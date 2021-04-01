Последствия вакцины Спутник V: реальные отзывы пользователей соцсетей

В США вакцинационные паспорта COVID-19 становятся реальностью. Штат Нью-Йорк недавно запустил специальный цифровой пропуск Excelsior, который показывает, что его владелец был вакцинирован или имеет недавний отрицательный результат ПЦР-теста. Пропуск можно загрузить на смартфон Android или iOS в виде QR-кода. По сообщениям создателей, пропуск - не принудительная, а добровольная мера, которую будут продвигать для бизнеса и предприятий, но не исключено, что они могут стать обязательными. Пропуски начнут действовать уже со 2 апреля, и их рекомендуют запускать на многолюдных площадках и мероприятиях - например, концертах или свадьбах, а также на крупных предприятиях.