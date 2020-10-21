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В Египте нашли огромный тайник с древними саркофагами возрастом 2500 лет

В Египте нашли огромный тайник с древними саркофагами возрастом 2500 лет  (15 фото)

Автор:
21 октября 2020 14:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Саккара   археологические находки   египет   мумии   саркофаг   
2506
15

В некрополе Саккары к югу от Каира сделали новое открытие: археологи обнаружили более 80 запечатанных саркофагов. И это спустя всего две недели после того, как в этом древнем некрополе нашли 59 гробов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Саккара   археологические находки   египет   мумии   саркофаг   
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15  комментариев
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4k
Ya 2 часа назад
Когда ждать новую волну смертей от неизвестных причин?
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4k
sivanov1079 16 минут назад
Вскрывай. Хуже не будет
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11
Skraffi 36 минут назад
Хоть бы просто мед.маски при вскрытии домовин одели ! Если уж о респираторах и ИП- противогазах не слыхивали ! Реально тупые бесстрашные ублюдки .
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40k
Митрий 37 минут назад
В Египте нашли огромный тайник с древними саркофагами возрастом 2500 лет
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29k
Haratemich 40 минут назад
Новые вирусы когда ждать то ?
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410
Денис Пантюшев Час назад
Нам [мат].
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7k
Andrey Час назад
Маски подорожают?
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410
Денис Пантюшев Andrey Час назад
Походу, саркофаги, [мат], подорожают.
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4k
Webworks Andrey 36 минут назад
Уже дорожают))
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756
Saplus Час назад
С учетом того, что они никого из неместных ученых давно не пускают, представляется нехилая такая артель, строгающая и закапывающая эти саркофаги сотнями "в попытке возрождения ключевого сектора туризма"
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5k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Нихрена, у них заготовки на зиму были. Закрома Родины, блин.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Саркофаг, от древнегреческого саркс = плоть о фаго = есть. Т.е. саркофаг, это ящик, который сьедает плоть. Если рассуждать логически, методом дедукции, то это неправильно. Плоть остается, в виде мумии.
Точно так же, некрополь, от некрос = мервец и полис = город. Город мертвых. Тоже неправильно, поскольку мертвые не фунционируют, им город не нужен.
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28k
Alex 3 часа назад
Достали уже всякую хрень открывать.
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10k
Сергей Alex 3 часа назад
Ну да, подождали бы до 2021го)))
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89
Teymur 3 часа назад
Кто нибудь видел в продаже календари на 2021 год?
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