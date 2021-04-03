Актёры фильмов ужасов и их персонажи

Монстры и маньяки из фильмов ужасов стали причиной ночных кошмаров и бессонницы у большого количества зрителей. Образ злодеев всегда продуман до пугающих мелочей. Но кто же их всех играет? Владелица студии FxAttics Studios Анджела Норрис создала занимательные коллажи, на которых актёры изображены рядом со своими устрашающими персонажами. Очень сложно поверить, что это один и тот же человек!