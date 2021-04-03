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В сети появилось видео из колонии во Владимирской области, где содержат Алексея&nbsp;Навального

В сети появилось видео из колонии во Владимирской области, где содержат Алексея Навального (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 03:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексей   Россия   ФБК   видео   навальный   политика   тюрьма   уфсин   
18590
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Издание Life опубликовало на своих страницах видеосюжет, отснятый в жилом секторе исправительной колонии, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Ролик датирован 26 марта, в объектив камеры попало несколько человек, включая Навального.

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Метки: Алексей   Россия   ФБК   видео   навальный   политика   тюрьма   уфсин   
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268  комментариев
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16k
scorpick 10 часов назад
Чувак даже не рвался во власть. Он нигде не баллотировался, просто хотел сказать правду. Мог бы и в лицо, но тот же до дебатов не снисходит.
"Не мечите бисер перед свиньями..."
Смейтесь. Что, не смешно?
Тогда минусите
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3k
HAL 9001 10 минут назад
Забавно конечно получается.
Есть Навальный, который получил 4 года, пометку как склонный к побегу и отправился в одну из самых стремных колоний. Кстати депривация сна давно в мире признана пыткой.
За то что на него возбудился СКР, в который даже никто не обращался. Тупо без состава преступления и какого либо вреда кому то.
И есть Эдвард Бил. Которые на протяжении нескольких лет демонстративно нарушает все общественные правила и устои, выкладывает это в сеть. Устраивает мошеннические схемы разводя людей на миллионы. С упорством маньяка разбивает машины и нарушает ПДД. В конечном итоге устраивает замес, в котором страдает женщина, которая если и выживет, то навсегда останется инвалидом. И ему грозит 2 года, обычной заурядной колонии. В которой мы все понимаем за деньги есть вообще все что душе угодно. И отдельная камера с тв и туалетом, и интернет и компьютер. И при всем этом его даже не сажают в СИЗО, а отправляют под домашний арест.
Если женщина не выкарабкается, то тогда да, уже 8 лет грозить будет. То есть кому то надо умереть что бы сел настоящий подонок. А если ты рассказываешь про то как миллиарды налогоплательщиков уходят на дворцы и яхты, то сядешь просто так.
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2k
Mellivora HAL 9001 6 минут назад
К чему весь этот гнилой спич-то?
О чем великий стон?
Один мутный персонаж УЖЕ сидит.
Другой мутный персонаж ЕЩЕ не сидит. Пока.
Какие претензии-то?
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142
Andrey Filin 13 минут назад
жуть коменты
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3k
portroy 24 минуты назад
А почему все заключенные на табуретках сидят? На кровати же удобнее, как мне кажется...
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21k
pypkyn 43 минуты назад
А Алексей Анатольевич Навальный, сейчас на бутылке сидит наверное.
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733
laptignu 43 минуты назад
На прилагаемом видео на 5:04 фрагмент того, что здесь выложено, но без даты. Значит ее нарисовали. Что еще добавили или изменили?
Ссылка youtu.be
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282
Сергей 53 минуты назад
не узнал, подстригся !
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3k
sailor_cool 56 минут назад
у него же нога болела, он вроде хромать должен
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704
Эдуард Аникин sailor_cool 45 минут назад
Может на одной прыгать?
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10
Дмитрий Суровегин sailor_cool Полчаса назад
Болела не нога и он уже привык!)
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626
Stalkerreklats Час назад
Осталось написать, в тюрьме, книгу и все будет по класике.
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733
laptignu 2 часа назад
И даже ни у кого сомнения не возникли насчет личности на ролике?
Некоторое сходство есть, но человек на видео старше лет на 15 и значительно полнее. Вряд-ли можно было бы так отъестся на этапе.
Что касается поведения Навального, сами ФСБшники характеризовали его как осторожного. Оно и понятно. Найдется много желающих среди сотрудников снять его на телефон, как только он даст повод.
А зона здесь показана прямо таки как санаторий.
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9k
K7OO laptignu Час назад
Ну так на Мосфильме после Крымского моста павильон освободился, теперь там зону Навального снимают.)
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7
sergizs laptignu Час назад
Обычная колония ,там же в Покровах есть и детская ,девочки сидят ,так там ещё "уютней " Привезли оборудование ,сразу и не поняли "куда " Пока сотрудники внутри уже колонии не объяснили . Во Владимире и 5 и вроде номер 3 уже не помню ,так же всё чисто и ухожено .
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7k
? ? ? 2 часа назад
режим лютует ;)))
никто не в курсе... что, уже очередной трансиб строить не собираются?
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513
VOX ? ? ? 2 часа назад
Для навального лучше подойдут урановые рудники... А так... Я не разделяю мнение его поклонников, но власти с этой падалью поступили всё же жестоко. В свободной стране даже такая мразь имеет право на свой взгляд. Властям не хватает гуманности. Тот же электрический стул, та же петля или старая и добрая пуля для сисястого куда как были бы справедливее.
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896
Краснодар 3 часа назад
Очень много свободных мест! Как бы намекают...
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19k
Надежда 3 часа назад
Бедненький лёшенька - хамить не разрешают, кофе по утрам пить не дают и заставляют ходить строем - да уж, это тебе не на курортах прохлаждаться за донаты. По сравнению с японской тюрьмой ты, лёшенька, на курорте. Вот мне жаль, что не в японской он тюрьме - может поумнел бы.

"Выживать в японской тюрьме не нужно. Однако жить здесь чрезвычайно сложно из-за суровых правил содержания заключенных. Большая часть «суровых порядков» касается различных бытовых мелочей. Японцы делают большую ставку на то, что тюремное заключение должно доставлять сидельцам максимальный дискомфорт в их повседневности. Суть в том, что адаптироваться к прописанному регламенту в отличие от просто нечеловеческих условий не представляется возможным.
Так, например, почти все свое свободное время японские заключенные вынуждены проводить на неудобных крошечных табуреточках. Заключенным запрещено разговаривать друг с другом и даже смотреть друг на друга. То же самое касается сотрудников охраны заведения. Спать можно только на спине с руками, лежащими по швам так, чтобы было хорошо видно, нет ли в них чего-нибудь спрятанного. Во время работы заключенные имеют право смотреть только на свое рабочее место.
Любое нарушение правил или даже какой-то мелочи скорее всего приведет к тому, что человек будет помещен в карцер. Японский карцер также очень сильно отличается от аналогичных мест в тюрьмах других стран. Он чистый и сухой, однако оказавшись в нем, человек должен с 8 утра до 17 часов вечера сидеть с прямой спиной. Если осужденный нарушает стойку, то охрана бьет его электрошокером.
...
Правила регламентируют в тюрьме буквально всё. Заключённому предписано как ходить и как сидеть, как можно пользоваться туалетом, в каком порядке раскладывать личные вещи и как смотреть. Неправильная маршировка во время прогулки, поднятый взгляд на охранника, поворот головы во время приёма пищи, всё это нарушения, которые могут повлечь за собой наказание в виде пребывания в одиночной камере. Там наказанный должен проводить время, сидя в определенной позе с 7 до 17 часов. Заключённый сидит на поджатых ногах, глядя в стену перед собой. Изменение позы недопустимо, затёкшие ноги никого не волнуют.
...
Встают заключённые в 6:45, а после осмотра каждого человека и проверки камер все, кроме наказанных, отправляются на работу. Работают отбывающие наказание с 8:00 до 17:00.
Досмотр является ещё и временем для проведения «канкан одори». Во время этой процедуры заключённый, раздеты догола, должен совершать определённые действия в строгой последовательности. Он поднимает руки, ноги, высовывает язык и делает всё, что предусмотрено этим жутким танцем. Если последовательность нарушена, всё начинается сначала.
...
На работу заключённые идут, маршируя и глядя строго в затылок друг другу. Нельзя даже отвести глаза. Разговоры строго запрещены, за исключением обеда и недолгого свободного времени вечером. Надзирателю в глаза смотреть нельзя, только вперёд. Находясь в сидячем положении, встать можно только по разрешению охранника.
На обед отведено полчаса. При этом сидя перед своей порцией, нужно закрыть глаза и ждать, пока дадут команду к приёму пищи. Нарушение данного правила карается карцером."
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16k
Злобный Члегр 3 часа назад
Не только дошло, но и уже затрахало. Это видео лезет из каждого утюга!
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4k
KonstantinK 4 часа назад
Недавно провели опрос, кто в России реально поддерживает Навального.
Оказалось, что 66% не поддерживают.
Что это значит?
Это значит, что 33% россиян поддерживают Алексея, ТРЕТЬ россиян!
33%- это больше чем у Жириновского с Зюгановым вместе взятых!
33% несмотря на круглосуточную пропаганду из каждого утюга против него!
33% несмотря на отсутствие возможности вещать по центральным каналам.
33% несмотря на фактический запрет властей вообще говорить о Навальном (до сих пор его фамилию не называют).
Кто-то ещё сомневаются, что смена политического направления в России- это лишь вопрос времени?
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4k
KonstantinK БарНалей 2 часа назад
Солидарен, я тоже не фанат Навального.
Но если бы у меня был выбор Путин или Навальный- я бы выбрал Навального, т.к. он меньшее зло, и, если он сделает хотя бы половину того, о чём говорит, то это уже было бы в 10 раз больше, чем делает Путин.
А на минусы мне пофиг.
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2k
iEva KonstantinK Час назад
А если ваш Навальный подохнет в тюрьме - вы опечалитесь? Плакать будете?
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4k
yahaomsk KOSTELLO 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Елена KonstantinK 5 минут назад
Вот такие же выбиральщики меньшего зла в 90-е выбрали Ельцина, потому что когда мозги раздавали, они за красотой и фаст-фудом столи в очереди
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0
Iтатарин KonstantinK 5 минут назад
верно!
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5k
night_visitor 4 часа назад
Что-то жулик и вор не кричит больше "мы здесь власть!".
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9k
K7OO БарНалей 2 часа назад
Ну до чего уж смог дотянуться, то и украл. Читай материалы трех (!!) уголовных дел. Может быть не так уж и много по нынешним временам, но для более серьезного гешефта у него пока еще ручонки коротки, по Сеньке шапка. Против этой ужасающей несправедливости он, собственно, и героически борется, при трогательной помощи легковерных идиотов.
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4k
KonstantinK K7OO Час назад
Это по которым его оправдали? И даже выплатили ему моральный ущерб?
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17k
Vital Idol K7OO 59 минут назад
я прочитал! всё притянуто за уши!!!
1. в 1-м деле обвинение построено на показаниях одного человека бывшего гендиректора «Кировлеса» Вячеслава Опалева...дело перевозбуждено после 3-х лет перед выдвижением в мэры Москвы...
2. дело ИвРоше...потерпевших нет, ущерба нет...приговор есть, чудеса...
3. пенсионер - суд применяет состав "клевета", когда даже ребенку ясно, что это "оскорбление"....и всем пох*уй!!!
мне тоже, тк навальный проект кремля...
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9k
K7OO KonstantinK 17 минут назад
По каким делам его оправдали и кто?? Запарил уже этот тупой бред про ЕСПЧ. Хоть бы в википедии прочитали, может ЕСПЧ кого-то оправдать по существу дела или нет.
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9k
K7OO Vital Idol 2 минуты назад
Не, ну если ты прочитал и решил, что все притянуто за уши, то тогда совсем другое дело. Навального надо отпускать.))
Когда я сказал про материалы его уголовных дел, я имел в виду состав преступления и решение суда, которое делает смехотворным любое заявление, что он типа ничего не украл. А твое личное отношение к решениям судов не могут никого парить, кроме тебя самого.
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814
Карл Такойто 4 часа назад
Читаешь комменты,многие так Навального не любят,прям ненавидят
Интересно за что? по идее не все же кремлемботы)) Он же вам просто показывал про ваших властьимущих, которых большинство из вас сами называют ворами. Или вы живёте,делаете вид что не знаете,тут вам напоминают и вы злитесь не на причину а на того кто напоминает
Типо- ,,У вас пол в гостиной залит гавном,, -,,Пошёл нахер отсюда оно всегда там лежало,,
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4k
VooDoo Карл Такойто 2 часа назад
Меркель - 16 лет у власти, её партия ХДС - подавляющее большинство в бундестаге с 1953 года. В США те же яйца только сбоку уже более 130 лет, одни олигархи меняют других. Тот же Байден из администрации Обамы.
Аргументов не увидел, ответа на вопрос тем более.
Знаю как интересно, что еще лучше - умею.
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4k
KonstantinK VooDoo Час назад
Это не совсем так, вернее совсем не так.
При Шрёдере СДПГ, а не ХДС имело большинство (он из СДПГ).
Спрашивается, зачем постить дезинформацию?
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4k
VooDoo KonstantinK Час назад
Меркель не 16 лет канцлер? о_О
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4k
KonstantinK VooDoo Час назад
партия ХДС- не подавляющее большинство в бундестаге с 1953 года...
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17k
Vital Idol Карл Такойто 58 минут назад
патамушта, анальный проект кремля!!!!
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126
Glot Remmy 4 часа назад
На это ничтожество пусть кандалы наденут - мышцы ног тренировать.
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38k
Прораб Glot Remmy 3 часа назад
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10k
Максим 4 часа назад
Ссылка coub.com
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8k
nihilists 4 часа назад
Ещё и песка в карманы насыпать и зашить. Не хер руки в карманах держать. Или привык передергивать?
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−111
Сеньор Маска 5 часов назад
Это ж сколько надо смелости чтобы так вернуться в пасть дракону. Прямо под его гнилые пеньки...
Навальный мужик

У нас он ничем не рисковал. К нему и охрану приставили.
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126
Glot Remmy Сеньор Маска 4 часа назад
Скажите, пожалуйста, что послужило столь низкой вашей карме: глупость, неразборчивость или неадекватность ваших постов? А может всё вместе?
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42k
Цыц тут у меня Glot Remmy 2 часа назад
Скорее, врожденный идиотизм.
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