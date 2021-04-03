Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта и быстро распространились в соцсетях. Однако в региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считают удовлетворительным.





Ранее сообщалось, что в начале февраля, текущего года Мосгорсуд, принимая во внимание систематические нарушения общественного порядка, допускаемые Алексеем Навальным, постановил заменить уже имеющийся у него условный срок на реальный, с отбыванием в исправительно-трудовой колонии. Таким образом, оппозиционеру предстоит провести в местах лишения свободы , за вычетом домашнего ареста, следующие два года и шесть месяцев.