В Египте нашли огромный тайник с древними саркофагами возрастом 2500 лет

Всего две недели назад в Саккаре египтяне обнаружили 59 запечатанных саркофагов, в большинстве из которых находились мумии, и один из десятков богато украшенных гробов открыли в присутствии СМИ. В саркофаге оказались мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, исписанную цветными иероглифами. Проведя первоначальные исследования, ученые предполагают, что мумифицированные останки, найденные в большинстве гробов, могут принадлежать священниками, высшим должностным лицам и элите древнеегипетского общества.