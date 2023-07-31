Круизный лайнер с россиянами больше не будет заходить в грузинский порт в Батуми

Грузинский порт в Батуми убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов, сообщает РИА Новости. Напомним, что 27 июля судно из Сочи с 800 пассажирами на борту, подавляющее большинство из которых граждане России, причалило в порту Батуми. Это вызвало волну критики среди грузинской оппозиции, которая устроила у круизного лайнера акцию протеста. В итоге судно покинуло порт раньше запланированного срока, а сегодня ночью вернулось.