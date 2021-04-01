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Последствия вакцины Спутник V: реальные отзывы пользователей соцсетей

Последствия вакцины Спутник V: реальные отзывы пользователей соцсетей (14 фото)

Автор:
01 апреля 2021 11:53
Сообщество : Пандемия
Метки: СПУТНИК V   вакциона от коронавируса   коронавирус   отзывы о прививке   пандемия   соцсети   твиттер   фото   
3505
14
Вакцинация продолжается по всему миру. Люди разделились на три лагеря: кто-то уже сделал, другие - резко против и считают вакцинацию экспериментом, третьи вообще не знают, что делать и просто выжидают. Сегодня у нас с вами есть реальная возможность почитать отзывы тех, кто уже привился и узнать об их самочувствии.
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Метки: СПУТНИК V   вакциона от коронавируса   коронавирус   отзывы о прививке   пандемия   соцсети   твиттер   фото   
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18  комментариев
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17k
SolomonA Час назад
У меня на работе коллеги привились. Так двое пить бросили. Говорят - к водке просто отвращение!
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33k
Игорь 3 минуты назад
Записался на 02.03.2021 через портал Гос.услуги, пришёл в нужное время, ни людей, ни врача... Потом подощол врач, у которог выянил, что нет вакцины, и я занесён в лист ожидания и мне позвонят. Жду звонка...
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1k
Константин 5 минут назад
Привился спутником. Первая без последствий, после второй, ночью температура поднялась 38,5 продержалась до часов 15 и все больше ни чего. Надо ставить вобщем)))
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9k
Rihovich 42 минуты назад
Привился ГамКовид-Вак, что после первой прививки, что после второй сутки трясло с температурой 38-39, тело ломило, голова болела. Но ровно сутки. После первой прививки антител много (перепутал тесты, сдал качественный, К.П. 14,6 при референсных значениях 1,2). После второй тест на антитела пока не делал, рановато.
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25k
Ashabad 49 минут назад
Фишки участвуют в вакцинной войне против России.
Неудивительно, если главный владелец фишек - еврей, живущий в Германии.
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2k
Гур 51 минуту назад
Привился в феврале-марте, побочек никаких. Но приколы были, когда делали первую прививку, спросил чё за препарат, медсестра говорит Гам-Ковид-Вак. Я говорю,что обещали Спутник....Она такая, Спутника нет, нам такую дали.. У нас медики не знают, что это одно и тоже
И да, через 40 дней надо ПЦР сдать, так у нас хрен запишешься...
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6k
Ysik Час назад
Человек 15 на работе привилось. Все без проблем пережили прививку, у нескольких температура на пару дней, сонливость. В прошлом году прививали новых сотрудников от энцефалита, вот это было интересно наблюдать. Высокая температура, боли, расстройство желудка. Почти вся полевая группа, кто впервые прививался, превратились в зомби дня на три-четыре. Раньше вакцина от энцефалита была еще хлеще, можно было на неделю слечь.
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2k
Виталий Касандров Час назад
После первой 2 дня температура слабость еще дня 2 болело место укола после второй вообще ничего .
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4k
RomaXz Час назад
Девушка сделала первую часть астразенеки. Три дня чувствовала себя больной, потом прошло. Мне мою прививку ещё до лета ждать
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13k
sssss3 Час назад
Странно, но толи в конце августа, толи в начале сентября сделал прививку от ГРИППА, колбасило неделю. нос чесался изнутри, горло немного першило, поламывало немного как после тренировки, температуры не было, место укола не болело.
На Спутник такой реакции не было не на 1 ни на 2 укол. У жены и у моих родителей вообще никаких побочек....
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13k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
Адреналин на испуг, типичная картина, у некоторых особо трусоватых дрищ пробивает
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21k
BillyBonzz Час назад
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27k
Fat Lynx Час назад
У меня все в семье уже привились. Все ок.
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Бате 79, сделал. Грит вашпе пох, ибо и так уже всё болит и что там из этого подагра, что геморрой, а что прививка, не разобрать )
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12k
alexis Snork Snorkoff Час назад
Мама 82 ни какой побочки, а у меня после второй один день 37.4 и ломота в суставах.
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36k
dima423 2 часа назад
я тоже сделал, темпера не было, немного сонливость была только на след день после прививок, и небольшая ломота)
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