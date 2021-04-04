Талант к кулинарии есть не у всех. Порой людям просто опасно появляться на кухне, ведь ведет это только к порче имущества, напрасному переводу продуктов и даже травмам. Перед вами мастера готовки, которым от кухни лучше держаться подальше!

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1. Как это вообще могло произойти? 0 Источник:

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2. Это есть точно не будут 0 Источник:

3. Повар из него/нее так себе 0 Источник:

4. Я у мамы кулинар 0 Источник:

5. Коротко о моих навыках готовки 0 Источник:

6. Забыли про пластиковую вилку 0 Источник:

7. Аппетитно 0 Источник:

8. Поели, блин 0 Источник:

9. Хорошо хоть весь дом не сгорел 0 Источник:

10. Иногда готовка опасна для здоровья 0 Источник:

11. Повзрослевшие дети готовят

12. Кухонная утварь страдает от глупости горе-кулинаров 0 Источник:

13. Дольше убираться потом 0 Источник:

14. Что ж 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. На это больно смотреть 0 Источник: