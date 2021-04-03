Зачем СССР начал массовое производство "мобильников" в 1947 году?

"Срочно наладить выпуск простых и надежных раций работающих в телефонном режиме!" -такое задание получил Омский приборостроительный завод сразу же после окончания Великой Отечественной Войны. Выбор изготовителя был не случаен: конструкторы завода уже прославились созданием танковой радиостанции "10-РТ", за что и получили Сталинскую премию в 1943 году. Работу конструкторов возглавлял Илья Аронович Народицкий
В 1946 году заказ был выполнен и через год началось серийное производство под маркой У-1 "Урожай"
Довольно сложную схему удалось компактно разместить в корпусе с размером практически в два обычных телефонных аппарата. Электропитание осуществлялось от аккумулятора напряжением в 12 Вольт. При использовании в стационарных условиях, можно было подключать к розетке через блок питания.
Предполагалось, что пользоваться им будут люди совершенно далекие от радиотехники, поэтому в аппарате не было никаких настроек: снял трубку, щелкнул выключателем и разговаривай. Радиус действия, согласно задания, составлял 30 км, хотя с хорошей антенной можно было разговаривать и за 50 км.
Зачем же стране, лежащей еще в руинах войны, понадобилась такая роскошь?
Дело в том, что в стране катастрофически было мало сельхозтехники. Машинотракторную технику и специалистов не стали распылять по хозяйствам, а собрали в Машино-Тракторные Станции (МТС). Один МТС обслуживал весь район, а это полсотни колхозов. Для максимально эффективного использования техники и понадобился мобильный радиотелефон. По сути, это был сельский "мобильник" 1947 года.
У диспетчера МТС была полная информация по всей технике, оперативно доставляли запчасти, топливо или оказывалась помощь. Диспетчер мог соединить собеседника с телефонной сетью или переключиться в режим промежуточного ретранслятора для связи удаленных абонентов.
Техническое решение оказалось очень удачным и с минимальными модернизациями выпуск продолжался почти 20 лет. При освоении целинных земель "Урожай" У-2 поставлялся в комплекте с машино-тракторной техникой.
Нельзя не упомянуть другой уникальный аппарат, созданный этим конструкторским коллективом-портативная радиостанция "Недра", сделанная в виде радиотелефонной трубки. Мы все видели этот аппарат в фильме "Вертикаль", где Высоцкий разговаривает по нему с альпинистами в горах.
Замечательная, компактная радиостанция, позволяющая держать уверенную связь до 30км с внешней антенной
Только учтите, что рация разработана в конце 50х годов и вся схема в корпусе трубки собрана.....на радиолампах!!! Причем радиоламп, пусть даже стержневых, там 15 штук!!!!
Этот факт лучше всякой похвалы говорит о мастерстве разработчиков.
Источник:
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Этот аппарат - НЕ МОБИЛЬНИК.
Это портативная радиостанция, аналог западного уоки-токи, или тупо рация, коих было у всех стран овердовига и даже более.
Разница, думаю, всем понятна, кроме Димона. Телефон - это peer to peer, когда у каждого абонента есть свой уникальный идентификатор и прослушивать вас может только товарищь майор из КГБ. Рация - это вещание в и прослушивание определённой частоты (ну и модуляции если кто-то не умеет как Электроник или баба-терминатор), и слушать вас может кто угодно, у кого есть рация и она настроена на эту частоту. Мобильник даёт выход в мировую сеть, рация работает только на дальность передачи и приёма. СССР никогда массово не выпускал мобильники.
Давайте. что нибудь из 2020-ых - и будем гордиться.
Танки,бомбы,ракеты-даже самые самые самые Не в счёт.