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Почему старые деревянные дома не гниют сотню лет

Почему старые деревянные дома не гниют сотню лет (6 фото)

Автор:
04 апреля 2021 11:20
Метки: история   строительство   технологии   
717
6

Когда речь заходит о деревянных домах при сравнении современных вариантов и сохранившихся исторических построек, невольно возникает мысль о том, что технологии строительства заметно ухудшились. Все потому, что срубы XIX столетия стоят до сих пор, а нынешние строители дают гарантию на деревянный дом в среднем только на 25 лет. А это значит, что методы работы с деревом, которые практиковались в прошлом, довольно действенны.

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Метки: история   строительство   технологии   
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Не указан самый главный метод - для каждого типа конструкции выбирался определенный вид древесины (дуб, лиственница и т.д.).
Важные постройки или по заказу состоятельных персон возводили не из свежей древесины, а из специально обработанного, в частности "вымоченный" дуб по прочности и долговечности не сильно камню уступает.
Насчет "1. Методы обработки дерева"(с) - одним топором - это из области народного фольклора - были десятки инструментов.
А по простому - за домом следить нужно. Раньше каждый знал и умел да без всяких жеков... Потому дома и стояли.
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8k
portmen77 9 минут назад
Какой же лютый бред! Сразу видно, что человек никогда ничего в жизни не строил.
Дерево не шкурят топором. Есть специальные плотницкие скобы с двумя рукоятками. Никакие волокна топором уплотнить невозможно. Обугленное дерево да, действительно менее подвержено гниению. Обычно концы столбов подпаливали, которые в землю зарывали.
Дерево это самый хреновый материал для строительства! Наши предки строили из него только по одной единственной причине: доступность. Это единственное достоинство дерева, как строительного материала.
И не надо мне про Кижи. Я в кижах был и разговаривал с реставраторами. Все деревянные элементы зданий заменены не по одному разу. Иначе давно бы развалились.
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1k
dj ZXC Час назад
Полнейший бред и введение в заблуждение.
Только конченные экошизики верят что деревянные дома "хорошие",
а на самом деле находятся в кривам плесневом сарае со щелями и разводят грибы в подвале.
чтобы древесина не гнила, напропитывают такой матерой химией ,что "экологическичистая" звучит как анегдот.
Вроде бы Бревенчатые стены- а перегородки из фанеры,внутри полиэтиленовая пленка (проданнаяим как "пароизоляция")и воняющая фенолом минвата.
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3k
Unics dj ZXC Полчаса назад
Полнейший бред пишешь ты, любезный, а у автора всё по делу.. Подтверждением тому, дома стоящие на северах по сто и более лет. Впрочем такие дома можно встретить и на Ярославщине, в Костроме
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8k
portmen77 Unics 17 минут назад
Дома, которым по сто лет? В этих домах нижние венцы перебирали как минимум по два раза. Наверняка меняли кровлю и стропила. Ни один сруб не простоит на земле сто лет без ремонта.
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1k
dj ZXC Unics 16 минут назад
У меня знакомый построил "деревянный! дом - я про него и пишу.
Пять лет строил,денег вгрохал в него кучу. а по факту получил кривую и плесневую халупу в которой зимой жить нельзя.
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Автор не представляет себе трудоемкость получения льняного масла вручную.
И его стоимость.
Глупости написал.
Ранее бревна пропитывали обычной конской мочой.
Да-,да.
Ведро ночью в конюшне подставляли, бревна пропитывали.
Очень едкая, весьма вонючая.
Никакое древоточцы в пропитанной ей древесине не живут.
Это и есть старая технология.
А на льняном масле Страдивари лак варил, которым скрипки пропитывал. Было дело.
Скрипки - да, но уж никак не сруб в деревне.
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8k
Vacony Броненосец Потелкам Час назад
простите, а куда запах мочи девался ? тем более в период дождика или летнего зноя ?
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75k
Броненосец Потелкам Vacony 56 минут назад
Стандартный дом в селе - это пятистенка с сенями.
Там скотина зимой стоит, чтоб не мерзла.
От скотины и свежим гоанецом воняет, не то, что пропитка
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