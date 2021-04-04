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Горе-кулинары, попытки которых приготовить что-нибудь обернулись провалом

Горе-кулинары, попытки которых приготовить что-нибудь обернулись провалом (18 фото)

Автор:
04 апреля 2021 07:20
Сообщество : Юмор
Метки: мастера готовки   на кухне   неудача на кухне   провал   провал готовки   
1141
18
Талант к кулинарии есть не у всех. Порой людям просто опасно появляться на кухне, ведь ведет это только к порче имущества, напрасному переводу продуктов и даже травмам. Перед вами мастера готовки, которым от кухни лучше держаться подальше!
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Метки: мастера готовки   на кухне   неудача на кухне   провал   провал готовки   
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8k
Владимир Полчаса назад
>> Как это вообще могло произойти?
Просто - скороварка рванула.
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6k
Administrator 14 минут назад
Сорт риса неправильный
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18k
Nik 18 минут назад
В наше время обычно только такие взрывы были на кухне....
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