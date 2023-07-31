Круизный лайнер с россиянами больше не будет заходить в грузинский порт в Батуми

Протестующие своего добились, но кому сделали хуже?
Грузинский порт в Батуми убрали из списка остановок маршрута круизного лайнера Astoria Grande, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов, сообщает РИА Новости. Напомним, что 27 июля судно из Сочи с 800 пассажирами на борту, подавляющее большинство из которых граждане России, причалило в порту Батуми. Это вызвало волну критики среди грузинской оппозиции, которая устроила у круизного лайнера акцию протеста. В итоге судно покинуло порт раньше запланированного срока, а сегодня ночью вернулось.
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Ночью грузинские оппозиционеры вновь собрались у порта, но на этот раз полиция усилила меры предосторожности, перекрыв все пути к кораблю железными баррикадами. Тем не менее протестующие то и дело пытались прорваться к судну, вступая в стычки с полицейскими. В настоящий момент известно о девяти задержанных.
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Также протестующие пытались блокировать выход российских туристов с корабля и забрасывали туристические автобусы яйцами и бутылками.
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Примечательно, что оппозиция считает заход судна Astoria Grande в Батуми обходом международных санкций, хотя действующие власти на прошлой неделе объяснили, что это не так — корабль ходит под флагом Паллау и под ограничения не подпадает.
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Добавим, что круизный лайнер принадлежит турецкой компании. Так называемый "Звездный круиз" на своём маршруте должен был заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. Но очевидно, что грузинам деньги не нужны, значит, туркам больше достанется.
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Для меня праздник случился бы,самый долгожданный.
Туризм не про это,ПМЖ.
Торговцы и прочие арендаторы теперь скажут огромное спасибо борцам за свободу....