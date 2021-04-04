Почему старые деревянные дома не гниют сотню лет

Когда речь заходит о деревянных домах при сравнении современных вариантов и сохранившихся исторических построек, невольно возникает мысль о том, что технологии строительства заметно ухудшились. Все потому, что срубы XIX столетия стоят до сих пор, а нынешние строители дают гарантию на деревянный дом в среднем только на 25 лет. А это значит, что методы работы с деревом, которые практиковались в прошлом, довольно действенны.
Вашему вниманию «пятёрка» причин, по которым такие дома не гниют сотню лет.
1. Методы обработки дерева
Еще во времена Древней Руси практиковался один незаурядный способ подготовки древесины перед непосредственным возведением. Они не пилили дерево, прибегали только к обтесыванию бревен. Все дело в том, что пила раскрывает древесные волокна, тем самым предоставляя их пагубному воздействию кислорода и воды, что приводит к ускорению процесса гниения. А вот при использовании обтесывания топором ситуация ровно противоположная. Тот, кто не пилит, а рубит - буквально «трамбует» древесные волокна, как бы запечатывая бревно. Именно потому эксплуатационный период избы из тесаного дерева будет более долгий.
2. Правильный выбор брёвен
Другой секрет от наших предков связан с выбором непосредственно бревен: сруб будет стоять дольше, если при его строительстве использовать витые бревна. Их структура сама по себе более долговечна и меньше подвержена гниению. Хотя при этом витые бревна труднее и в обработке - древесина-то крепче. И чтобы уменьшить объем работы, часто из витых бревен строили только нижние венцы. Однако в северных широтах, где влаги куда больше, избы нередко полностью возводились из этих более крепких стволов.
3. Материалы для гидроизоляции
Знали наши предки толк и в гидроизоляции. Это сегодня используют рубероид или церезит, а вот столетия назад применяли куда более доступный и многофункциональный материал. Речь идет об обычной бересте, которая также является отличным изолятором влаги. Ведь не зря из нее делали даже емкости для жидкости. Конечно, она не настолько долговечна, как тот же рубероид, однако экологичней и найти проще.
4. Обжигание дерева
Еще одним популярным в прошлые времена способом увеличить долговечность деревянного дома - это применить технологию подкуривания, то есть обжигания дерева. Все дело в том, что в обработанном огнем дереве не способны размножаться ни бактерии, ни насекомые. Кроме того, слой сажи на древесине изолирует его и от контакта с кислородом, что также замедляет процесс гниения.
5. Пропитка дерева
Пожалуй, любому, кто занимался строительством деревянного дома, известно, что древесину дополнительно обрабатывают специальными веществами, которые спасают ее от гниения и плесени. А вот раньше таких растворов не существовало, поэтому для этой же цели использовались масла. Самым популярным в этом отношении считалось льняное масло. Судя по всему, оно работало, ведь дома стояли целехонькими и не одно столетие.
Источник:
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Важные постройки или по заказу состоятельных персон возводили не из свежей древесины, а из специально обработанного, в частности "вымоченный" дуб по прочности и долговечности не сильно камню уступает.
Насчет "1. Методы обработки дерева"(с) - одним топором - это из области народного фольклора - были десятки инструментов.
А по простому - за домом следить нужно. Раньше каждый знал и умел да без всяких жеков... Потому дома и стояли.
Дерево не шкурят топором. Есть специальные плотницкие скобы с двумя рукоятками. Никакие волокна топором уплотнить невозможно. Обугленное дерево да, действительно менее подвержено гниению. Обычно концы столбов подпаливали, которые в землю зарывали.
Дерево это самый хреновый материал для строительства! Наши предки строили из него только по одной единственной причине: доступность. Это единственное достоинство дерева, как строительного материала.
И не надо мне про Кижи. Я в кижах был и разговаривал с реставраторами. Все деревянные элементы зданий заменены не по одному разу. Иначе давно бы развалились.
Только конченные экошизики верят что деревянные дома "хорошие",
а на самом деле находятся в кривам плесневом сарае со щелями и разводят грибы в подвале.
чтобы древесина не гнила, напропитывают такой матерой химией ,что "экологическичистая" звучит как анегдот.
Вроде бы Бревенчатые стены- а перегородки из фанеры,внутри полиэтиленовая пленка (проданнаяим как "пароизоляция")и воняющая фенолом минвата.
Пять лет строил,денег вгрохал в него кучу. а по факту получил кривую и плесневую халупу в которой зимой жить нельзя.
И его стоимость.
Глупости написал.
Ранее бревна пропитывали обычной конской мочой.
Да-,да.
Ведро ночью в конюшне подставляли, бревна пропитывали.
Очень едкая, весьма вонючая.
Никакое древоточцы в пропитанной ей древесине не живут.
Это и есть старая технология.
А на льняном масле Страдивари лак варил, которым скрипки пропитывал. Было дело.
Скрипки - да, но уж никак не сруб в деревне.
Там скотина зимой стоит, чтоб не мерзла.
От скотины и свежим гоанецом воняет, не то, что пропитка