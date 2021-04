«Невозможный двигатель» EmDrive провалил новый самый точный тест

Для проверки результатов 2016 года команда из Дрезденского технологического университета под руководством профессора Мартина Таймара переоборудовала экспериментальную установку Eagleworks.



И эта проверка многих разочаровала .



Сообщая о своих результатах на конференции Proceedings of Space Propulsion Conference 2020, профессор Таймар сказал:

«Мы обнаружили, что причиной «тяги» было тепловое воздействие. Для наших тестов мы использовали конфигурацию EmDrive, созданную группой Гарольда Уайта (которая использовалась в лабораториях Eagleworks, потому что она лучше всего задокументированв, и ее результаты опубликованы в Journal of Propulsion and Power).



С помощью новой конструкции измерительной шкалы и измененных точечных опор подвески того же двигателя мы смогли воспроизвести видимые силы тяги, аналогичные тем, которые были измерены командой НАСА, но также [смогли и] заставить их исчезнуть с помощью точечной подвески».

По сути, кажущаяся тяга Eagleworks привода EmDrive возникла из-за нагрева шкалы, которую они использовали для измерения тяги, а не из-за какого-либо движения самого привода.



«Когда мощность поступает на EmDrive, двигатель нагревается. Это также вызывает деформацию крепежных элементов на шкале, в результате чего шкала перемещается к новой нулевой точке. Мы смогли предотвратить это с помощью улучшенной конструкции», - продолжил профессор Таймар.



Его заключение ставит крест на мечтах об EmDrive:

«Наши измерения опровергают все утверждения EmDrive как минимум на 3 порядка».

Но убедит ли это сторонников EmDrive и заставит ли их отказаться от продолжения экспериментов по модернизации этой «невозможной технологии»?