Художник вписывает граффити в реальность

Уличный художник из Великобритании Джейми Пол Скэнлон так остроумно вписывает свои граффити в реальность, что они кажутся ее продолжением.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Джейми Пол Скэнлон. интересно граффити искусство стрит-арт творчество уличная живопись уличный художник
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