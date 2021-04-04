Почему старые деревянные дома не гниют сотню лет

Другой секрет от наших предков связан с выбором непосредственно бревен: сруб будет стоять дольше, если при его строительстве использовать витые бревна. Их структура сама по себе более долговечна и меньше подвержена гниению. Хотя при этом витые бревна труднее и в обработке - древесина-то крепче. И чтобы уменьшить объем работы, часто из витых бревен строили только нижние венцы. Однако в северных широтах, где влаги куда больше, избы нередко полностью возводились из этих более крепких стволов.



3. Материалы для гидроизоляции