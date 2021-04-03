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«Невозможный двигатель» EmDrive провалил новый самый точный тест

«Невозможный двигатель» EmDrive провалил новый самый точный тест (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 21:08
Сообщество : Наука
Метки: EmDrive   будущее   колонизация космоса   космический корабль   космос   межзвездные перелеты   технологии   
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EmDrive - это гипотетический двигатель для космических ракет, который, как утверждают его энтузиасты и сторонники, может генерировать тягу без выхлопа. Но это нарушило бы всю известную физику.

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Метки: EmDrive   будущее   колонизация космоса   космический корабль   космос   межзвездные перелеты   технологии   
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17  комментариев
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1k
Ясный Пень 4 часа назад
Адепты "невозможного двигателя" в любом случае не признают поражения - под эту "научную" деятельность вышибается немалое количество реально работающих долларов .
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10k
Bill 2 часа назад
Вспоминаю себя, когда узнал что Деда Мороза не существует.
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15k
Maks Es 3 часа назад
Dura lex, sed lex.
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4k
Мистер Фикс 3 часа назад
Ну гомеопатисты веруют в свои "идеи", почему не собраться новому лагерю сумасбродов
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8k
Vlad 3 часа назад
Короче, чтобы начать двигаться вперед надо получить хороший пинок сзади. Не доросли мы пока на движение без пинка.
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4k
Bartello 3 часа назад
Интереснее во сем этом то, что получается учёные не до конца уверены в незыблемости закона сохранения импульса раз бросились проверять этот двигатель. С вечным двигателем вон сколько мучались пока не отступились. А тут вроде и не вечный двигатель но непонятный. С другой стороны обидно будет узнать, что какие ни будь конкуренты почапали к марсу на em-drive а мы забросили. Раньше ж и аппараты тяжелее воздуха не признавались, скорость быстрее скорости лошади считалась смертельно опасной для человека.
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4k
livaneth 4 часа назад
Была такая фантастика

Фредерик Пол, Джек Уильямсон

РИФЫ КОСМОСА

Там как раз описывался принцип работы такого двигателя на нереактивной тяге.
Просто там еще и нехилая антиутопия описывалась - тоталитарное общество и разные организации охотятся за изобретателем этого двигателя, каждая со своей целью.
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54k
Андрей 4 часа назад
Помнится, было много шуточек, издёвок и язвительных замечаний по поводу российских "мультиков" про ракеты и гиперзвук. Но эти вот мультики - это совсем другое, да.
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7k
Andrei Андрей 3 часа назад
Вот вообще некорректное сравнение, в данном случае надо сравнивать с торсионными полями, отрицательной массой, чудофильтрами и другой мутью. Ракеты и гиперзвук, независимо от их реальности на практике, не противоречат законам физики и, как минимум, теоретически возможны.
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8k
Taxi007 4 часа назад
Следующая статья будет:
«Учеными доказано, что макаронного монстра на самом деле не существует»
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7k
Andrei Taxi007 3 часа назад
Весь смысл макаронного монстра в том, что невозможно доказать, что его не существует. Как и с любым другим богом, кстати.
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8k
Taxi007 Andrei 3 часа назад
Здесь примерно тоже самое, взялись опровергать то, чего нет
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7k
Andrei Taxi007 3 часа назад
Хотя, если бабки платят, чего ж не порезвиться.
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3k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Хороший отчет о распиленном бабле! )))
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3k
rutt 4 часа назад
Короче никуда не едем, не летим точнее.
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4k
Bartello rutt 3 часа назад
Абыдно да
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3k
rutt Bartello 2 часа назад
Собрались же, а тут двигло греется, не дотянем до Андромеды
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