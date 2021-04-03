Издание Life опубликовало на своих страницах видеосюжет, отснятый в жилом секторе исправительной колонии, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Ролик датирован 26 марта, в объектив камеры попало несколько человек, включая Навального.
На кадрах записи хорошо просматривается сектор жилого блока, где представитель администрации колонии останавливает Навального, который прогуливается по кубрику с кружкой чая. Далее, у них происходит обмен мнениями, в ходе которого сотрудник указывает Навальному на недостатки относительно его внешнего вида после чего Алексей застёгивает верхнюю пуговицу на куртке своей арестантской робы.
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Сообщения об ухудшении здоровья Навального в ИК-2 появились 24 марта и быстро распространились в соцсетях. Однако в региональном управлении ФСИН заявили, что состояние учредителя ФБК считают удовлетворительным.
Ранее сообщалось, что в начале февраля, текущего года Мосгорсуд, принимая во внимание систематические нарушения общественного порядка, допускаемые Алексеем Навальным, постановил заменить уже имеющийся у него условный срок на реальный, с отбыванием в исправительно-трудовой колонии. Таким образом, оппозиционеру предстоит провести в местах лишения свободы , за вычетом домашнего ареста, следующие два года и шесть месяцев.
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"Не мечите бисер перед свиньями..."
Смейтесь. Что, не смешно?
Тогда минусите
Он пытался на президента кандидироваться.
Я смотрю ты вообще далёк от росреалий.
Дальше чем я...
Есть Навальный, который получил 4 года, пометку как склонный к побегу и отправился в одну из самых стремных колоний. Кстати депривация сна давно в мире признана пыткой.
За то что на него возбудился СКР, в который даже никто не обращался. Тупо без состава преступления и какого либо вреда кому то.
И есть Эдвард Бил. Которые на протяжении нескольких лет демонстративно нарушает все общественные правила и устои, выкладывает это в сеть. Устраивает мошеннические схемы разводя людей на миллионы. С упорством маньяка разбивает машины и нарушает ПДД. В конечном итоге устраивает замес, в котором страдает женщина, которая если и выживет, то навсегда останется инвалидом. И ему грозит 2 года, обычной заурядной колонии. В которой мы все понимаем за деньги есть вообще все что душе угодно. И отдельная камера с тв и туалетом, и интернет и компьютер. И при всем этом его даже не сажают в СИЗО, а отправляют под домашний арест.
Если женщина не выкарабкается, то тогда да, уже 8 лет грозить будет. То есть кому то надо умереть что бы сел настоящий подонок. А если ты рассказываешь про то как миллиарды налогоплательщиков уходят на дворцы и яхты, то сядешь просто так.
О чем великий стон?
Один мутный персонаж УЖЕ сидит.
Другой мутный персонаж ЕЩЕ не сидит. Пока.
Какие претензии-то?
Некоторое сходство есть, но человек на видео старше лет на 15 и значительно полнее. Вряд-ли можно было бы так отъестся на этапе.
Что касается поведения Навального, сами ФСБшники характеризовали его как осторожного. Оно и понятно. Найдется много желающих среди сотрудников снять его на телефон, как только он даст повод.
А зона здесь показана прямо таки как санаторий.
никто не в курсе... что, уже очередной трансиб строить не собираются?
"Выживать в японской тюрьме не нужно. Однако жить здесь чрезвычайно сложно из-за суровых правил содержания заключенных. Большая часть «суровых порядков» касается различных бытовых мелочей. Японцы делают большую ставку на то, что тюремное заключение должно доставлять сидельцам максимальный дискомфорт в их повседневности. Суть в том, что адаптироваться к прописанному регламенту в отличие от просто нечеловеческих условий не представляется возможным.
Так, например, почти все свое свободное время японские заключенные вынуждены проводить на неудобных крошечных табуреточках. Заключенным запрещено разговаривать друг с другом и даже смотреть друг на друга. То же самое касается сотрудников охраны заведения. Спать можно только на спине с руками, лежащими по швам так, чтобы было хорошо видно, нет ли в них чего-нибудь спрятанного. Во время работы заключенные имеют право смотреть только на свое рабочее место.
Любое нарушение правил или даже какой-то мелочи скорее всего приведет к тому, что человек будет помещен в карцер. Японский карцер также очень сильно отличается от аналогичных мест в тюрьмах других стран. Он чистый и сухой, однако оказавшись в нем, человек должен с 8 утра до 17 часов вечера сидеть с прямой спиной. Если осужденный нарушает стойку, то охрана бьет его электрошокером.
...
Правила регламентируют в тюрьме буквально всё. Заключённому предписано как ходить и как сидеть, как можно пользоваться туалетом, в каком порядке раскладывать личные вещи и как смотреть. Неправильная маршировка во время прогулки, поднятый взгляд на охранника, поворот головы во время приёма пищи, всё это нарушения, которые могут повлечь за собой наказание в виде пребывания в одиночной камере. Там наказанный должен проводить время, сидя в определенной позе с 7 до 17 часов. Заключённый сидит на поджатых ногах, глядя в стену перед собой. Изменение позы недопустимо, затёкшие ноги никого не волнуют.
...
Встают заключённые в 6:45, а после осмотра каждого человека и проверки камер все, кроме наказанных, отправляются на работу. Работают отбывающие наказание с 8:00 до 17:00.
Досмотр является ещё и временем для проведения «канкан одори». Во время этой процедуры заключённый, раздеты догола, должен совершать определённые действия в строгой последовательности. Он поднимает руки, ноги, высовывает язык и делает всё, что предусмотрено этим жутким танцем. Если последовательность нарушена, всё начинается сначала.
...
На работу заключённые идут, маршируя и глядя строго в затылок друг другу. Нельзя даже отвести глаза. Разговоры строго запрещены, за исключением обеда и недолгого свободного времени вечером. Надзирателю в глаза смотреть нельзя, только вперёд. Находясь в сидячем положении, встать можно только по разрешению охранника.
На обед отведено полчаса. При этом сидя перед своей порцией, нужно закрыть глаза и ждать, пока дадут команду к приёму пищи. Нарушение данного правила карается карцером."
Оказалось, что 66% не поддерживают.
Что это значит?
Это значит, что 33% россиян поддерживают Алексея, ТРЕТЬ россиян!
33%- это больше чем у Жириновского с Зюгановым вместе взятых!
33% несмотря на круглосуточную пропаганду из каждого утюга против него!
33% несмотря на отсутствие возможности вещать по центральным каналам.
33% несмотря на фактический запрет властей вообще говорить о Навальном (до сих пор его фамилию не называют).
Кто-то ещё сомневаются, что смена политического направления в России- это лишь вопрос времени?
Но если бы у меня был выбор Путин или Навальный- я бы выбрал Навального, т.к. он меньшее зло, и, если он сделает хотя бы половину того, о чём говорит, то это уже было бы в 10 раз больше, чем делает Путин.
А на минусы мне пофиг.
1. в 1-м деле обвинение построено на показаниях одного человека бывшего гендиректора «Кировлеса» Вячеслава Опалева...дело перевозбуждено после 3-х лет перед выдвижением в мэры Москвы...
2. дело ИвРоше...потерпевших нет, ущерба нет...приговор есть, чудеса...
3. пенсионер - суд применяет состав "клевета", когда даже ребенку ясно, что это "оскорбление"....и всем пох*уй!!!
мне тоже, тк навальный проект кремля...
Когда я сказал про материалы его уголовных дел, я имел в виду состав преступления и решение суда, которое делает смехотворным любое заявление, что он типа ничего не украл. А твое личное отношение к решениям судов не могут никого парить, кроме тебя самого.
Аргументов не увидел, ответа на вопрос тем более.
Знаю как интересно, что еще лучше - умею.
При Шрёдере СДПГ, а не ХДС имело большинство (он из СДПГ).
Спрашивается, зачем постить дезинформацию?
Навальный мужик
У нас он ничем не рисковал. К нему и охрану приставили.