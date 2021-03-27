Отличный способ отомстить вредным соседямЧто такое плохие отношения с соседями, знают люди в любой части света. Вот и Джейсону Уиндузу из Санта-Розы, Калифорния, не повезло. В результате жалобы одного из соседей ему пришлось укоротить...