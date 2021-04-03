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Зачем СССР начал массовое производство "мобильников" в 1947 году?

Зачем СССР начал массовое производство "мобильников" в 1947 году? (7 фото)

Автор:
03 апреля 2021 01:01
Метки: СССР   связь   технологии   
744
7

"Срочно наладить выпуск простых и надежных раций работающих в телефонном режиме!" -такое задание получил Омский приборостроительный завод сразу же после окончания Великой Отечественной Войны. Выбор изготовителя был не случаен: конструкторы завода уже прославились созданием танковой радиостанции "10-РТ", за что и получили Сталинскую премию в 1943 году. Работу конструкторов возглавлял Илья Аронович Народицкий

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Метки: СССР   связь   технологии   
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10k
G@M 4 часа назад
Поправьте, если не прав. Радиолампе надо напряжение не 12 вольт, и мощность серьёзную. Чем питалась трубка, что в руках у очень уважаемого В.С. Высоцкого???..
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158
Михаил 10 минут назад
Давайте не будем путать понятия и смешивать несмешиваемое.
Этот аппарат - НЕ МОБИЛЬНИК.
Это портативная радиостанция, аналог западного уоки-токи, или тупо рация, коих было у всех стран овердовига и даже более.
Разница, думаю, всем понятна, кроме Димона. Телефон - это peer to peer, когда у каждого абонента есть свой уникальный идентификатор и прослушивать вас может только товарищь майор из КГБ. Рация - это вещание в и прослушивание определённой частоты (ну и модуляции если кто-то не умеет как Электроник или баба-терминатор), и слушать вас может кто угодно, у кого есть рация и она настроена на эту частоту. Мобильник даёт выход в мировую сеть, рация работает только на дальность передачи и приёма. СССР никогда массово не выпускал мобильники.
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5k
ваня панкин 12 минут назад
отец как-то приносил домой на ремонт такую же трубку...
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3k
AlekseiTFS 6 часов назад
Разработками 50-ых годов уже успели погордиться люди 50-ых.
Давайте. что нибудь из 2020-ых - и будем гордиться.
Танки,бомбы,ракеты-даже самые самые самые Не в счёт.
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1k
Andrey G AlekseiTFS 18 минут назад
Атомные электростанции, ледокольный флот, химическая промышленность и биология не в счёт. Ракетостроение - тут и говорить нечего, тоже не считается. Подводный флот, радиоэлектроника, куча наработок в нефте-газовой отрасли нещитово.
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