Зачем СССР начал массовое производство "мобильников" в 1947 году?

Довольно сложную схему удалось компактно разместить в корпусе с размером практически в два обычных телефонных аппарата. Электропитание осуществлялось от аккумулятора напряжением в 12 Вольт. При использовании в стационарных условиях, можно было подключать к розетке через блок питания.

Предполагалось, что пользоваться им будут люди совершенно далекие от радиотехники, поэтому в аппарате не было никаких настроек: снял трубку, щелкнул выключателем и разговаривай. Радиус действия, согласно задания, составлял 30 км, хотя с хорошей антенной можно было разговаривать и за 50 км.