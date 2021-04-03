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Актёры фильмов ужасов и их персонажи

Актёры фильмов ужасов и их персонажи (19 фото)

Автор:
03 апреля 2021 08:58
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   фильм ужаса   
1034
19

Владелица Fxattics Studios Анджела Норрис из Бруклина решила показать актеров, которые исполнили знаменитые роли в известных фильмах ужасов.

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Метки: актеры   кино   персонаж   подборка   роль   фильм   фильм ужаса   
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6  комментариев
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Бонни Ааронс и гримироваться-то особенно не надо...
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411
alex72 13 минут назад
не Лепреков, а Лепрекон...
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−7
Kniazeu 17 минут назад
Походу это Мерлин Менсон на предпоследней фотке )
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−1
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