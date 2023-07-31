FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2642 поста • 525 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Круизный лайнер с россиянами больше не будет заходить в грузинский порт в Батуми

Круизный лайнер с россиянами больше не будет заходить в грузинский порт в Батуми

Автор:
31 июля 2023 14:15
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   батуми   грузия   круизный лайнер   протесты   россияне   туристы   
3213
1
7

Протестующие своего добились, но кому сделали хуже?

Грузинский порт в Батуми убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов, сообщает РИА Новости. Напомним, что 27 июля судно из Сочи с 800 пассажирами на борту, подавляющее большинство из которых граждане России, причалило в порту Батуми. Это вызвало волну критики среди грузинской оппозиции, которая устроила у круизного лайнера акцию протеста. В итоге судно покинуло порт раньше запланированного срока, а сегодня ночью вернулось.

Ночью грузинские оппозиционеры вновь собрались у порта, но на этот раз полиция усилила меры предосторожности, перекрыв все пути к кораблю железными баррикадами. Тем не менее протестующие то и дело пытались прорваться к судну, вступая в стычки с полицейскими. В настоящий момент известно о девяти задержанных.

Также протестующие пытались блокировать выход российских туристов с корабля и забрасывали туристические автобусы яйцами и бутылками.

Примечательно, что оппозиция считает заход судна Astoria Grande в Батуми обходом международных санкций, хотя действующие власти на прошлой неделе объяснили, что это не так — корабль ходит под флагом Паллау и под ограничения не подпадает.


Добавим, что круизный лайнер принадлежит турецкой компании. Так называемый "Звездный круиз" на своём маршруте должен был заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. Но очевидно, что грузинам деньги не нужны, значит, туркам больше достанется.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Видео   батуми   грузия   круизный лайнер   протесты   россияне   туристы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Shtoppi 2 часа назад
похоже грузинским главарям и их приспешникам, видимо как и казахским, не терпится примерить на себя "лавры" каклорейха, на пути в "цветущий сад". ну что ж... воистину, история дураков ни чему не учит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
crownanniversury Минуту назад
Пора грузинам на родину собираться.Я за то,чтобы все люди на планете жили в пределах своей Родины.Ей-ей,было бы чудесно!!!
Для меня праздник случился бы,самый долгожданный.
Туризм не про это,ПМЖ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 4 минуты назад
Надеюсь как только будет покончено с хохлами, хачи и всякие чуркестаны тоже ответят за запрет Русского языка и за корабль который они послали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Александр 12 минут назад
так Грузия поддерживает войну с Украиной или нет ? все никак не определятся ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleks 12 минут назад
Проплаченные шайки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
El Diablo 13 минут назад
Гордый грузинский народ сам может справиться со всеми тяготами в жизни без туристов из РФ. А россияне, я думаю, переживут отсутствие грузинского вина и минеральной воды в магазинах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 17 минут назад
Ну молодцы. еще больше отдалились от России, еще меньше возможностей честного заработка. Скоро останется только 1 способ заработка - продаваться западу за копейки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис 18 минут назад
А давайте всех граждан с грузинскими паспортами домой отправим, в т.ч. с двойным гражданством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ashabad 23 минуты назад
Давайте для себя запомним: нет международных санкций. Международные санкции накладывает ООН. Россия столкнулась с санкциями США и ЕС, которые третьи страны бояться нарушать из-за возможных вторичных последствий. Но когда-нибудь и США и ЕС будут вынуждены отвечать за свои незаконные санкции, и тогда эти самые третьи страны будут тихонько повизгивать на тему, что мол, "мы не хотели, оно само так получилось".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай Полчаса назад
Да и к черту вас, сидите там сами у себя, дождуться к ним так же начнем относится... австралопитеки блин,..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_delphin_ Полчаса назад
Всегда удивлялся, как грузины вообще существуют, если там почти никто не работает? Ах, да, ходить на митинги банановой демократии - это же работа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb Полчаса назад
Вот куда спрашивается они лезут. Аграрная страна, со своими помидорами они далеко не уедут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
AzuveR Полчаса назад
Пусть и дальше срут себе в карман.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Deist Biri Полчаса назад
Валико джан я тебе один умный вещ скажу только ты не обижайся, но с либерастами яичницу даже не сможем сделать. Ты смотри они ими в автобусы кидаются....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 39 минут назад
Круизный лайнер с россиянами больше не будет заходить в грузинский порт в БатумиПосмотреть
Круизный лайнер с россиянами больше не будет заходить в грузинский порт в Батуми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Serj81 40 минут назад
А почему они так против турок не бастуют? Турки уже почти все там скупили, но нет, враги то россияне
Ну ладно будете туркам ноги мыть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 41 минуту назад
Они еще и песни поют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аарон Чупа 41 минуту назад
Там президендша эбонитовая... премьер говорит cnn совсем другие вещи. Очень умный мужик, кто сомневается гугл в помощь. У правительства там вектор Очень сильно поменялся. Вслух пока не говорят, но ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 42 минуты назад
От це перемогли як перемогли...
Торговцы и прочие арендаторы теперь скажут огромное спасибо борцам за свободу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрий 48 минут назад
Когда привозят газ или нефтепродукты из России, эти оппозиционеры тоже выступают против разгрузки кораблей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 19 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163542



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#автомир#интересно#аварии#Китай#авто аварии#факты#искусство
#животные#СССР#люди#в мире#милота#ДТП#новости#криминал#медведь#мигранты
#Юмор#кино#автомобили#машина#фильм#забавно#сарказм#США#знаменитости#подборка
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться