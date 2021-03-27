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Мы никогда не узнали бы об этих цифровых жемчужинах, если бы не канадский художник Джон Рафман. У него есть хобби - "бродить" по Google Street View в поиске забавных и необычных снимков, сделанных автоматическими фотокамерами Google. Некоторые из этих случайных кадров вполне могли бы участвовать в конкурсе уличной фотографии!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: google street google street view гугл карты кадры сценки уличные фото уличные фотографии фотографии в движении
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