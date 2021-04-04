1141
18
Талант к кулинарии есть не у всех. Порой людям просто опасно появляться на кухне, ведь ведет это только к порче имущества, напрасному переводу продуктов и даже травмам. Перед вами мастера готовки, которым от кухни лучше держаться подальше!
×
11. Повзрослевшие дети готовят
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 неудачных стрижек, за которые хочется оторвать руки горе-парикмахерам
- 15 идиотов, которые не слышали о технике безопасности
- Японка придумывает удивительные блюда для своих детей
- Опозорилась по полной: конфузы, в которые могли попасть только девушки
- К такому их жизнь не готовила: истории, в которых героев ждал полный провал
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
Просто - скороварка рванула.