Как развлекаются пенсионерки? Звонят в скорую. Несколько сотен раз

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Сотрудники московской скорой находятся на грани нервного срыва из-за двух простых пенсионерок, которые на протяжении последних лет постоянно звонят 03 и просят бригаду, хотя чувствуют себя нормально. За 5 дней марта они позвонили медикам больше 300 раз.
72-летняя Нелли Карапетовна и 81-летняя Вера Николаевна не знакомы друг с другом, живут в разных районах Москвы, но имеют общую цель — снести кукуху у сотрудников скорой. Вот уже пять лет каждое утро бабушки начинают звонить врачам и требовать бригаду медиков, а когда те приезжают, пенсионерки оказываются здоровыми. Они придумывают болезни, симптомы, жалобы, которых на самом деле нет. За всё время их ни разу не госпитализировали.
Не приехать на вызов бригада не может — если какой-нибудь из двух пенсионерок станет действительно плохо, то врачей могут наказать. Медики уже обращались к руководству, но там разводят руками: с бабулями ничего нельзя поделать. Последнее время их телефонная активность усилилась и они поставили рекорд — за пять дней они позвонили в скорую 160 раз каждая.
Сотрудники скорой со слезами на глазах уже перешучиваются между собой: пандемия когда-нибудь закончится, а Нелли Карапетовна и Вера Николаевна — нет.
Не приехать на вызов бригада не может — если какой-нибудь из двух пенсионерок станет действительно плохо, то врачей могут наказать. Медики уже обращались к руководству, но там разводят руками: с бабулями ничего нельзя поделать. Последнее время их телефонная активность усилилась и они поставили рекорд — за пять дней они позвонили в скорую 160 раз каждая.
Сотрудники скорой со слезами на глазах уже перешучиваются между собой: пандемия когда-нибудь закончится, а Нелли Карапетовна и Вера Николаевна — нет.
И что?! Нет никаких методов против любительниц подобного "развлечения"?! Хотя, как пишут-работники обязаны выезжать на вызовы. Тем более если названы симптомы, которые требуют помощи Скорой. И это нельзя будет назвать "ложным" вызовом. И болячки у бабушек есть реальные.
А может быть бабушке и в самом деле стало плохо, а диспетчер отмахнется от её вызова. И кто тогда будет отвечать?! Вопрос риторический-отвечать будет медработник, который не принял вызов. И может закончиться уголовной статьёй. Поэтому и едут врачи на подобные вызовы. А может статься, что в это время не будет бригады, на случай, который требует безотлагательного приезда Скорой.
А может быть бабушке и в самом деле стало плохо, а диспетчер отмахнется от её вызова. И кто тогда будет отвечать?! Вопрос риторический-отвечать будет медработник, который не принял вызов. И может закончиться уголовной статьёй. Поэтому и едут врачи на подобные вызовы. А может статься, что в это время не будет бригады, на случай, который требует безотлагательного приезда Скорой.
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Метки: Звонят Скорая пенсионерки развлекаются
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Положительным подкреплением.
Мол, мы рады, что Вы нам позвонили, не будете-ли против, если мы к Вам подъедем минут чере деять, к полдевятого утра?
Приезжаем, спрашиваем, пила-ли уже пенсионерка чай. Достаём печеньки, посылаем бабку за кипятком и заваркой.
Недели через две вызов будет звучать так: "Я понимаю, что работы много, но как освободитесь - сразу ко мне. Давление померяете. И поторопитесь - пирог у меня сегодня с яблоками!"
У нас была клиентка, которая так вызывала.
Она хвасталась: "К соседке раз в неделю приезжает дочка, а ко мне - два раза в неделю - Скорая помощь!"
детей нет рядом или их никогда не было
Следующие трое суток клиент занят прикладыванием грелочки.
2) Снотворное с мочегонным.
ща не получится - каждое действие записывается
"Пациент страдает от запора, из-за этого в ажитации, а сердечко-то слабое, потому - начальная стадия отёка лёгких."
Плюс хорошее снотворное со слабительным.
Я в связи немного работал ГТС.
Больничный городок на моём участке.
Мелких историй масса. Но один дед это был пистец!!! Полуглухой, полуслепой участник войны. Заявки давал ежедневно!
Не работает! Я то меняю прибором с АТС - линия ок. Аппарат ОК. К нему - я вчера звонил в Владивосток внуку, было плохо слышно. Ремонтируй. Не ипёт...
У меня за повторные поломки с премии процент уходит. По пол зарплаты терял.
И шо ты ему сделаешь??? Он не соображает уже ничего и внуков у него вообще нет. Один на свете... с девками со скорой разговор зашёл(я там часто зависал, и по работе и так... по интересу))) они его тоже хорошо знают - по два-три раза в день ездят.
Пытался с шефом говорить - тот надо делать, ниипёт!
То то они меня щегла после армии сразу и взяли на районы, там все уходили...
Написал заяву и пошёл на родной завод.
Там автоматика - она плять внуку в Владивосток не звонит.
По-правде, и к молодому - только если будут свидетели сговора для дурацкой шутки (Мы выпили, и решили, а давайте для смеху скорую вызовем!).