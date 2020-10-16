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Художник вписывает граффити в реальность

Художник вписывает граффити в реальность (31 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Джейми Пол Скэнлон. интересно   граффити   искусство   стрит-арт   творчество   уличная живопись   уличный художник   
696
31
Уличный художник из Великобритании Джейми Пол Скэнлон так остроумно вписывает свои граффити в реальность, что они кажутся ее продолжением.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джейми Пол Скэнлон. интересно   граффити   искусство   стрит-арт   творчество   уличная живопись   уличный художник   
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_SKV_ 3 минуты назад
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