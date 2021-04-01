Последствия вакцины Спутник V: реальные отзывы пользователей соцсетей

3505
14
Вакцинация продолжается по всему миру. Люди разделились на три лагеря: кто-то уже сделал, другие - резко против и считают вакцинацию экспериментом, третьи вообще не знают, что делать и просто выжидают. Сегодня у нас с вами есть реальная возможность почитать отзывы тех, кто уже привился и узнать об их самочувствии.
×
13. Кстати, в Европе и США уже вводят специальные COVID-паспорта
В США вакцинационные паспорта COVID-19 становятся реальностью. Штат Нью-Йорк недавно запустил специальный цифровой пропуск Excelsior, который показывает, что его владелец был вакцинирован или имеет недавний отрицательный результат ПЦР-теста. Пропуск можно загрузить на смартфон Android или iOS в виде QR-кода. По сообщениям создателей, пропуск - не принудительная, а добровольная мера, которую будут продвигать для бизнеса и предприятий, но не исключено, что они могут стать обязательными. Пропуски начнут действовать уже со 2 апреля, и их рекомендуют запускать на многолюдных площадках и мероприятиях - например, концертах или свадьбах, а также на крупных предприятиях.
Как отреагируете, если такие введут, например, в Москве?
Источник:
Ссылки по теме:
- Мэр Ниццы попросил власти страны разрешить ему ввоз российской вакцины
- "Верните мой 2007!": пользователи поделились тем, чем им запомнился год, ставший мемом
- Три первые российские вакцины от COVID-19: главные различия и особенности
- Пользователи соцсетей сравнивают в мемах март 2020 и 2021 года
- Продукты - можно, носки - нельзя: на Украине ввели локдаун и ограничили продажу отдельных товаров
Метки: СПУТНИК V вакциона от коронавируса коронавирус отзывы о прививке пандемия соцсети твиттер фото
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
Неудивительно, если главный владелец фишек - еврей, живущий в Германии.
На Спутник такой реакции не было не на 1 ни на 2 укол. У жены и у моих родителей вообще никаких побочек....