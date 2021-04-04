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Как развлекаются пенсионерки? Звонят в скорую. Несколько сотен раз

Как развлекаются пенсионерки? Звонят в скорую. Несколько сотен раз (3 фото)

Автор:
04 апреля 2021 18:20
Метки: Звонят   Скорая   пенсионерки   развлекаются   
705
3
Сотрудники московской скорой находятся на грани нервного срыва из-за двух простых пенсионерок, которые на протяжении последних лет постоянно звонят 03 и просят бригаду, хотя чувствуют себя нормально. За 5 дней марта они позвонили медикам больше 300 раз.

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Метки: Звонят   Скорая   пенсионерки   развлекаются   
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Так забрать в стационар и устроить им "сладкую" жизнь, чтоб сами оттуда свалили. И намекнуть, что так будет каждый звонок.
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9
Valter 10 минут назад
А может просто надо, как в Германии?я могу ошибаться,но если ты вызвал скорую,а вызов был неоправдан! например разболелась голова и ты вызвал скорую,а по прибытии у тебя только давление слегка повышенно и ты сам мог в больничку пойти,то держи 100+евро счёт!А если оправдан вызов,то нормально-помогут и в больничку доставят и все бесплатно.
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8k
Вася 24 минуты назад
скорую достают - одна проблема, а вот собираться на посиделки в поликлинику поп.издеть и создавать очереди ото отдельная тема.. при СССР прёшься с ангиной за справкой, там эти уже позанимали с утра
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7k
Izrin Maria Полчаса назад
Таких старушек надо ДРЕССИРОВАТЬ.
Положительным подкреплением.
Мол, мы рады, что Вы нам позвонили, не будете-ли против, если мы к Вам подъедем минут чере деять, к полдевятого утра?
Приезжаем, спрашиваем, пила-ли уже пенсионерка чай. Достаём печеньки, посылаем бабку за кипятком и заваркой.
Недели через две вызов будет звучать так: "Я понимаю, что работы много, но как освободитесь - сразу ко мне. Давление померяете. И поторопитесь - пирог у меня сегодня с яблоками!"
У нас была клиентка, которая так вызывала.
Она хвасталась: "К соседке раз в неделю приезжает дочка, а ко мне - два раза в неделю - Скорая помощь!"
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3
Филипп Преображенский Полчаса назад
"Подлодка на грунте" и сейчас иногда практикуется для особо настырных. Мы называем это лекарство "Спинассал". В него входят аминазин и лазикс (побольше).
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8k
Шамсуддин Полчаса назад
ОДНА ПРИЧИНА
детей нет рядом или их никогда не было
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4k
Ya 57 минут назад
Только слабительное, что бы двое суток с горшка не слезала. А вообще только стационар в псих больнице поможет. Похоже что родных нет или такие уже достали и своих, никто переживать не будет.
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7k
Izrin Maria Ya 20 минут назад
1) Внутримышечное ведение 10 мл 24% раствора магния сульфата - успокаивает, предупреждает арритмии.
Следующие трое суток клиент занят прикладыванием грелочки.
2) Снотворное с мочегонным.
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3k
Севастьян Час назад
К психам положить на недельку.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Послать к ним доктора Кеворкяна, делов-то.
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17k
Anna Час назад
Знакомые медики рассказывали, что таким отвратительным субъектам ( правда речь шла о мужиках) еще во времена СССР врачи скорой устраивали подводную лодку на грунте - кололи снотворное - мочегонное и слабительное. Для вразумления.
ща не получится - каждое действие записывается
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7k
Izrin Maria Anna 15 минут назад
Главное - всё обосновать, и правильно записать в истории болезни:
"Пациент страдает от запора, из-за этого в ажитации, а сердечко-то слабое, потому - начальная стадия отёка лёгких."
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Помню таких бабулек со времён, когда на скорой подрабатывал, будучи студентом. К особо доставучим применялись радикальные меры, типа "коктейля Шапиро", по имени врача впервые применившим его на практике. Таким бабулькам вводили лазикс с пипольфеном внутривенно. Лечение, как правило, работало безотказно.
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2k
ых 2 часа назад
Отец - хирург. К нему приходила подобная бабушка, она одинокая была, поцарапает себе руку вилкой и ходит на перевязки, царапину расчесывает, чтоб дольше не заживала. Но она хоть скорую не тревожила, сама ходила.
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26k
Антон 2 часа назад
Я всего один раз в жизни вызывал скорую. Ехала 40 минут. Я их ещё минут 10 искал во дворе, когда они просто тупо сидели в машине, никуда не выходя, хотя адрес им был известен. Зашли, только успели дать таблетку, и всё, мама умерла на моих глазах. Половину этой таблетки я потом нашёл под кроватью. Час реанимировали на полу, не спасли. Ничего не хочу сказать ни о ком, но если бы все относились к своим гражданским и служебным обязанностям нормально (одни не звонили бы по пустякам, а вторые не относились бы халатно к своей работе) большинство таких ситуаций не возникало бы. Бабок надо вносить в реестр симулянтов, и требовать с районных поликлиник заниматься ими. Не выезжать скорая не может, но нахождение в списке симулянтов означало бы, что ехать к ним по остаточному признаку, при возврате. Хотя и это может оказаться летальным для кого-то, кому нужнее. даже для этой бабки, которая (внезапно) может реально потребоваться помощь.
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7k
Izrin Maria Антон 14 минут назад
Проблема в том, что и симулянты внезапно смертны.
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1k
him67 2 часа назад
На очередной вызов санитар берет гармошку и играет, врач пляшет... На жалобу бабульки медицинскому начальству - "мол что это???", приезжает уже другая бригада, которая обеспечивает сволочной бабульке ГАРАНТИРОВАННОЕ место в стационаре, и надолго...
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9k
Nero 2 часа назад
Колоть им каждый раз Сульфат Магнезии и витамин В6.
Плюс хорошее снотворное со слабительным.
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1k
Peter Griffin Nero 13 минут назад
Первую холодную и быстро.
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9k
Schandmaul 2 часа назад
каждый раз говорить, что в прошлый раз из за её ложного вызова не успели на инфаркт и она виновата в смерти, а если серьёзно, разве нельзя выставить счёт за ложный вызов или им пригрозить?
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7k
Andrei Schandmaul 2 часа назад
Не факт, что после этого они не удвоят свою активность.
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14k
Мария Коненкова Schandmaul Час назад
Какой счет, куда? В России вызов "скорой" бесплатно. И ничего не сделать. Если ввести плату за вызов, то а) вырастет смертность, потому что часть реальных больных в случае ургентных ситуаций перестанет вызывать и помрёт дома, б) те, которым скорая не нужна, будут атаковать приемные больниц самостоятельно, т.н. "самотеки" и так бич стационаров, когда приходят по принципу "рядом живу" и "мимо проходил, решил посоветоваться", а будет вал, т.к. тех, кому "скорая" могла на дому помочь укольчиком "чего-нибудь", попрутся надоедать больничным врачам.
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46k
Albert GER Schandmaul Час назад
Говорить не поможет. Они просто забывают всё... просто с этим жить дальше.
Я в связи немного работал ГТС.
Больничный городок на моём участке.
Мелких историй масса. Но один дед это был пистец!!! Полуглухой, полуслепой участник войны. Заявки давал ежедневно!
Не работает! Я то меняю прибором с АТС - линия ок. Аппарат ОК. К нему - я вчера звонил в Владивосток внуку, было плохо слышно. Ремонтируй. Не ипёт...
У меня за повторные поломки с премии процент уходит. По пол зарплаты терял.
И шо ты ему сделаешь??? Он не соображает уже ничего и внуков у него вообще нет. Один на свете... с девками со скорой разговор зашёл(я там часто зависал, и по работе и так... по интересу))) они его тоже хорошо знают - по два-три раза в день ездят.
Пытался с шефом говорить - тот надо делать, ниипёт!
То то они меня щегла после армии сразу и взяли на районы, там все уходили...
Написал заяву и пошёл на родной завод.
Там автоматика - она плять внуку в Владивосток не звонит.
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7k
Izrin Maria Schandmaul 11 минут назад
Доказать ложность вызова к пожилому клиенту практически невозможно.
По-правде, и к молодому - только если будут свидетели сговора для дурацкой шутки (Мы выпили, и решили, а давайте для смеху скорую вызовем!).
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