Сравним с зарубежными аналогами один из самых знаменитых советских автомобилей — Чайку ГАЗ-13.
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Метки: СССР   Фотографии.   автопром   интересно   история   
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7k
Cornho 7 часов назад
Довелось поездить на такой немного, очень интересный аппарат.
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46k
Albert GER 10 часов назад
Слово прототип подразумевает собой источник. Но в тексте статьи автор сам говорит только о схожести стиля тех годов.
На месте автора я бы избегал высказываний подобного рода.
Разработали сами и сделали сами - так будет точнее.
Почему именно упоминание американских моделей в обзоре???
Машины то у них говно.
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