«Невозможный двигатель» EmDrive провалил новый самый точный тест

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EmDrive - это гипотетический двигатель для космических ракет, который, как утверждают его энтузиасты и сторонники, может генерировать тягу без выхлопа. Но это нарушило бы всю известную физику.
Когда в 2016 году команда из лаборатории НАСА Eagleworks заявила, что замерила тягу от устройства EmDrive, это вызвало настоящий переполох. Но последняя попытка воспроизвести шокирующие результаты привела к простому ответу: предыдущее измерение Eagleworks было связано с нагревом подвески двигателя, а не с какой-либо новой физикой.
EmDrive - относительно простое устройство: это пустая полость, которая не является идеально симметричной. По объяснению адептов технологии EmDrive, отражая электромагнитное излучение внутри, конусная форма полости приводит к чистой тяге двигателя, несмотря на то, что из привода ничего не проистекает. Была надежда, что результат с фиксацией чистой тяги привода EmDrive в 2016 году командой из лаборатории НАСА Eagelworks это начало революции в понимании физики и будущего космических полетов.
Но большинство физиков было настроено скептически. Закон сохранения импульса (количества движения) утверждает, что изначально неподвижный объект не может начать двигаться без действующей на него внешней силы. Эксперимент Eagleworks нарушал этот закон.
Закон сохранения импульса подтверждался бесчисленное количество раз на протяжении веков - фактически, этот принцип лежит в основе почти каждой отдельной теории физики. Поэтому, по сути, почти каждый раз, когда подтверждается какая-либо физика, также проверяется сохранение количества движения.
Результаты эксперимента Eagleworks изначально выглядели не очень надежными. Хотя команда утверждала, что измерила тягу, это не была статистически значимая величина и, по-видимому, она явилась результатом наблюдения случайных колебаний, о которых и сообщили авторы.
EmDrive - относительно простое устройство: это пустая полость, которая не является идеально симметричной. По объяснению адептов технологии EmDrive, отражая электромагнитное излучение внутри, конусная форма полости приводит к чистой тяге двигателя, несмотря на то, что из привода ничего не проистекает. Была надежда, что результат с фиксацией чистой тяги привода EmDrive в 2016 году командой из лаборатории НАСА Eagelworks это начало революции в понимании физики и будущего космических полетов.
Но большинство физиков было настроено скептически. Закон сохранения импульса (количества движения) утверждает, что изначально неподвижный объект не может начать двигаться без действующей на него внешней силы. Эксперимент Eagleworks нарушал этот закон.
Закон сохранения импульса подтверждался бесчисленное количество раз на протяжении веков - фактически, этот принцип лежит в основе почти каждой отдельной теории физики. Поэтому, по сути, почти каждый раз, когда подтверждается какая-либо физика, также проверяется сохранение количества движения.
Результаты эксперимента Eagleworks изначально выглядели не очень надежными. Хотя команда утверждала, что измерила тягу, это не была статистически значимая величина и, по-видимому, она явилась результатом наблюдения случайных колебаний, о которых и сообщили авторы.
Для проверки результатов 2016 года команда из Дрезденского технологического университета под руководством профессора Мартина Таймара переоборудовала экспериментальную установку Eagleworks.
И эта проверка многих разочаровала .
Сообщая о своих результатах на конференции Proceedings of Space Propulsion Conference 2020, профессор Таймар сказал:
«Мы обнаружили, что причиной «тяги» было тепловое воздействие. Для наших тестов мы использовали конфигурацию EmDrive, созданную группой Гарольда Уайта (которая использовалась в лабораториях Eagleworks, потому что она лучше всего задокументированв, и ее результаты опубликованы в Journal of Propulsion and Power).
С помощью новой конструкции измерительной шкалы и измененных точечных опор подвески того же двигателя мы смогли воспроизвести видимые силы тяги, аналогичные тем, которые были измерены командой НАСА, но также [смогли и] заставить их исчезнуть с помощью точечной подвески».
По сути, кажущаяся тяга Eagleworks привода EmDrive возникла из-за нагрева шкалы, которую они использовали для измерения тяги, а не из-за какого-либо движения самого привода.
«Когда мощность поступает на EmDrive, двигатель нагревается. Это также вызывает деформацию крепежных элементов на шкале, в результате чего шкала перемещается к новой нулевой точке. Мы смогли предотвратить это с помощью улучшенной конструкции», - продолжил профессор Таймар.
Его заключение ставит крест на мечтах об EmDrive:
«Наши измерения опровергают все утверждения EmDrive как минимум на 3 порядка».
Но убедит ли это сторонников EmDrive и заставит ли их отказаться от продолжения экспериментов по модернизации этой «невозможной технологии»?
И эта проверка многих разочаровала .
Сообщая о своих результатах на конференции Proceedings of Space Propulsion Conference 2020, профессор Таймар сказал:
«Мы обнаружили, что причиной «тяги» было тепловое воздействие. Для наших тестов мы использовали конфигурацию EmDrive, созданную группой Гарольда Уайта (которая использовалась в лабораториях Eagleworks, потому что она лучше всего задокументированв, и ее результаты опубликованы в Journal of Propulsion and Power).
С помощью новой конструкции измерительной шкалы и измененных точечных опор подвески того же двигателя мы смогли воспроизвести видимые силы тяги, аналогичные тем, которые были измерены командой НАСА, но также [смогли и] заставить их исчезнуть с помощью точечной подвески».
По сути, кажущаяся тяга Eagleworks привода EmDrive возникла из-за нагрева шкалы, которую они использовали для измерения тяги, а не из-за какого-либо движения самого привода.
«Когда мощность поступает на EmDrive, двигатель нагревается. Это также вызывает деформацию крепежных элементов на шкале, в результате чего шкала перемещается к новой нулевой точке. Мы смогли предотвратить это с помощью улучшенной конструкции», - продолжил профессор Таймар.
Его заключение ставит крест на мечтах об EmDrive:
«Наши измерения опровергают все утверждения EmDrive как минимум на 3 порядка».
Но убедит ли это сторонников EmDrive и заставит ли их отказаться от продолжения экспериментов по модернизации этой «невозможной технологии»?
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Метки: EmDrive будущее колонизация космоса космический корабль космос межзвездные перелеты технологии
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Фредерик Пол, Джек Уильямсон
РИФЫ КОСМОСА
Там как раз описывался принцип работы такого двигателя на нереактивной тяге.
Просто там еще и нехилая антиутопия описывалась - тоталитарное общество и разные организации охотятся за изобретателем этого двигателя, каждая со своей целью.
«Учеными доказано, что макаронного монстра на самом деле не существует»