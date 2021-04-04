Как развлекаются пенсионерки? Звонят в скорую. Несколько сотен раз

72-летняя Нелли Карапетовна и 81-летняя Вера Николаевна не знакомы друг с другом, живут в разных районах Москвы, но имеют общую цель — снести кукуху у сотрудников скорой. Вот уже пять лет каждое утро бабушки начинают звонить врачам и требовать бригаду медиков, а когда те приезжают, пенсионерки оказываются здоровыми. Они придумывают болезни, симптомы, жалобы, которых на самом деле нет. За всё время их ни разу не госпитализировали.



Не приехать на вызов бригада не может — если какой-нибудь из двух пенсионерок станет действительно плохо, то врачей могут наказать. Медики уже обращались к руководству, но там разводят руками: с бабулями ничего нельзя поделать. Последнее время их телефонная активность усилилась и они поставили рекорд — за пять дней они позвонили в скорую 160 раз каждая.



Сотрудники скорой со слезами на глазах уже перешучиваются между собой: пандемия когда-нибудь закончится, а Нелли Карапетовна и Вера Николаевна — нет.